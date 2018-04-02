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Финансы
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Суд арестовал облигации по иску Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы наложил арест на ценные бумаги на 6,12 млрд руб. по иску Промсвязьбанка к десяти зарубежным компаниям. Об этом говорится в картотеке судебных дел. Санируемый Центробанком банк пытается признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку за день до введения временной администрации, объяснял представитель Промсвязьбанка.

Так, суд арестовал облигации двух выпусков «Промсвязькапитала» на 832 млн руб. и бонды «ПСН проперти менеджмент» на 2 млрд руб. – эти бумаги находятся на счету кипрского офшора Atna Capital, открытого в Промсвязьбанке. Также под арест попали и принадлежащие Polarima Investments облигации двух выпусков «Промсвязькапитала» на 3,29 млрд руб.

Кроме того, арестован пакет субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка на $400 000 с погашением в 2019 г., находящихся на счете Promsvyaz Capital B.V. Ранее банк сообщал, что все субординированные обязательства банка были списаны.

В обосновании ходатайства Промсвязьбанк указал, что иск заявлен на 60,8 млрд руб., при этом в настоящий момент арестованы денежные средства и акции стоимостью не более 18,8 млрд руб. (по курсу на 20 марта). С учетом дополнительных обеспечительных мер общая стоимость арестованного имущества составит только 25 млрд руб., что в 2,4 раза меньше исковых требований, отметил истец.

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Политика
Новости

При взрыве в центре Еревана пострадали 9 человек

Ведомости
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При взрыве кислородного баллона в центре Еревана пострадали девять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Наны Гндояны.

По информации МЧС, звонок о ЧП поступил в 19.44 мск. На Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие. К месту ЧП были направлены четыре расчета спасателей, опергруппа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

«В результате взрыва пострадали девять человек. Они доставлены в медцентр Св. Григория Просветителя. Состояние их здоровья уточняется», — отметила Гндоян.

В пресс-службе МЧС страны отметили, что среди пострадавших есть иностранцы.

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Технологии
Новости

Котировки Intel рухнули после известия о смене Apple поставщика чипов

Ведомости
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Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Агентство сообщило, что Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 г. начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны.

Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 г. оценивалась аналитиками Cowen and Company в $1,5 млрд при суммарной годовой выручке в $60 млрд.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор пригрозил Белоруссии ограничением ввоза картофеля

Ведомости
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Россельхознадзор обнаружил реэкспорт египетского картофеля из Белоруссии. При повторном нарушении ведомство грозит запретить ввоз в Россию картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами.

Как сообщает служба, при проверке 18 т картофеля, поступившего из Белоруссии с белорусским сертификатом, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение. Груз будет возвращен отправителю.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Белоруссии в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», - предупреждает Россельхознадзор.

Поставки картофеля из Египта в Россию разрешены только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов. В прошлом году в египетском картофеле обнаруживали гусениц картофельной моли и возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля.

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Бизнес
Новости

«Газпром» зарезервировал $4,7 млрд под штраф по контракту с «Нафтогазом»

Ведомости
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«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». В отчетности компании в балансе ПАО по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указан расход в размере 272,943 млрд руб., или $4,74 млрд (по курсу на конец 2017 г.). Данная сумма практически полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

30 марта «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Российская компания потребовала частично отменить принятое ранее решение по судебному разбирательству с «Нафтогазом».

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд. Помимо этого арбитры обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

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Бизнес
Новости

Минтранс отозвал ряд допусков на полеты Tajik Air и Somon Air в Россию

Ведомости
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Авиационные власти России с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты по маршрутам Душанбе - Москва и Душанбе - Новосибирск, а также Худжанда - Новосибирск. Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

Причина отзыва допусков объясняется тем, что власти Таджикистана не подтвердили заявки «Уральских авиалиний» на выполнение полетов в страну и «не дали своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, но и отозвали ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов», уточняется в сообщении.

Минтранс предложил таджикской стороне провести двусторонние консультации.

1 апреля Somon Air объявила о приостановке полетов в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно, также в начале апреля истекает срок разрешения на полеты из Худжанда в Москву и обратно. Остальные рейсы перевозчика в Россию будут проходить по утвержденному расписанию.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

Вашингтон подтвердил возможность встречи Трампа с Путиным в Белом доме

Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 20 марта обсудили несколько возможных мест для встречи на высшем уровне, и одним из этих мест был Белый дом, сообщила сегодня представитель администрации США Сара Сандерс. По ее словам, в Вашингтоне не видят в этом новости, поскольку об этом уже рассказал сам Трамп.

«Как заявил сам президент 20 марта, через несколько часов после своего разговора с президентом Путиным, стороны обсудили двустороннюю встречу "в не слишком отдаленном" будущем в одном из возможных мест, в том числе - в Белом доме», - говорится в сообщении. «На данный момент добавить больше нечего», - цитируют американские СМИ слова представителя администрации США.

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле рассчитывают, что США не откажутся от предложения обсудить возможность встречи президентов России и США. «Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», - заявил Ушаков, не уточнив предполагаемых сроков встречи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня же рассказал, что российский МИД получил поручение о подготовке встречи президентов. «По крайней мере, президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал Министерству иностранных дел», - сказал Песков.

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Бизнес
Новости

В совет директоров НПФ «Сафмар» вошла вице-президент «Русснефти»

Ведомости
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Единственный акционер негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» – «Сафмар финансовые инвестиции» – избрал состав нового совета директоров фонда, говорится в пресс-релизе НПФ.

Численность совета выросла с 5 до 6 человек, в него вошла старший вице-президент «Русснефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская.

Остальные члены совета были переизбраны: Михаил Гуцериев, вице-президент «М.Видео менеджмент» Билан Ужахов, гендиректор «Сафмар финансовые инвестиции» Авет Миракян, заместитель гендиректора по экономике и финансам НК «Нефтиса» Роман Тян и гендиректор «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.

«Председатель [совета директоров] будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время», – говорится в сообщении фонда.

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Политика
Новости

Суд арестовал на 15 суток организатора митингов в Волоколамске

Ведомости
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Задержанный полицейскими в субботу вечером активист из Волоколамска Артем Любимов арестован судом на 15 суток, рассказал «Ведомостям» защитник активиста Денис Кунаев.

«Артема осудили по статье за неповиновение полиции, - сказал он. - Суд постановил арестовать его на 15 ареста, двое из которых он уже находится под стражей. Это максимальное наказание за такое нарушение».

Андрея Жданова, который после митинга 1 апреля был задержан во время автопробега, суд арестовал на 14 суток, уточнил Кунаев.

Как ранее рассказал адвокат, автомобиль Любимова остановили по пути из Волоколамска в Москву, на Новорижском шоссе в субботу вечером. Активиста задержали и доставили в отделение полиции. В отношении Любимова составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции). По словам Кунаева, в полиции заявили, что при задержании Любимов пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе.

Представитель истринского ОМВД 1 апреля заявил «Ведомостям», что полиция не выдает данных о задержанных, представитель УМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активиста.

Политика
Новости

Россия вышлет одного дипломата Черногории

Интерфакс
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Москва в ответ на действия Подгорицы вышлет одного черногорского дипломата, сообщил российский МИД. «2 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич», - говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства», - сообщили на Смоленской площади.

В минувшую пятницу российский МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов из 30 стран - выслано было столько же их дипломатов, сколько эти страны выслали российских в знак солидарности с Великобританией. Тогда Черногория, а также Бельгия, Венгрия и Грузия, выславшие по одному российскому дипломату, не получили предписаний от МИДа, но Россия оставила за собой право на ответные шаги в их отношении.

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Политика
Новости

Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал арест братьев Магомедовых

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что арест бизнесменов на стадии следствия разрушает их бизнес. По его мнению, в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых домашний арест был бы достаточной мерой пресечения, передает «РИА Новости».

«В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», – сказал Титов.

Он также отметил, что Магомедовы не обращались к нему, поэтому он не знает материалов дела. «Не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься», – уточнил он.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал на два месяца братьев Магомедовых по делу о хищении на 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. 

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Бизнес
Новости

Минэкономразвития и Сбербанк запустят чат-помощника для предпринимателей

ТАСС/Ведомости
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Министерство экономического развития России к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.

«Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как "Алиса", которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить», - сказал Паршин на круглом столе по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса. По его словам, система разрабатывается совместно со Сбербанком, также ведутся обсуждения с платформами «типа "Яндекса"», где есть голосовые помощники.

В минувшую пятницу Сбербанк сообщил о покупке мажоритарной доли в компании «Диалог» - разработчике корпоративного мессенджера Dialog enterprise. Банк планирует заменить им все сторонние мессенджеры в рабочем общении, а также предлагать этот продукт партнерам. Помимо прочего функционала мессенджера, Dialog совместим с чат-ботами.

В октябре 2017 г. «Яндекс» запустил голосового помощника под названием «Алиса». Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.

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