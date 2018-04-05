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Сбербанк снизил ставки по кредитам малому бизнесу

Сбербанк снизил на 1-1,5 процентного пункта ставки по кредитам малому бизнесу с годовой выручкой до 60 млн руб., говорится в пресс-релизе банка. Новые условия распространяются на заявки, поданные после 3 апреля.

Беззалоговое финансирование для развития бизнеса теперь предлагается под 17% годовых. Ставка по овердрафтному кредитованию составляет 14,5%. Ставка по ссудам на покупку недвижимости в коммерческих целях снижена до 13,9%. Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется теперь по ставке 16,5%.

«Для клиентов Сбербанка с годовой выручкой до 60 млн руб., имеющих расчетный счет и ряд других продуктов, при подаче заявки после 3 апреля возможна дополнительная скидка по ставкам на кредиты для развития бизнеса и кредиты с оформлением в залог недвижимости, оборудования или транспорта», — говорится также в сообщении Сбербанка.

Банк снизил ставки, чтобы поддержать бизнес, у которого выручка составляет менее 60 млн руб., потому что «это наиболее чувствительный к ценам на финансирование сегмент», отметил старший вице-президент банка Анатолий Попов.

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