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Акции «Магнита» подешевели на новости о сделке с ВТБ

Стоимость акций «Магнита» снизилась на открытии торгов Московской биржи в пятницу после новостей о продажи 29% продуктового ритейлера банку ВТБ.

К 10:15 цена акций «Магнита» уменьшилась на 4,23% к закрытию предыдущих торгов до 4645 руб. за бумагу. Акции ВТБ подорожали на 0,61% до 0,048 руб.

В пятницу на инвестиционном форуме в Сочи стало известно, что ВТБ приобретет 29,1% «Магнита» у основного акционера - Сергея Галицкого. Банк станет крупнейшим акционером сети. У Галицкого останется 3% акций.

На этой неделе «Магнит» перестал быть самым дорогим российским ритейлером: 13 февраля на Лондонской бирже X5 обогнала его по капитализации.

Стоимость акций «Магнита» находится на минимальных значениях с конца 2012 г., с сентября 2017 г. бумаги подешевели на 43%.