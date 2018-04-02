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Суд арестовал облигации по иску Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям

Арбитражный суд Москвы наложил арест на ценные бумаги на 6,12 млрд руб. по иску Промсвязьбанка к десяти зарубежным компаниям. Об этом говорится в картотеке судебных дел. Санируемый Центробанком банк пытается признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку за день до введения временной администрации, объяснял представитель Промсвязьбанка.

Так, суд арестовал облигации двух выпусков «Промсвязькапитала» на 832 млн руб. и бонды «ПСН проперти менеджмент» на 2 млрд руб. – эти бумаги находятся на счету кипрского офшора Atna Capital, открытого в Промсвязьбанке. Также под арест попали и принадлежащие Polarima Investments облигации двух выпусков «Промсвязькапитала» на 3,29 млрд руб.

Кроме того, арестован пакет субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка на $400 000 с погашением в 2019 г., находящихся на счете Promsvyaz Capital B.V. Ранее банк сообщал, что все субординированные обязательства банка были списаны.

В обосновании ходатайства Промсвязьбанк указал, что иск заявлен на 60,8 млрд руб., при этом в настоящий момент арестованы денежные средства и акции стоимостью не более 18,8 млрд руб. (по курсу на 20 марта). С учетом дополнительных обеспечительных мер общая стоимость арестованного имущества составит только 25 млрд руб., что в 2,4 раза меньше исковых требований, отметил истец.