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Bank of America предупредил об угрозе повторения мирового кризиса 1998 года

В скором времени мир может вновь столкнуться с финансовым кризисом, подобным тому, что был в 1997-1998 гг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов из Bank of America. Аналитики объясняют свои опасения повторением трендов на рынках.

Эксперты Bank of America сравнили текущую ситуацию на рынках с той, что была в 1998 г., и обратили внимание на схожую динамику индексов.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — приводит агентство слова ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.

Аналитики констатируют, что все перечисленные экономические тренды схожи с ситуацией 1990-х гг. В конце ХХ в. жесткая экономическая политика привела к укреплению доллара. При этом на рынках развивающихся стран отмечался спад, напоминает агентство.

В то же время, как отмечает Bloomberg, подобная ситуация сегодня вызвана другими факторами. Падение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. К 2020 г., как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.

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