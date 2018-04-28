Сбербанк позволит снимать деньги в банкоматах с помощью смартфонов
Сбербанк планирует оборудовать свои банкоматы технологией, позволяющей снимать и вносить деньги с помощью смартфонов, планшетов и умных часов, сообщил в интервью ТАСС вице-президент госбанка Сергей Мальцев.
«В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги, например снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов», – сказал Мальцев.
Банкир также рассказал, что Сбербанк успешно провел пилотный эксперимент по оборудованию банкоматов биометрической системой идентификации клиентов по лицу. «По итогам "пилота" мы начали промышленную разработку. После ее завершения идентификация и обслуживание клиентов по параметрам лица будет осуществляться действующими устройствами Сбербанка», – отметил Мальцев.
Первый банкомат с технологией распознавания лиц Сбербанк установил в июле прошлого года в своем московском офисе. Тогда же госбанк начал тестировать возможность видеоконсультирования клиентов на устройствах самообслуживания.