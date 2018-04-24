Петр Фрадков назначен главой временной администрации Промсвязьбанка

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Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и честным человеком

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает лидера КНДР Ким Чен Ына «очень открытым и честным» человеком, сообщили американские СМИ.

«Кин Чен Ын в последнее время ведет себя очень открыто и, я думаю, очень честно, исходя из того, что мы видим», – заявил президент США во время пресс-конференции после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп признал, что КНДР в прошлом нарушала обязательства, однако, по его оценке, на этот раз ситуация изменилась из-за жесткой позиции США, в том числе по санкциям.

Это продолжение недавнего «словесного потепления» Трампа по отношению к лидеру КНДР, отмечает Business Insider. На этой неделе, 27 апреля, состоится саммит лидеров КНДР и Южной Кореи. Кроме того, в конце мая – начале июня готовится встреча Ким Чен Ына с самим Трампом. Президент США заявил, что «с нетерпением ждет встречи» после того, как лидер Северной Кореи в минувшее воскресенье заявил об успешном завершении ядерной программы и окончании ядерных испытаний.

До этого во время активного дипломатического противостояния Пхеньяна и Вашингтона президент США не раз называл Ким Чен Ына «маньяком и безумцем», а также «маленьким человечком-ракетой».