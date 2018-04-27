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Индекс Мосбиржи отыграл «санкционное» падение

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 26 апреля вышел на уровень, предшествовавший началу обвального падения, спровоцированного введением санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников министерством финансов США 6 апреля. В четверг индекс закрылся на отметке 2286,02 пункта (+1,4% по итогам дня). Между тем, в пятницу 6 апреля, когда ближе к концу торгов были объявлены санкции, закрытие состоялось на отметке 2281,23 пункта.

В понедельник 9 апреля индекс Мосбиржи начал снижаться в начале торгов, а потом рухнул, по итогам дня падение составило 8,3%, закрылся индекс на отметке 2090,88 пункта. На следующий день он начал расти и полностью компенсировал падение за 13 торговых дней.

Между тем, долларовый индекс РТС из-за падения курса рубля все еще остается существенно ниже «досанкционного» уровня. 6 апреля он закрылся на 1236,48, а 26 - на 1146,85 пункта (снижение на 7,2%).