Финансы

Новости

Котировки Сбербанка упали почти на 8% на закрытии торгов в Лондоне

Котировки Сбербанка к закрытию торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 7,94%, глобальные депозитарные расписки (GDR) большинства российских компаний к закрытию торговой сессии существенно подешевели. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость GDR Сбербанка снизилась на 7,94% и составила $12,06 за бумагу.

Стоимость GDR «Роснефти» по итогам торгов опустилась на 1,74% до $6,55, GDR «Лукойла» – на 2,26% до $69,34. Стоимость GDR «Газпрома» снизилась на 0,86% и составила $4,41, «Газпром нефти» – на 5,43% до $24,4. Бумаги ВТБ подешевели на 4,57% до $1,44, GDR «Магнита» – на 1,64% до $16,48. Бумаги АФК «Система» подешевели на 4,84% до $2,64.

На прошлой неделе американские сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс законопроект о расширении санкционного режима в отношении России. Проект закона предполагает введение ограничений в отношении госдолга России и госбанков.