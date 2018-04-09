Финансы

Новости

Биржевой курс евро превысил 74 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 г. на 15.09 мск превысил 74 руб. К этому времени курс доллара вырос на 1,84 руб. до 60,01 руб.

Ослабление рубля происходит из-за новых санкций США в отношении России, введенных 6 апреля. Индексы Мосбиржи и РТС снизились в ходе торгов на 9-11%.

Минфин США добавил в санкционный список 24 россиян и 15 связанных с ними компаний.