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Приватбанк подал в кипрский суд иск к PwC на $3 млрд

Приватбанк обратился в кипрский суд с иском к украинскому и кипрскому подразделениям PricewaterhouseCoopers (PwC) с требованием о компенсации на сумму $3 млрд, сообщает пресс-служба кредитной организации. Иски были поданы 30 марта.

Как отмечается в сообщении, Приватбанк требует возместить убытки, которые, по его версии, «были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей, прежде всего при проверке финансовой отчетности Приватбанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.».

В это время банк был частным, напоминает агентство Reuters. В декабре 2017 г. Приватбанк сообщил, что лондонский суд по его обращению выдал ордер на арест активов экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру.

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл назвал подачу иска против аудиторской компании «логичным и необходимым шагом». «Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», – заявил он.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 г. во время реорганизации банковской системы Украины, проводившейся при поддержке Международного валютного фонда (МВФ). Всего с начала 2014 г. было закрыто около 90 банков, напоминает Reuters.

Позже Нацбанк уточнял, что Приватбанк перешел в собственность государства с дырой в капитале более $5,5 млрд. Нацбанк связывал проблемы кредитной организации с невыполнением акционерами требований о докапитализации и сокращении объемов кредитов инсайдерам, составлявших 97% корпоративного кредитного портфеля.

В июле 2017 г. Нацбанк Украины лишил ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» права на проверку банков, исключив компанию из соответствующего реестра. PwC сочла решение НБУ необоснованным и пообещала обжаловать его.