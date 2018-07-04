Bank of America предупредил об угрозе повторения мирового кризиса 1998 года

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В скором времени мир может вновь столкнуться с финансовым кризисом, подобным тому, что был в 1997-1998 гг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов из Bank of America. Аналитики объясняют свои опасения повторением трендов на рынках.
Эксперты Bank of America сравнили текущую ситуацию на рынках с той, что была в 1998 г., и обратили внимание на схожую динамику индексов.
«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — приводит агентство слова ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.
Аналитики констатируют, что все перечисленные экономические тренды схожи с ситуацией 1990-х гг. В конце ХХ в. жесткая экономическая политика привела к укреплению доллара. При этом на рынках развивающихся стран отмечался спад, напоминает агентство.
В то же время, как отмечает Bloomberg, подобная ситуация сегодня вызвана другими факторами. Падение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. К 2020 г., как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Администрация президента не заказывала проведение социологических исследований отношения граждан России к готовящемуся повышению пенсионного возраста, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, – сказал Песков, отвечая на вопрос, проводятся ли в Кремле внутренние исследования мнения граждан о пенсионной реформе. – В данном случае это работа экспертов – делать такие выводы. Пусть они делают выводы, их чем-то аргументируют и подтверждают».
После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.
Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу, 1 июля проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального, профсоюзы, а также КПРФ, ЛДПР, партия «Яблоко» и «Справедливая Россия»
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В четверг котировки «Аэрофлота» снизились более чем на 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
К 12:16 одна акция компании стоила 127,3 руб. (-9,04%). Снижение происходит в преддверии даты закрытия реестра акционеров под дивиденды, которое запланировано на 6 июля, уточняетРБК. В реестр для получения дивидендов за год попадут те инвесторы, у которых по итогам последней сессии остались акции.
«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России. Чистая прибыль компании в 2017 г. упала на 39% до 23,1 млрд руб. (данные по МСФО). «Аэрофлот» планирует выплатить акционерам дивиденды в размере половины чистой прибыли по РСБУ, что составляет всего 14,2 млрд руб., или 12,8 руб. на акцию.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
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ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Банк «Российский капитал» (100% акций принадлежат АО «Дом.рф») будет кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования по базовой ставке 12% годовых с возможностью ее снижения до 3%. Об этом говорится в сообщении «Дом.рф».
Финансовая организация разработала механизм для застройщиков, которые используют счета эскроу для оплаты по договорам долевого участия.
Сумма кредита составит от 300 млн руб., а его срок — от 3 до 5 лет. При этом есть несколько требований к девелоперу для открытия кредитования. В частности, опыт работы застройщика должен быть не менее трех лет, за это время он должен построить более 10 000 кв. м недвижимости и реализовать два проекта, аналогичных тому, под который берется кредит.
Также у компании должны отсутствовать обязательства по кредитам, ссудам и поручительствам, кроме целевых займов. Помимо этого застройщик должен обладать положительной репутацией, у него должны отсутствовать налоговые недоимки и существенные незакрытые иски.
Средства дольщиков на счетах эскроу будут направлены банком на фондирование строительства. При этом банк обещает, что выплата существенной части процентных платежей может быть отложена до ввода дома в эксплуатацию.
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Туроператор «Натали турс» начал выплачивать компенсации клиентам по несостоявшимся поездкам. Об этом сообщил в своем Facebook основатель и гендиректор компании Владимир Воробьев.
В среду, 4 июля, на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам направили 800 000 руб., отмечает Воробьев. По его словам, у туристов есть и другие возможности получить компенсацию: туруслуги в другой период времени, а клиенты с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Воробьев оценивает, что компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. Когда компания планирует выплатить все компенсации, он не уточняет.
О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня. Тогда компания сообщила, что отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции в связи с низкой рентабельностью. Общая задолженность туроператора перед контрагентами может достигать $1 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В среду, 4 июля, Воробьев сообщил, что «Натали турс» аннулирует все туристические путевки, в том числе и оплаченные, из-за финансовых проблем. По его словам, все продажи прекращены, однако компания не прекращает деятельность, а с октября продолжит отправлять туристов на курорты.
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений», основанный на официальных данных о посещаемости туристами стран и городов. Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным компании, к 1 сентября его посетили 25,7 млн туристов
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Hanny Naibaho / Unsplash
Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. При этом, согласно статистике Mastercard, расходы туристов за год составили $14 млрд - на 10,9% больше, чем в прошлом году
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Pixabay
Замыкает тройку самых посещаемых городов Лондон, куда за год приехали 19,8 млн. Популярность города не снижается, несмотря на то что он был и остается дорогим городом для путешественников. Например, в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9 - это один из самых высоких показателей
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Pixabay
Аналитики Euromonitor International отмечают не снижающуюся популярность азиатских городов: в первой десятке их шесть, а в топ-100 - 41. Причем рост доли Азии идет не за счет падения интереса к Европе или Америке, а именно за счет роста числа туристов, подчеркивают в отчете. Например, в Сингапур в 2017 г. приехало на 6% больше, чем в 2016-м
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Denis Harsch / Unsplash
На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Healthycliff Syndor / Unsplash
Макао за первые месяцы 2017 г. посетили 16,3 млн туристов
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Marie Sophie Tékian / Unsplash
Второй по популярности европейский город - Париж (14,3 млн). Самой большой статьей расходов в Париже (44,8%) остается аренда жилья. Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Stig Ottesen / Unsplash
Самый популярный город Америки - Нью-Йорк, который посетили 13,1 млн туристов. Расходы туристов остаются для города одной из важнейших статей дохода - например, в 2016 г. туристы потратили в Нью-Йорке $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Denys Nevozhai / Unsplash
В граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь за первые восемь месяцев 2017 г. приехали 13 млн туристов
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Dani Oliver / Flickr
Замыкает десятку самых посещаемых городов Куала-Лумпур (12,8 млн)
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Евгений Разумный / Ведомости
Из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. По данным агентства, за год Москва опустилась с 46-го на 49-е место, ее посетили 4,6 млн гостей. По статистике Ассоциации туроператоров России, в 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ. Совокупно иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard
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Санкт-Петербург, который три года подряд получает престижную премию World Travel Awards как одно из самых привлекательных туристических направлений Европы, занял в рейтинге Euromonitor International только 73-е место. К 1 сентября город посетили 2,9 млн туристов
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С начала работы Фонда защиты участников долевого строительства с ноября 2017 г. по май 2018 г. в Москве зарегистрировано 40 564 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. Об этом сообщается на сайте Управления Росреестра по Москве.
Для сравнения, за аналогичный период годом ранее было зарегистрировано 28 462 ДДУ.
Всего с ноября 2017 г. по май 2018 г. в управление Росреестра по Москве поступило 51 459 заявлений по жилым и нежилым объектам на регистрацию договоров долевого участия. Всего за семь месяцев регистрация осуществлена по 50 692 заявлениям (98,5%).
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Госдума приняла в окончательном чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс, которые повышают с сентября до конца 2018 г. коэффициент для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома», передает «Интерфакс».
В результате временного повышения НДПИ газовая монополия заплатит в федеральный бюджет на 72 млрд руб. больше налогов. Эта мера призвана компенсировать выпадающие доходы казны в связи с недополучением дивидендов «Газпрома», пояснял замминистра финансов Илья Трунин: «Сумма составит 72 млрд руб. Эту сумму мы будем компенсировать за счет НДПИ, у нас для "Газпрома" установлена отдельная ставка».
Акционеры «Газпрома» ранее одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 г. на уровне предыдущего года – в размере 190 млрд руб., или 26,6% прибыли по МСФО. Минфин добивается от госкомпаний выплат акционерам не менее 50% чистой консолидированной прибыли. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки – среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока – 2». На 2018 г. «Газпром» одобрил рекордную инвестпрограмму на 1,27 трлн руб., а в 2019 г. она увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб.
Поправки увеличивают для «Газпрома» коэффициент, учитывающийся при расчете НДПИ, с текущих 1,4022 до 2,055 с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. Ранее правительство уже инициировало временное повышение НДПИ для «Газпрома» для компенсации недополученных дивидендов. В 2017 г. расчетный коэффициент для компании был увеличен таким образом, чтобы бюджет получил дополнительно 30 млрд руб. в виде налоговых поступлений.
Если стоит задача увеличить поступления в бюджет от «Газпрома», то с точки зрения балансирования денежных потоков для компании предпочтительнее вариант роста НДПИ, указывал «Ведомостям» директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: в этом случае не придется делиться дополнительными изъятиями с миноритариями, доля которых в «Газпроме» превышает 40%. Однако такой вариант – самый неприятный для миноритарных акционеров и будет негативно воспринят инвесторами, отмечал Маринченко.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Инцидент в британском городе Эймсбери, где два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок», возможно, не является новым случаем применения отравляющего вещества, заявилв четверг министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес телеканалу Sky News. По словам Уоллеса, рабочая версия следствия заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери пострадали от остатков вещества, использовавшегося для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Это не было атакой», - сказал министр. Он также отметил, что у следствия нет данных о том, что пострадавшие в Эймсбери связаны со Скрипалями.
Об отравлении людей в Эймсберистало известно 4 июля. Сам инцидент произошел в субботу, 30 июня. В тот день в больницу доставили мужчину и женщинув бессознательном состоянии. Полиция заявила, что пострадавшие предположительно подверглись воздействию неизвестного вещества. При этом изначально полиция не исключала, что речь идет о наркотиках.
Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, где в марте отравили «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Расследованием нового случая отравления занялось контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. В ночь на четверг Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие подверглись воздействию «Новичка». Это показали результаты анализов, проведенных в Портон-Даун - тренировочном центре по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности.
Пострадавшие остаются в критическом состоянии. Полиция их имен не раскрыла. Как пишет газета The Telegraph, это 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их друг рассказал, что Роули и Стерджес были в Солсбери неподалеку от места обнаружения отравленных Скрипалей перед тем, как им стало плохо. В свою очередь руководитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что у следствия нет доказательств того, что пострадавшиенедавно посещали места, которые обрабатывали после покушения на Скрипалей.
Скрипали были найдены без сознания на лавочке возле торгового центра в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что их отравили «Новичком». Ответственность за это Лондон возложил на Москву. Российские власти причастность к отравлению отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, ее отца - в мае. Их текущее местонахождение неизвестно.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
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Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Президиум Мосгорсуда отказался отправлять на пересмотр приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, передает «Интерфакс». Экс-заместитель министра культуры Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей в период следствия.
О пересмотре приговора ходатайствовала Генпрокуратура. Замгенпрокурора Леонид Коржинек просил вернуть приговор Пирумову на рассмотрение в апелляционную инстанцию, поскольку, по мнению надзорного ведомства, назначенное наказание является мягким. Однако Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационного представления.
В декабре 2017 г. Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокуратуры, которая просила пересмотреть приговор чиновнику. Апелляция ограничилась увеличением штрафа Пирумову с 300 000 руб. до 1 млн руб. и лишением его ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». После чего обвинение оспорило это решение в президиуме Мосгорсуда, который сначала отказался рассматривать кассацию прокуратуры, но по решению Верховного суда в итоге принял дело к рассмотрению.
Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 г. признал Пирумова виновным в хищении 164 млн руб. бюджетных средств, выделенных на работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и в еще нескольких объектах. Чиновника приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 000 руб. Однако в день оглашения приговора суд освободил бывшего заместителя Мединского от наказания в связи с фактическим отбытием срока под стражей в ходе следствия.
Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как «дело реставраторов», были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов. Все фигуранты дела признали свою вину и погасили вменяемый им ущерб.
Пирумов был отстранен от должности замминистра культуры распоряжением правительства в декабре 2016 г., когда находился под арестом.
В мае 2018 г. Пирумов был арестован по новому делу о хищении не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он не признает. Газета «Коммерсантъ» писала, что руководство Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн руб. Позже Следственный комитет сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
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Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
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Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А. С. Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
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Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
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A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте по сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
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Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
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ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 г.
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Фракция «Справедливая Россия» доставила в приемную Госдумы 2,5 млн подписей в 36 коробках против повышения пенсионного возраста. Подписи собрала Конфедерация труда России. Об этом журналистам сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Мы считаем, что закон в том виде, в каком он внесен в Госдуму, не может быть рассмотрен, и это мы подтверждаем подписями», – сказал Миронов (цитаты по «Интерфаксу»).
По словам Миронова, справороссы направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе. «Справедливая Россия» предложила свой законопроект, который предусматривает отказ от повышения пенсионного возраста минимум до 2030 г., ликвидацию действующей схемы уплаты страховых взносов и балльной системы, а также самого Пенсионного фонда.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.
После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.
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Первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему внутриполитический блок, присвоено звание Героя России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
Высшее звание присвоено Кириенко согласно закрытому указу президента Владимира Путина. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою России также вручают медаль «Золотая Звезда» и грамоту. По отдельному указу президента Герою России на его родине устанавливается бронзовый бюст.
Путин назначил Кириенко первым замруководителя своей администрации в октябре 2016 г. До этого с 2005 г. Кириенко возглавлял «Росатом». Роль Кириенко в развитии атомной отрасли повлияла на присвоение ему высшего звания, утверждают источники «Коммерсанта». Кроме того, по их словам, Путин оценил вклад Кириенко в президентскую избирательную кампанию. На выборах 18 марта Путин в первые в истории выборов президента в России получил больше половины голосов всех избирателей – 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%.
По данным «Коммерсанта», вместе с Кириенко награду получили еще несколько сотрудников «Росатома», а также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. До мая 2018 г. Борисов в статусе замминистра обороны курировал закупку и разработку вооружений. По словам одного из высокопоставленных чиновников, Борисов проделал большую работу, в том числе по линии совместных проектов с «Росатомом». По информации собеседника газеты, президент подписал ряд закрытых указов о награждении в конце мая.
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Независимый топливный союз (НТС) изучает возможность подачи иска о клевете против Федерации автовладельцев России (ФАР), которая ранее опубликовала исследование о том, что около 76% российских автозаправок недоливают топливо при заправке автомобилей. Об этом говорится в заявлении НТС.