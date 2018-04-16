ВТБ создаст гибридное хранилище данных
ВТБ создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Об этом говорится в сообщении банка. ВТБ собирается потратить на реализацию данного проекта 1 млрд руб.
Новая платформа за счет быстрого доступа к информации позволит проводить высококачественный анализ заемщиков. «Решение представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач», - отмечается в сообщении. В первом контуре будут обрабатываться данные из систем-источников, осуществляться поддержка онлайн-сервисов банка и подготовки отчетности, во втором - юудет происходить процесс работы бизнес-пользователей как напрямую, так и через бизнес-приложения и инструменты Business Intelligence.
Архитектура хранилища создается на платформах Teradata и Hadoop.