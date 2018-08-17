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«Мегафон» займет в Сбербанке 80 млрд рублей

«Мегафон» подписал кредитное соглашение со Сбербанком на сумму 80 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба банка. В сообщении уточняется, что в рамках соглашения кредитная организация уже предоставила оператору финансирование в 25 млрд руб. в виде двух траншей.

В сообщении указывается, что кредиты в размере 15 и 10 млрд руб. под фиксированную процентную ставку оператор получил сроком на четыре года и пять лет соответственно. «Мегафон», в свою очередь, планирует направить эти деньги а на финансирование группы, а, при необходимости, на программу выкупа выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании.

«Мы высоко оцениваем качество нашего многолетнего сотрудничества с «Мегафоном» и рады поддерживать компанию в реализации ее стратегии развития», - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Ранее оператор привлек также 21 млрд руб. в рамках кредитного соглашения с Альфа-банком. В сообщении на сайте «Мегафона» уточнялось, что этот транш в рамках соглашения с «Альфа-банком» на общую сумму 25 млрд руб. компания получила 14 августа. Кредит под фиксированную процентную ставку компания получила сроком на три года. Она уточняла, что может направить эти деньги на финансирование выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании.