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Центробанк отозвал лицензию у Московского вексельного банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского вексельного банка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении пресс-службы Банка России уточняется, что кредитная организация регулярно проводила операции для сокрытия реального финансового положения банка, а также не проводила адекватную оценку принимаемых рисков. В результате на балансе банка «образовался значительный объем активов сомнительного качества», объяснил ЦБ. Ухудшение финансовых показателей банка, в свою очередь, создало угрозу для его кредиторов и вкладчиков.

В связи с этим в течение года ЦБ четыре раза применял в отношении банка меры, в том числе ограничивал привлечение вкладов. Руководители и собственники банка не нормализовали его работу, и регулятор решил отозвать у него лицензию на проведение банковских операций, говорится в пресс-релизе.

Банк входит в систему страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место в банковской системе России.

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