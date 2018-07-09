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JPMorgan назвал лучшие для покупки в кризис валюты

В случае экономического спада в США или мировой рецессии следует приобретать швейцарские франки, сингапурские доллары, американские доллары и японские иены, избавляясь от валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре JPMorgan Chase, передает Bloomberg.

Первые три относятся к валютам стран с чрезвычайно устойчивыми внешними позициями и инвесторам следует иметь их в своем портфеле во время рецессии, отмечает аналитик Пол Меггеси.

В JPMorgan указывают, что иена является самой дешевой валютой для хеджирования рисков, сингапурский доллар в этом смысле является менее привлекательным инструментом. Доллар США остается в выигрышном положении как основная мировая валюта, его покупают банки и компании во всех странах при необходимости снизить долговую нагрузку в период рецессии.

Валюты развивающихся стран, наоборот, особенно чувствительны к рецессии и в среднем обесцениваются на 17% за первые два года с начала кризиса, констатируют аналитики.

В JPMorgan подчеркивают, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент «преждевременны». В то же время аналитики заключают, что на фоне разворачивающейся торговой войны инвесторам разумно рассматривать стратегии управления финансами на случай непредвиденных обстоятельств.

На прошлой неделе США и Китай ввели импортные пошлины на товары друг друга на $34 млрд каждая. Министерство торговли Китая обвинило США в «разжигании крупнейшей торговой войны в экономической истории», а президент Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт. Кроме того, может открыться второй фронт в автосекторе, а в противостояние втянется гораздо больше стран. До этого Белый дом объявил заградительные пошлины на импорт стали и алюминия, на что последовал ответ со стороны Евросоюза.

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