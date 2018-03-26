Финансы

Новости

Промсвязьбанк потребовал отменить сделку Автовазбанка и «Возрождения» на 697 млн рублей

Сегодня в арбитражном суде Москвы представитель Промсвязьбанка заявил, что предметом иска к дочернему (санируемому) Автовазбанку является договор цессии, по которому к Автовазбанку перешли права требования по кредитному договору от банка «Возрождение».

Промсвязьбанк требует применить последствия недействительности сделки посредством взыскания с «Возрождения» 697,2 млн руб. в пользу Автовазбанка, единственным участником которого является Промсвязьбанк. Кто является заемщиком по кредитному договору, представитель истца не уточнил. По словам представителя Промсвязьбанка, Автовазбанк приобрел права требования у «Возрождения» по цене около 700 млн руб., но реальная цена этих прав составляет 10% от номинальной. «Таким образом, Автовазбанку был причинен ущерб», - заявил представитель Промсвязьбанка.

Кроме того, Промсвязьбанк на заседании подал ходатайство о признании Автовазбанка ненадлежащим ответчиком. Ответчиком должен быть банк «Возрождение», считает представитель истца. Суд оставил открытым это ходатайство, а также ходатайство самого Автовазбанка о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Самарской области.

Затем суд объявил перерыв в слушании дела до 30 марта, обязав стороны к следующему заседанию представить письменные позиции по ходатайству о подсудности.

Промсвязьбанк подал иск к дочернему Автовазбанку 31 января. Третьим лицом по иску выступает родственный банк «Возрождение», но его детали до сих пор не раскрывались.

Летом 2015 г. Промсвязьбанк братьев Ананьевых стал санатором Автовазбанка. В декабре 2017 г. финансовое оздоровление потребовалось уже самому Промсвязьбанку – он перешел под контроль ЦБ. При этом регулятор предписал Ананьевым снизить свою долю в «Возрождении» минимум до 10%. Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие за день до введения в банк временной администрации.