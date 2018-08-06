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Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 660 млн рублей

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» утвердил цену в 55 руб. за акцию в рамках buy back, всего на обратный выкуп банк направит 660 млн руб. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Пресс-служба банка уточнила, что количество покупаемых акций составляет 12 млн штук. «Содержание решений, принятых набсоветом эмитента о приобретении банком "Санкт-Петербург" размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка "Санкт-Петербург" <…> цена приобретения банком одной акции устанавливается в размере 55 руб.», – говорится в сообщении.

О том, что кредитная организация вскоре примет решение о buy back акций, заместитель председателя правления банка Константин Баландин говорил в середине апреля. Он отмечал, что обратный выкуп акций окажется крупнее по масштабу и в денежном выражении, чем buy back в конце 2015 г. Тогда банк купил около 3% акций на сумму около 600 млн руб.

По данным «БИР-аналитик», на 1 июня банк занимал 16-е место в банковской системе России с активами 659,5 млрд руб., пишет «Прайм». На 31 января 2018 г. основными акционерами банка являлись его топ-менеджеры, контролирующие 50,48% обыкновенных акций, из которых 24,95% принадлежит предправления банка Александру Савельеву. В составе акционеров есть также сын бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Сергей (8,53%) и супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимир (2,33%).

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