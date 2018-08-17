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Финансы
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Центробанк отозвал лицензию у Московского вексельного банка

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского вексельного банка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении пресс-службы Банка России уточняется, что кредитная организация регулярно проводила операции для сокрытия реального финансового положения банка, а также не проводила адекватную оценку принимаемых рисков. В результате на балансе банка «образовался значительный объем активов сомнительного качества», объяснил ЦБ. Ухудшение финансовых показателей банка, в свою очередь, создало угрозу для его кредиторов и вкладчиков.

В связи с этим в течение года ЦБ четыре раза применял в отношении банка меры, в том числе ограничивал привлечение вкладов. Руководители и собственники банка не нормализовали его работу, и регулятор решил отозвать у него лицензию на проведение банковских операций, говорится в пресс-релизе.

Банк входит в систему страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место в банковской системе России.

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Технологии
Новости

«Одноклассники» покажут чемпионат Италии по футболу

Ведомости
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Соцсеть «Одноклассники» покажет матчи чемпионата Италии по футболу в новом сезоне 2018/19. Компания договорилась с «Телеспортом» о бесплатных трансляциях матчей итальянской Серии А. Об этом говорится в пресс-релизе «Одноклассников».

«В первом туре будут показаны пять матчей из 8 (две игры ранее были перенесены), начиная со второго тура в ОК можно будет смотреть все игры чемпионата. Вести репортажи будут известные российские комментаторы: Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев, Алексей Андронов и другие», - отмечается в сообщении.

«Одноклассники» станут первой соцсетью, которая покажет полный сезон чемпионата Италии по футболу. Трансляции игр будут доступны в группе телеканала «Сила» в соцсети. Просмотр игр на любом устройстве будет бесплатным. 

В частности, соцсеть будет транслировать матчи между такими командами, как «Ювентус» - «Кьево» (в этой игре Криштиану Роналду впервые дебютирует в Серии А), «Лацио» – «Наполи», «Торино» – «Рома», «Сассуоло» – «Интер», «Аталанта» – «Фрозиноне».

«Одноклассники» 8 августа объявили о предстоящем совместном с «Телеспортом» показе матчей чемпионата Испании по футболу. Это будет второй сезон чемпионата, транслируемый соцсетью. Первый сезон Ла Лиги собрал в «Одноклассниках» более 144 млн просмотров: 293 трансляции игр посмотрели более 19 млн уникальных пользователей.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

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Бизнес
Новости

Совет директоров UC Rusal одобрил перевод компании в Россию

Ведомости
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Совет директоров второго крупнейшего в мире производителя алюминия UC Rusal одобрил подготовку к переводу компании под российскую юрисдикцию. Сейчас она зарегистрирована на острове Джерси. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров компании поручил менеджменту подготовить детальный план действий по смене юрисдикции. «Руководство компании должно разработать и представить совету подробный план действий для перерегистрации компании с учетом, среди прочего, соблюдения всех необходимых требований», - указывается в сообщении. Речь идет о требованиях бирж, регуляторов и других заинтересованных организаций. Окончательно решение о перерегистрации должны одобрить акционеры UC RusalВ сообщении подчеркивается, что смена юрисдикции соответствует интересам компании.

В сообщении уточняется, что решение принято после принятия в России закона о специальных административных районах. Он вступил в силу в начале августа. Офшоры будут созданы на территории острова Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О планах UC Rusal перерегистрироваться в России ранее говорил источник «Интерфакса» и подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Ранее о скорой смене юрисдикции своей энергетической «дочки» En+ Holding сообщил En+ Олега Дерипаски. Совет директоров энергометаллургической группы, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию. Об этом говорилось в сообщении группы от 16 августа. En+ Holding Limited стала первой компанией, решившей переехать в российские офшоры.

Дерипаска контролирует 48,13% UC Rusal через En+, где владеет 66%. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% UC Rusal после выкупа доли «Онэксима» в феврале. Еще 8,75% акций UC Rusal принадлежит Glencore.

Финансы
Новости

«Мегафон» займет в Сбербанке 80 млрд рублей

Ведомости
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«Мегафон» подписал кредитное соглашение со Сбербанком на сумму 80 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба банка. В сообщении уточняется, что в рамках соглашения кредитная организация уже предоставила оператору финансирование в 25 млрд руб. в виде двух траншей.

В сообщении указывается, что кредиты в размере 15 и 10 млрд руб. под фиксированную процентную ставку оператор получил сроком на четыре года и пять лет соответственно. «Мегафон», в свою очередь, планирует направить эти деньги а на финансирование группы, а, при необходимости, на программу выкупа выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании.

«Мы высоко оцениваем качество нашего многолетнего сотрудничества с «Мегафоном» и рады поддерживать компанию в реализации ее стратегии развития», - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Ранее оператор привлек также 21 млрд руб. в рамках кредитного соглашения с Альфа-банком. В сообщении на сайте «Мегафона» уточнялось, что этот транш в рамках соглашения с «Альфа-банком» на общую сумму 25 млрд руб. компания получила 14 августа. Кредит под фиксированную процентную ставку компания получила сроком на три года. Она уточняла, что может направить эти деньги на финансирование выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании.

Политика
Новости

Минкомсвязи предложило перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты

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Минкомсвязи предложило ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи, что потребует от операторов перевести абонентов на новые сим-карты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», обратившая внимание на текст проекта соответствующего приказа.

Новые требования обусловлены вступлением в силу «закона Яровой». Идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования, говорится в проекте документа. Сим-карты, таким образом, становятся по статусу сертифицированными средствами защиты информации, и продавать их обычным образом - на массовом рынке – уже нельзя.

На регистрацию в Минюст проект был направлен 3 августа, а 15 августа документ вернули на доработку, следует из данных consultant.ru. Минэкономразвития выдало на документ положительный отзыв, но призвало его доработать. В обсуждении участвовали также МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ». Пресс-служба Минкомсвязи комментировать изданию эту информацию не стала.

По оценке самих операторов, исполнение предложенных мер будет стоить не менее 5 млрд руб., а также потребует необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов, уточняет газета. Согласно оценке МЭР, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 млрд руб. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 млн руб., полагает ведомство.

Сейчас российские операторы покупают сим-карты у двух иностранных производителей. Те встраивают в них собственную криптографическую защиту. Собеседник в одном операторов связи в беседе с газетой признал, что нет гарантий того, что зарубежные компании по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи доступа к сим-картам. «Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов», – заявил газете собеседник в МТС.

Бизнес
Новости

Гендиректор Google ответил на претензии сотрудников из-за поисковика Dragonfly

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Гендиректор Google Сундар Пичаи не исключил, что компания откажется от разработки поисковика Dragonfly для китайского рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече Пичаи с сотрудниками компании.

Пичаи, обращаясь к подчиненным, подчеркнул, что компания пока далека от запуска продукта. «Будем ли мы делать это (запускать поисковик для Китая), можем ли мы сделать это, пока неясно. Команда уже давно занимается этим вопросом. Я думаю, что они изучают различные варианты», - добавил гендиректор компании. Издание отмечает, что это первые заявления Пичаи о существовании китайского проекта.

Около 1000 сотрудников Google ранее потребовали от компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». «Мы остро нуждаемся в <...> приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что они разрабатывают», - подчеркивалось в письме.

О том, что Google работает над созданием поисковой системы, предназначенной исключительно для Китая, писали The New York Times и другие СМИ. По их данным, поисковик позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий законодательство этой страны. В черный список можно будет включить, например, запросы о правах человека, религии, демократии, протестах и другие.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Политика
Новости

Пентагон допустил отработку Китаем удара по базам США

Ведомости
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Китай в последние несколько лет расширил операции своих бомбардировщиков, что выглядит так, как будто Пекин «отрабатывает нанесение ударов» по США и целям их союзников. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона перед конгрессом об отношениях с КНДР.

Американские военные отмечают, что с 2016 г. Китай расширил надводные операции своих бомбардировщиков на сложных морских участках. Целью таких полетов может стать отработка ударов по военным базам США в Тихом океане, в том числе расположенным на острове Гуам. Также в Пентагоне допускают, что таким образом Китай хочет послать некий сигнал региональным игрокам.

Пентагон указывает, что с развитием стратегической авиации Китай стал обладателем всех компонентов триады – средств доставки ядерного оружия – в дополнение к межконтинентальным баллистическим ракетам и атомным подводным ракетоносцам. Американские военные отмечают, что несмотря на публичные заявления Пекина против мобилизации космоса, Китай укрепляет там свои возможности.

Бизнес
Новости

Правительство рекомендовало переизбрать Савельева гендиректором «Аэрофлота»

Ведомости
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Решение о продлении полномочий действующего гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева должно быть принято советом директоров компании 30 августа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с правительственной директивой госпредставителям в совете директоров компании. Из нее следует, что представители Росимущества (51,2% акций) должны поддержать досрочное прекращение полномочий Савельева, которые истекают 25 октября, и переизбрать его на позицию гендиректора еще на пять лет. Директиву утвердил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. В Росимуществе подтвердили ее наличие.

Савельев руководит «Аэрофлотом» более 9 лет. В начале июля издание сообщало, что президент России Владимир Путин дал устное согласие на продление его контракта, но распоряжения об этом не было. Отмечалось, что в качестве альтернативы Савельеву рассматривалась кандидатура экс-министра транспорта Максима Соколова. Это происходило на фоне ухода из компании нескольких ключевых членов команды Савельева. Из «Аэрофлота» уволился замгендиректора по стратегии и альянсам Джорджо Каллегари, а также замгендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

В середине июля предложение о продлении контракта Савельева в Минэкономразвития направил новый министр транспорта Евгений Дитрих. Один из собеседников издания допускает, что вопрос о замене Савельева на Соколова все-таки может быть поднят. Другие источники отмечают, что Соколов «с большей долей вероятности может занять должность председателя совета директоров», что «наилучшим образом соответствовало бы его экс-министерскому статусу».

Действующий состав совета директоров проработает до 23 октября, после чего будет созвано внеочередное общее собрание акционеров компании для избрания нового. Соколов значится в списке кандидатов от государства.

Выбор редактора
Финансы
Новости

АКРА рассказало о последствиях санкций США для российского госдолга

Ведомости
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Введение санкций США против российского госдолга может привести к выходу зарубежных инвесторов из 8-10% бумаг. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое приводит «РИА Новости». Если учитывать не только санкции, но и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки, то спрос на все виды российского госдолга может снизиться на 8-12%, уточняет РБК. В этом случае равновесные ставки рублевых заимствований государства вырастут на 0,5-0,8 п. п.

На долю резидентов США приходится 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб., следует из отчета. Доля Норвегии оценивается в 1,4%, или 130 млрд руб. В 2017 г. норвежский суверенный фонд GPFG заявлял об изменении своей инвестиционной политики, и вероятно, его инвестиции в российский госдолг сократятся, отмечают эксперты АКРА Дмитрий Куликов и Наталья Порохова.

На российских резидентов приходится в 66%, или 5,9 трлн руб., на Люксембург – 7%, или 606 млрд руб. Еще 4,6%, или 382,9 млрд руб., приходились суммарно на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны ЕС. По 13% держателей госдолга информации нет.

В своем исследовании эксперты опирались на данные национальных центробанков, сведенных МВФ, а также данные Bloomberg. По данным российского ЦБ, на 1 января 2018 г. доля нерезидентов в еврооблигациях страны составляла 38%, или 869,7 млрд руб. по номиналу.

Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный американскими сенаторами от республиканской и демократической партий, был анонсирован еще в июле. Внесенный документ предполагает запрет на операции с новыми выпусками российских суверенных бумаг по истечении 180 дней после вступления закона в силу. Также проект предписывает запретить «все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе» Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и госкорпорации Внешэкономбанк.

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Политика
Новости

ВЦИОМ обнаружил конкуренцию за второе место на выборах мэра Москвы

Ведомости
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За второе место на выборах мэра Москвы будут бороться представители ЛДПР и КПРФ Михаил Дегтярев (11,1%) и Вадим Кумин (10,1%). Это следует из данных опроса ВЦИОМ, о которых сообщает «Коммерсантъ». Результат действующего мэра Сергея Собянина на предстоящих выборах может составить 65,5%, уверены социологи.

На прошлых выборах в 2013 г. Собянин победил, набрав 51,37% голосов, а второе место занял оппозиционер Алексей Навальный – 27,24%. Официальная явка составила тогда 32,03%. Сейчас социологи прогнозируют ее на уровне 32,03%, хотя о «той или иной степени готовности прийти на участки» заявили 62% .

Интерес к выборам, судя по опросу, испытывают 52% респондентов, при этом еще у 42% его скорее не наблюдается. 23% опрошенных уверены, что выборы никак не повлияют на их жизнь, «какими бы ни были их результаты», 41% допускают их «значительное влияние» выборов, а еще 31% считают, что влияния выборов «легко избежать».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц полагает, что «показатели по явке и по интересу к выборам избирателей завышены».

Выбор редактора
Политика
Новости

Посольство России в США потребовало прекратить унижение Бутиной в тюрьме

Ведомости
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Российское посольство в США направит в госдепартамент ноту протеста с требованием «прекратить психологическое давление и унижения» в отношении задержанной россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в официальном аккаунте в Facebook.

Дипломаты потребовали прекратить «негуманную практику регулярных – каждые 15 мин. – ночных проверок». В сообщении отмечается, что «такой режим применяется к склонным к суициду заключенным», однако Бутина «не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой». Россиянка лишена прогулок на воздухе, а после каждой встречи с посетителями «ее теперь подвергают личному досмотру с полным раздеванием». В какой-то день это произошло трижды. «Налицо попытки сломить ее волю», – убеждены в посольстве.

Представители дипмиссии указали также на отказ вашингтонской тюрьмы в получении Бутиной писем на русском языке – «в нарушение всех гуманитарных норм». Власти США объясняли это тем, что послания могут содержать кодированные сообщения, «хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика», уверены дипломаты.

Россиянке «в должном объеме не оказывается медицинская помощь», подчеркивается в сообщении. Из-за «постоянного холода в камере» на ее ноге возник отек, он «прогрессирует», но вместо лечения задержанная получает только обезболивающие. В итоге Бутина начала хромать. Ранее российские дипломаты сообщали, что ей было выдано втрое одеяло. Они также отмечали, что у Бутиной есть проблемы с питанием.

Представители дипмиссии указывают на «неприемлемость» содержания в таких условиях российской гражданки, «которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе подозреваемой». «Вакханалия» в американском сегменте соцсетей, подогреваемая «русофобскими материалами в мейнстриме», все больше напоминает российским дипломатам «отголоски американских процессов над ведьмами 17 в.».

Бутина была арестована в середине июля. Ей инкриминируется участие в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации, а также в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Бутина вину не признает.

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Политика
Новости

МИД назвал новые санкции США попыткой «наказать» Россию за позицию по КНДР

Ведомости
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Министерство иностранных дел России (МИД) считает санкции США, введенные в отношении приморской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова, попыткой Вашингтона наказать страну за «принципиальную позицию по северокорейскому сюжету». Об этом говорится на сайте российского МИДа.

«В Вашингтоне не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения», – отмечается в сообщении ведомства.

В российском МИДе отметили, что санкции введены в тот момент, когда решение задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в совместной международной работе. Деструктивная тактика США может подорвать достигнутые в направлении урегулирования договоренности. «В Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян», – утверждает МИД.

США в среду, 15 августа, включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. В SDN-список внесены московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также «Профинет» и ее гендиректор Колчанов. В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), были включены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».

В отношении всех вышеперечисленных банков США ранее уже вводили санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма.

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