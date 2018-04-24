Петр Фрадков назначен главой временной администрации Промсвязьбанка
Бывший руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков возглавил временную администрацию Промсвязьбанка. Об этом говорится в приказе Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), передает «Интерфакс». Заместителем Фрадкова назначен Дмитрий Пожидаев.
О предстоящем назначении нового руководителя временной администрации Промсвязьбанка утром 24 апреля рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Фрадков должен был официально сдать полномочия, это длительная процедура, и все это должно было быть утверждено набсоветом ВЭБ. Насколько мне известно, вчера ВЭБ утвердил, и сегодня он должен вступить на должность главы временной администрации Промсвязьбанка», - пояснял ТАСС Моисеев.
В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка Фондом консолидации банковского сектора. До этого более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. После перевода банка в госсобственность правительство собирается создать на его базе банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.