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ЦБ отозвал лицензию у московского и махачкалинского банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского акционерного коммерческого банка «Эльбин» и у московского банка «Новый кредитный союз». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В деятельности АКБ "Эльбин" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор обратил внимание на проведение в банке валютно-обменных операций, не вносившихся в бухгалтерских учет и отчетность, представляемую в ЦБ. «Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы», - подчеркивается в пресс-релизе.

Банк России отмечает, что неоднократно применял в отношении «Эльбина» меры надзорного реагирования, но руководство и собственники банка «не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности». ЦБ, в частности, вводил ограничение на проведение некоторых операций в банке.

В работе «Нового кредитного союза» ЦБ нашел схожие нарушения. «Одновременно установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый кредитный союз» (АО) с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла», - говорится в пресс-релизе.

Банки являются участниками системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля банк «Эльбин» занимал 483-е место в банковской системе России, а «Новый кредитный союз» - 392-е.