«ФК Открытие» подал иски к бывшему собственнику на 3,7 млрд рублей
Санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» подал семь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб. Все они зарегистрированы в Арбитражном суд Ханты-Мансийского автономного округа. В чем суть исковых претензий, из картотеки арбитражных дел неясно.
Самый крупный иск, на 2,6 млрд руб., банк подал 2 апреля, третьим лицом по нему заявлена научно-производственная организация (НПО) «Монтажстройпроект». Кроме того, «Монтажстройпроект» заявлен третьей стороной и по другому иску, по которому банк хочет взыскать с холдинга 566 млн руб.
«Ведомости» ожидают комментария представителя банка «ФК Открытие». Представитель холдинга не ответил на запрос.
Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив – банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского сектора на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.