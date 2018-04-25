Минфин пообещал учесть позицию Сбербанка и ВТБ при создании «оборонного банка»

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Сбербанк и ВТБ не согласились со схемами передачи капитала Промсвязьбанку

Российские госбанки заблокировали поправки к закону о гособоронзаказе, предусматривающие передачу связанного с оборонными предприятиями кредитного портфеля и капитала в Промсвязьбанк, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом согласования документа.

Правительство создает на базе Промсвязьбанка опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, чтобы оградить российские банки от санкций США. Для этого банки, по замыслу кабмина, передадут на баланс Промсвязьбанка оборонные кредиты и вместе с ними – соответствующий капитал.

По данным источника РБК, в последней версии законопроекта норма об обязательной передаче Промсвязьбанку капитала вместе с активами отсутствует. «Это будет решаться корпоративными процедурами: право принимать решение о передаче капитала будет отдано акционерам», – говорит собеседник.

Два источника издания рассказывают, что первоначально готовящиеся Минфином поправки содержали три схемы передачи капитала Промсвязьбанку, однако госбанки не согласились ни с одной из них. По словам одного из собеседников, Сбербанк предложил вовсе убрать из законопроекта все пункты, прописывающие схемы передачи капитала. ВТБ также направил отрицательное заключение на предложенную схему, рассказал близкий к одному из госбанков источник. Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки не ответили на запрос РБК.

Против передачи Промсвязьбанку капитала публично высказывались президенты – председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», – объяснял Греф.

В число уполномоченных для работы с гособоронзаказом банков на 1 ноября 2017 г. входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. Позже ЦБ закрыл список для публичного доступа.

По данным РБК, изначально подготовленные поправки предполагали возвращение банками части полученного за счет господдержки капитала – в размере не менее 30% балансовой стоимости передаваемых активов. Две предложенные схемы предусматривали возврат банками облигаций федерального займа (ОФЗ), за счет которых ранее они были докапитализированы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Согласно первой схеме, получившие субординированный займ от АСВ в форме ОФЗ банки должны частично его вернуть. По второй схеме, если банк получил ОФЗ в оплату своих привилегированных акций, то он должен выкупить их у АСВ. В частности, эта схема предназначалась для ВТБ, у которого АСВ в 2015 г. выкупило префы на 307,4 млрд руб. Полученные обратно ОФЗ АСВ должно было передать новому уполномоченному банку.

Третья схема предусматривалась для банка, получившего субординированный займ от ЦБ. Банк должен был вернуть регулятору заемные средства в размере 30% балансовой стоимости передаваемых оборонному банку активов. ЦБ, в свою очередь, мог предоставить возвращенные ему средства АСВ в качестве кредита без обеспечения. Эта схема ориентирована на Сбербанк, у которого есть два субординированных займа, предоставленных ЦБ в 2008 г. (303,9 млрд руб.) и в 2014 г. (200,5 млрд руб.). В 2015 г. Сбербанк пролонгировал оба займа на 50 лет под 6,5%.

По мнению старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, затребованные 30% от балансовой стоимости передаваемых активов – это «запредельная цифра». По его оценкам, оптимальной величиной были бы 10%, если только активы не обесценены. Коэффициент на уровне 30% выглядит попыткой провести необходимую Промсвязьбанку докапитализацию за счет госбанков, которые, очевидно, будут категорически против этого, подчеркивает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.