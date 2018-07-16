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Московский кредитный банк выкупит свои евробонды на $100 млн

Московский кредитный банк (МКБ) собирается выкупить собственные евробонды двух выпусков на сумму $100 млн. Об этом говорится в сообщении МКБ, размещенном на сайте Ирландской фондовой биржи.

К выкупу могут быть предъявлены евробонды с погашением в 2027 г. На данный момент в обращении находятся бумаги на общую сумму $600 млн и вечные евробонды на $700 млн. Оба выпуска будут выкупаться по цене ниже номинала – $860–910 (номинал – $1000).

«Речь идет только о первых 10 днях. То есть тот, кто подает в первые 10 дней, получает размер выплат в диапазоне $860–910», – пояснили ТАСС в пресс-службе банка.

Чтобы получить премию в размере $30, инвесторам необходимо предъявить бумаги к выкупу до 27 июля включительно. Предъявить бумаги к выкупу можно и после этой даты, но не позднее 13 августа.

В конце июня наблюдательный совет МКБ одобрил программы выпуска шести серий облигаций на общую сумму 50 млрд руб.