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ЦБ отозвал лицензию у московского и махачкалинского банков

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского акционерного коммерческого банка «Эльбин» и у московского банка «Новый кредитный союз». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В деятельности АКБ "Эльбин" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в сообщении ЦБ. 

Регулятор обратил внимание на проведение в банке валютно-обменных операций, не вносившихся в бухгалтерских учет и отчетность, представляемую в ЦБ. «Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы», - подчеркивается в пресс-релизе.

Банк России отмечает, что неоднократно применял в отношении «Эльбина» меры надзорного реагирования, но руководство и собственники банка «не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности». ЦБ, в частности, вводил ограничение на проведение некоторых операций в банке.

В работе «Нового кредитного союза» ЦБ нашел схожие нарушения. «Одновременно установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый кредитный союз» (АО) с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла», - говорится в пресс-релизе.

Банки являются участниками системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля банк «Эльбин» занимал 483-е место в банковской системе России, а «Новый кредитный союз» - 392-е.

Бизнес
Новости

Великобритания раскроет имена хранящих активы в офшорах россиян

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Британский парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. Принятие законопроекта позволит в том числе узнать владельцев скрытых активов из числа россиян, пишет газета.

Законопроект был инициирован представителем лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж. Документ поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций. По словам консерватора Эндрю Митчела, голосов коалиции достаточно для принятия законопроекта.

«Госпожа [премьер-министр Тереза] Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна подтвердить, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире», – заявил Митчелл.

Сейчас находящиеся под суверенитетом Великобритании, но не являющиеся частью страны заморские территории освобождаются от действующего в Соединенном Королевстве требования раскрывать имена владельцев активов.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон начал реформу налоговых убежищ в 2013 г. С тех пор Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны. Тогда правительство не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти.

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Новости

Власти Москвы намерены запретить рекламные граффити

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Департамент рекламы и СМИ Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов, сообщил газете «Коммерсантъ» источник и подтвердили в департаменте. По словам собеседника издания, цель законопроекта – «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства».

«Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», – объяснил директор департамента Иван Шубин. По словам представителя департамента Константина Горохова, речь не идет о запрете граффити в принципе: новые правила предполагают запрет рекламы в них и ряд ограничений – например, текстовая часть не сможет занимать более 30%. Для легального граффити потребуется дизайн-проект, согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.

Предписания на удаление несогласованных настенных рисунков будут выдавать Мосжилинспекция, ОАТИ и Мосгорнаследие в зависимости от статуса дома. До сих пор нанесение граффити в Москве никак не регламентировалось, и рекламодатели напрямую договаривались с управляющими домов.

По данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166, в основном они расположены в центре столицы. Мэрия оценивает ежегодный оборот этого рынка в 1 млрд руб.

Правила ужесточаются перед чемпионатом мира по футболу в связи с обязательствами России по защите прав FIFA и ее коммерческих партнеров, объясняют в департаменте. Около трети всех рекламных граффити располагается на так называемых протокольных маршрутах проезда команд, на которых ограничивается распространение рекламы. Например, на Новом Арбате, 12, нарисовано граффити с рекламой бренда Skoda, а это протокольный маршрут, указывает Константин Горохов. На таких маршрутах FIFA резервирует 539 поверхностей у операторов наружной рекламы.

Политика
Новости

Франция пообещала увеличить поддержку международной коалиции в Сирии

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Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии и расширит свое участие в международной коалиции. «Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», – сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне (цитата «РИА Новости»).

Ранее президент Франции говорил, что он убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии. После этого Трамп заявил, что хотел бы «уйти из Сирии», но оставшимся там военным нужно «закончить работу» по разгрому террористов.

Франция приняла участие в ударе международной коалиции по Сирии. В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб. Генштаб Сирии сообщил о троих пострадавших и материальном ущербе.

Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия. Французские власти абсолютно уверены в том, что сирийские правительственные войска применили химоружие в городе Дума, заявил после удара постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Ведомости
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Военно-воздушные силы США 25 апреля провели первые в этом году испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает издание AirForceTimes. Ракета не была оснащена боеголовкой.

Запуск прошел успешно – ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.

Целью испытаний была проверка готовности, эффективности и точности системы. Запуск производился с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Последний раз подобные испытания проводились в августе прошлого года.

Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработала Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Ракета может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт. 

Технологии
Новости

Возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в $2 млрд

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Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок ip-адресов в ходе борьбы Роскомнадзора с Telegram, сообщает «Коммерсантъ». С таким предложением выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.

Он предложил Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, пишет издание со ссылкой на письмо Прокофьева. По его мнению, нужны законодательные поправки, исключающие ситуацию, при которой «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

По оценке Flexbby, уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. Потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы могут составить $1 млрд, оценивает компания.

Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями $940 млн по итогам 2018 г., прогнозирует Flexbby.

Прокофьев подчеркнул, что это самый пессимистичный сценарий. Интернет-омбудсмен сообщил «Коммерсанту», что пока не получал письмо, но ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

Посол России отреагировал на взлом закрытого генконсульства в Сиэтле

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал антироссийскими и недружественными действия представителей госдепартамента США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле. По его словам, «они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей».

Он отметил, что 73 года назад российские и американские солдаты и офицеры встретились на Эльбе. «И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул России в Сиэтле», – заявил Антонов (цитата «РИА Новости»).

Представители американских властей 25 апреля вошли на территорию генконсульства в Сиэтле и проникли в здание. Россия обвинила США в грубом нарушении конвенции о дипломатических отношениях и пообещала принять решение об ответных мерах.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что представители властей прошлись по зданию, чтобы убедиться, что оно освобождено.

По требованию властей США генконсульство в Сиэтле было закрыто 2 апреля. До 25 апреля Вашингтон требовал освободить резиденцию генконсула. Решение о закрытии генконсульства было принято одновременно с выдворением 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на действия Вашингтона Министерство иностранных дел России объявило о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвало разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Технологии
Новости

Чистая прибыль Facebook в I квартале выросла на 63%

Ведомости
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Американская компания Facebook в I квартале 2018 г. получила выручку в размере $11,97 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, сообщает Reuters. Чистая прибыль выросла на 63% до $5 млрд.

По сравнению с I кварталом 2017 г. число пользователей в месяц увеличилось на 70 млн человек.

«Несмотря на серьезные вызовы, наше сообщество продолжает расти. Каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а каждый день – свыше 1,4 млрд», – отметил основатель компании Марк Цукерберг.

В марте Facebook оказался в центре скандала с утечкой данных. Стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook объяснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который нашел уязвимость в работе соцсети. После этого компания приняла ряд мер по усилению защиты личных данных пользователей. 

10 главных кибератак в истории человечества

Технологии
Новости

Ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту спутник Sentinel-3B

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Российская ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» успешно вывела на орбиту европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, рассказал «Интерфаксу» руководитель постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель.

«В 22:30 мск спутник отделился от разгонного блока», - сказал он.

Спутник Sentinel-3B создали по заказу ЕКА. Он будет находиться на околополярной орбите, на высоте 815 км. Срок его работы - семь лет.

Конверсионная ракета-носитель «Рокот» была запущена с космодрома Плесецк пусковыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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Бизнес
Новости

Руководитель ФАС считает разумной продажу до 49% гражданского блока ОАК

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает возможную продажу до 49% гражданского блока Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разумной, передает «Интерфакс».

«49% точно можно продавать какому-нибудь портфельному инвестору: интересному российскому, может быть, даже иностранному. Но не в оборонной части – можно разделить ОАК на оборонный блок и гражданский блок...» – пояснил он.

По его словам, ОАК является монопольной структурой, поэтому «контроль нельзя отдавать». Артемьев отметил, что покупкой доли в ОАК могут заинтересоваться, например, китайские или индийские компании.

«Мы все-таки лидируем по сравнению с ними, а они имеют очень большие ресурсы и хотели бы догнать и могли бы вложиться очень сильно в это – миллиардами долларов», – сказал он. По его словам, сделка по продаже доли в ОАК разумна.

ОАК создали в 2006 г. путем объединения конструкторских бюро и российских авиастроительных предприятий. В состав холдинга входят ПАО «Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК – транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП". Сейчас более 90% ОАК принадлежат России, пакетом в размере 5% владеет ВЭБ, остальные акции находятся в свободном обращении.

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Финансы
Новости

Продажи электронных полисов ОСАГО вернулись в норму после сбоя

Ведомости
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Российский союз автостраховщиков (РСА) подтвердил нормализацию ситуации с продажами электронных полисов ОСАГО после сбоя, вызванного действиями Роскомнадзора в отношении IP-адресов Google, передает ТАСС.

«Ситуация с продажами нормализуется», – сказал представитель РСА.

РСА 23 апреля сообщил, что из-за блокировки IP-адресов Google возникли проблемы с сервисом для введения защитного кода для распознавания пользователя при оформлении электронных полисов ОСАГО. Наблюдались проблемы при оформлении полисов через систему е-Гарант. Также не работал сервис проверки полисов ОСАГО через сайт РСА.

По состоянию на 15.00 мск 25 апреля через е-Гарант было продано 8640 полисов электронного ОСАГО, утверждают в РСА. Всего к 15 часам дня среды было продано 60 189 электронных ОСАГО (большая часть продается напрямую на сайтах страховщиков, без переадресации).

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Политика
Новости

Дворкович назвал условия для национализации попавших под санкции компаний

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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что вопрос национализации «Русала» и других компаний, попавших под американские санкции, не поднимался. Владельцы компаний не обращались к правительству с просьбами о национализации, передает ТАСС.

«Насколько я знаю – нет, потому что эта опция, которая возможна, если сами владельцы компаний предложат. Ни в коем случае не будем сами предлагать», – сказал он.

Ранее министр промышленности Денис Мантуров не исключал покупки государством доли Олега Дерипаски в «Русале». Однако он отмечал, что предметно вопрос еще не обсуждался.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля заявлял, что возможность временной национализации пострадавших от санкций США компаний предложена как один из вариантов их поддержки.

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