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Андрей Костин похвалил Эльвиру Набиуллину за храбрость и мужество

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин высоко отозвался о председателе ЦБ Эльвире Набиуллиной в интервью «России 24» перед Российским инвестфорумом в Сочи. Она выдающийся специалист и руководитель, считает Костин.

«Я коммерческий банкир, я очень уважаю и поддерживаю Эльвиру Набиуллину», - заявил Костин в интервью телеканалу «России 24».

«Она женщина, но, наверное, единственный из руководителей ЦБ за весь постсоветский период, который имел по-настоящему храбрость и мужество, чтобы начать расчистку банковского сектора, чего до нее никто не делал. Ни один из предшественников не имел достаточно, как говорят на Западе, guts - кишок, чтобы это сделать. Она за это взялась, это не очень благодатная миссия, ее много за это критикуют, а я ее поддерживаю», - сказал Костин.

Костин поставил в заслуги председателю ЦБ то, что она, как хороший специалист в области макроэкономики, выстроила систему, которая привела к самой низкой инфляции за всю историю страны, и сумела «действительно довольно четко контролировать банковский сектор».