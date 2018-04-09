Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
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Московская биржа объявила о проблемах с отображением данных о торгах

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Московская биржа в понедельник 9 апреля объявила о проблемах с отображением финансовых инструментов на фондовом рынке.

«В настоящий момент наблюдаются сложности с отображением таблицы финансовых инструментов в торговой системе фондового рынка. Торги на всех рынках Московской биржи продолжаются: участники имеют возможность выставлять заявки и заключать сделки», - говорится в сообщении.

Предупреждение о проблемах для клиентов выпустили все крупные брокеры, указав, что полный пакет данных недоступен, пишет Finanz.ru. По данным ресурса, котировки обновляются лишь на графиках, а главный рабочий инструмент клиента - таблица финансовых инструментов заморожена либо рассинхронизирована. Таблица содержит в том числе данные о статусе операций, состоянии торгов и различные индикаторы цен спроса и предложения.

В понедельник в России произошел крупнейший с 2014 г. обвал фондового рынка после введения США новых санкций против российских граждан и компаний.

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Политика
Новости

Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном в мае или начале июня

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Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в мае - начале июня, передает Reuters.

Американский лидер также подтвердил информацию о том, что Вашингтон и Пхеньян ведут консультации о подготовке потенциального американо-северокорейского саммита. Данное мероприятие может стать первым в истории стран.

«Мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня», - отметил Трамп, подчеркнув, что он надеется на установление отношений, которые будут сильно отличаться от тех, которые существовали на протяжении многих лет.

По его словам, Вашингтон должен был раньше начать попытки наладить отношения между США и КНДР. «Это следовало сделать другим президентам США», - отметил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится до конца мая. Ее организация обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

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Финансы
Новости

Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день

Интерфакс
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе «Основной рынок» Московской биржи, по итогам торгов в понедельник 9 апреля составила 36,193 трлн руб. ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2,716 трлн рублей, или на 7%. Лидерами рыночной стоимости оставались Сбербанк  (4,867 трлн рублей), «Роснефть» (3,185 трлн рублей) и «Газпром» (3,181 трлн рублей).

На 29 декабря 2017 г. капитализация составляла 35,771 трлн руб. Таким образом, день торгов после введения США новых санкций против российских компаний фактически стер весь рост капитализации с начала 2018 года.

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Технологии
Новости

Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы

Ведомости
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Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы и демократию. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг написал на странице в Facebook.

«Сегодня мы делаем еще один шаг – создание независимой избирательной комиссии, которая будет изучать влияние соцсетей на выборы и демократию», – говорится в его заявлении. По его словам, в комиссию войдут эксперты, независимые исследователи.

«Мы дадим этим исследователям доступ к нашим ресурсам, чтобы они могли делать беспристрастные выводы о роли Facebook на выборах, в том числе о том, как мы выявляем риски на нашей платформе и какие шаги мы должны предпринять до будущих выборов», - уточнил Цукерберг.

Как отмечается в пресс-релизе Facebook, работа комиссии будет финансироваться благотворительным фондом Джона и Лауры Арнольд, фондом Демократии, фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт, фондом Джона С. и Джеймса Л. Найтов, фондом Чарльза Коха, инвестфондом Omidyar Network и фондом Альфреда П. Слоана. Как отмечается в сообщении, Facebook не будет иметь права просматривать или утверждать результаты исследований до публикации.

«Оглядываясь назад, стало ясно, что мы слишком медленно выявляли вмешательство в выборы в 2016 г.», - заключил Цукерберг.

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Политика
Новости

Трамп примет решение по Сирии в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что примет решение по Сирии в ближайшие 24-48 часов. Об этом пишет The New York Times.

«Это было жестоко. Это было ужасно», – отметил Трамп. Нельзя допускать, чтобы такое происходило, добавил он: «Если это русские, если это Сирия, если это Иран, если все они вместе, мы это выясним».

В субботу в пригороде столицы Сирии могла произойти химическая атака. Если применение химоружия в Сирии подтвердится, это должно повлечь немедленную реакцию мирового сообщества, указывал госдепартамент США. В понедельник пройдет экстренное заседание Совбеза ООН. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного», – писал Трамп в твиттере, комментируя возможную химатаку. Россия будет пытаться блокировать расследование применения химического оружия, предположил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Финансы
Новости

Пул банков даст кредит на 31,6 млрд рублей для строительства ЦКАД

Ведомости
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Сбербанк, Газпромбанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) дадут кредит для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на 31,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении первого банка.

Кредит будет предоставлен на 15 лет ООО «Юго-восточная магистраль». В состав консорциума входят ГК «Автодор», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"» и турецкая строительная компания Makyol.

ЦКАД – кольцевая дорога в Подмосковье, которая пройдет через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово. Ее должны были достроить к чемпионату мира по футболу в 2018 г., но не удалось. Президент Владимир Путин перенес срок на 2019 г. Четвертый участок дороги – последний.

В каких городах России самые плохие дороги

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Бизнес
Новости

«Почта России» продолжит тестирование дронов для доставки посылок

Ведомости
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что почтовый оператор продолжит тестировать дроны для доставки посылок. Об этом он сообщил в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи, передает ТАСС.

«Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам о том, как мы этот вопрос решаем», - пояснил он.

2 апреля в Бурятии во время первого испытания беспилотник «Почты России» после взлета врезался в дом. Дрон должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, что расположено в 65 км от города. За его взлетом наблюдали приглашенные гости, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов и Подгузов.

«Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься», - добавил гендиректор. «Нас действительно пригласили на презентацию дрона, к которому присоединили коробку, в которую должны были положить посылку. Краш-тест прошел успешно», - уточнил он.

В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров отметил, что использование беспилотников для доставки почтовых отправлений в России целесообразно из-за географических и климатических особенностей.

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Стиль жизни
Новости

Принц Гарри и его невеста отказались от свадебных подарков ради благотворительности

Ведомости
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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили отказаться от свадебных подарков в пользу благотворительности. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Пара просит всех, кто вдруг захочет их поздравить, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок. «Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе эту щедрость», – говорится в сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали семь благотворительных организаций, которые бы хотели поддержать: CHIVA, Crisis, The Myna Mahila Foundation, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage, The Wilderness Foundation UK. В сообщении Кенсингтонского дворца отмечается, что у них нет официальных отношений с этими организациями, а они просто хотели бы их поддержать, потому что те занимаются интересными им проблемами.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце 2017 г. Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Памяти принцессы Дианы

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Технологии
Новости

Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете

Ведомости
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Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Серия смартфонов под названием RED Special Edition поступит в продажу в ограниченном количестве. Часть средств от продажи красных смартфонов Apple направит в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете по цене от $699 поступят в продажу 10-13 апреля (в зависимости от региона). Apple также предлагает купить красный кожаный чехол RED iPhone X Leather Folio по цене $99. О том, когда красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в продажу в России, Apple обещает сообщить позже.

«Эта специальная серия RED iPhone отличается потрясающей комбинацией красного и черного цветов, а также дает возможность клиентам повлиять на борьбу с распространением ВИЧ и СПИДа», - приводятся в сообщении слова вице-президента Apple по маркетингу Грега Йосвиака.

Компания сотрудничает с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом с 2006 г. За время существования проекта RED Special Edition Apple перечислила фонду более $160 млн. В марте 2017 г. Apple выпустила ограниченную серию красных iPhone 7.

Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России

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Бизнес
Новости

Порог беспошлинной интернет-торговли могут снизить уже с 1 июля

Интерфакс
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Россия будет снижать порог беспошлинной интернет-торговли быстрее, чем предусмотрено общими для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наднациональными нормами. Он может быть установлен на уровне 500 евро уже с 1 июля, а с 1 января 2019 г. - снизиться до 200 евро. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином и размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас беспошлинный порог составляет 1000 евро.

«С 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно - стоимость  не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица; с 1 января 2019 г. - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица», - говорится в документе.

Еще в феврале премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что порог беспошлинной торговли для интернет-торговли снизят с 1000 до 500 евро только с января 2019 г. Сверх этой суммы в России пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Некоторые страны ЕАЭС уже установили для себя более жесткие требования. Например, Белоруссия - до 22 евро, Армения – $150, в Киргизии и Казахстане порог 1000 евро, как и в России.

Минфин предлагал понизить порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро с 1 июля 2018 г. еще в материалах к бюджету на 2018-2020 гг. По расчетам ведомства, это принесло бы бюджету дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г.

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Бизнес
Новости

Почти треть арендаторов «Зимней вишни» лишились имущества при пожаре

Ведомости
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Власти Кемерова установили, что в сгоревшем торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» помещения арендовали либо имели в собственности 120 предпринимателей. Из них 38 из-за пожара полностью лишились имущества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Кемерова.

«Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра "Зимняя вишня". Установлены 120 арендаторов - собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено», - отмечается в сообщении.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно экспертизе, проведенной МЧС, здание торгового центра площадью 23 000 кв. м не подлежит восстановлению.

26 марта сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков поручил подготовить документы на снос сгоревшего ТРЦ. 28 марта представитель пресс-службы совладельца «Зимней вишни» - компании «Кондитерус ком» - заявил, что жители и администрация города должны вместе решить судьбу участка, на котором находится ТРЦ. 1 апреля врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил на месте «Зимней вишни» построить детский технопарк.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Финансы
Новости

«Ингосстрах» оценил влияние санкций против Дерипаски на бизнес компании

Ведомости
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Санкции минфина США, под которые в том числе попал основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, на текущий момент никаким образом не влияют на операционную деятельность «Ингосстраха», сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас лично Олегу Дерипаске принадлежит 10% акций «Ингосстраха», следует из информации на сайте компании.

«В опубликованном списке компаний и лиц, в отношении которых вводятся ограничения, компания «Ингосстрах» не числится. На текущий момент объявленные ограничительные меры никаким образом не влияют на операционную деятельность компании. «Ингосстрах» продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», – сказал представитель страховщика.

За 2017 г. прибыль группы «Ингосстрах» сократилась на 22% до 10,4 млрд руб., следует из отчетности на сайте компании, опубликованной в понедельник. Сборы страховщика снизились на 2% до 99,5 млрд руб., выплаты выросли на 5,6% до 44,3 млрд руб.

В пятницу минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний. Среди них была и UC Rusal. По итогам торгов понедельника на Гонконгской бирже акции UC Rusal упали на 50,43% до 2,3 гонконгского доллара. На Московской бирже к 15.53 мск акции UC Rusal подешевели на 26,2% до 20,88 руб. за бумагу. Санкции против компании могут привести к техническому дефолту, говорится в сообщении UC Rusal для инвесторов.

Кто подпал под новые санкции США

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