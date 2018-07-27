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ЦБ отозвал лицензии у страховщика «Опора»

Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Опора» на добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, ОСАГО, страхование ответственности владельца опасного объекта и перевозчика, а также на перестрахование. Приказ об этом опубликован на сайте ЦБ. В июне компания объявила об уходе со страхового рынка.

Ранее ЦБ приостановил действие соответствующих лицензий «Опоры». 6 июля регулятор ввел в компанию временную администрацию сроком на шесть месяцев. В результате лицензии были отозваны, поскольку страховщик в течение отведенных пяти дней не устранил нарушения законодательства, отмечает ЦБ.

«Опора» работала на рынке страхования с 1996 г. В 2011-2015 гг. компания вела страховую деятельность под брендом «Открытие страхование» и была частью финансовой группы «Открытие». Затем компания присоединилась к структурам руководителя комиссии по страхованию общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александра Кондратенкова.

В начала года «Опора» интересовалась покупкой последнего государственного страховщика «Югории». В январе она получила разрешение ФАС на сделку. Однако в марте компания сообщила, что отказывается от покупок других компаний. Человек, близкий к ней, и собеседник, близкий к «Югории», объясняли изменение планов позицией ЦБ, который счел такого инвестора неприемлемым для «Югории».

В конце июня 2018 г. «Опора» сообщила, что уходит со страхового рынка. Компания в марте передала «моторный» портфель (ОСАГО, каско, ДСАГО) страховщику «Ангара», портфель по другим видам страхования отошел осенью 2017 г. компании «НАСКО».

«Опора» по итогам первого квартала занимала 109-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, в 2017 г. она была на 69-й позиции.