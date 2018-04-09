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Московская биржа объявила о проблемах с отображением данных о торгах

Московская биржа в понедельник 9 апреля объявила о проблемах с отображением финансовых инструментов на фондовом рынке.

«В настоящий момент наблюдаются сложности с отображением таблицы финансовых инструментов в торговой системе фондового рынка. Торги на всех рынках Московской биржи продолжаются: участники имеют возможность выставлять заявки и заключать сделки», - говорится в сообщении.

Предупреждение о проблемах для клиентов выпустили все крупные брокеры, указав, что полный пакет данных недоступен, пишет Finanz.ru. По данным ресурса, котировки обновляются лишь на графиках, а главный рабочий инструмент клиента - таблица финансовых инструментов заморожена либо рассинхронизирована. Таблица содержит в том числе данные о статусе операций, состоянии торгов и различные индикаторы цен спроса и предложения.

В понедельник в России произошел крупнейший с 2014 г. обвал фондового рынка после введения США новых санкций против российских граждан и компаний.