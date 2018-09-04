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ЦБ предложил обязать банки реструктуризировать ипотеку при потере работы заемщиком

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Банк России считает нужным законодательно закрепить право физлица в трудном финансовом положении на реструктуризацию ипотечного кредита на определенных условиях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор обсуждает «право реструктуризации кредита в случае потери работы, может быть, один раз в жизни» применительно к ипотечным заемщикам.

«Существуют сложности, связанные с невозможностью для заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, осуществить реструктуризацию ипотечного кредита (займа) на время, необходимое ему для восстановления платежеспособности, например, поиска новой работы или выздоровления», - пояснила пресс-служба ЦБ. Интересы заемщика можно защитить, дав ему время восстановить платежеспособность и установив период сниженных платежей на понятных ему условиях, считает ЦБ.

«Защита интересов кредитора может быть обеспечена путем установления ограниченного количества случаев, при наступлении которых у заемщика возникает право на реструктуризацию», - отметили в пресс-службе. ЦБ уточнил, что вопрос о праве заемщика на реструктуризацию ипотеки, включая параметры реструктуризации, требует дополнительного обсуждения с учетом оценки его влияния на банковскую систему.

ЦБ считает, что международный опыт - в частности, Португалии, - показывает целесообразность такой системы.

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Бизнес
Новости

Сечин назвал число получателей корпоративной пенсии «Роснефти»

Ведомости
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В программе негосударственного пенсионного обеспечения «Роснефти» участвуют более 75 000 человек, сообщил главный исполнительный директор нефтяной корпорации Игорь Сечин в интервью ТАСС. Согласно отчетности компании, количество корпоративных пенсионеров «Роснефти» растет – в 2017 г. их было более 72 840, в 2016 г. – около 67 200, в 2015 г. – 62 200.

Программа корпоративных пенсий в «Роснефти» действует с 2000 г., эти выплаты ежегодно индексируются. Сечин сообщил, что «Роснефть» проведет дополнительную единовременную индексацию корпоративных пенсий. «Бывшие сотрудники "Роснефти" получают материальную поддержку: помимо ежегодной индексации корпоративных пенсий компания планирует провести единовременную индексацию пенсий, назначенных до 2010 г.», – сказал он.

По словам Сечина, в 2017 г. взносы «Роснефти» на корпоративные пенсии составили около 6,9 млрд руб., с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд руб. В среднем на реализацию программы «Роснефть» тратит более 7,5 млрд руб. в год.

По данным «Роснефти», в 2017 г. взносы компании в учрежденный ей негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант» составили 6,84 млрд руб., пенсионные выплаты – 2,2 млрд руб.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

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Политика
Новости

Суд арестовал нового фигуранта по делу миллиардера Магомедова

Ведомости
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Тверской суд Москвы отправил под арест нового фигуранта по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда – бывшего начальника департамента экономической безопасности АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова, передает «Интерфакс».

По ходатайству следствия Грибанов заключен под стражу до 3 ноября. Он подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Грибанов был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении денег ОЗК «при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов» – одного из эпизодов преступной деятельности, который вменяется братьям Магомедовым.

Следствие считает, что во главе департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы ОЗК Грибанов в период, когда компанией руководил Сергей Поляков (2012 – 2013 гг.), занимался сопровождением контрактов, которые в итоге не были исполнены, а выделенные на них деньги – похищены.

Грибанов заявил о своей непричастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием. «Девять месяцев работы в ОЗК никак не связывают меня с Магомедовыми – я с ними даже не знаком. Лишь единожды я участвовал в совещании с участием Зиявудина Магомедова», – сказал подозреваемый.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по деле проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Бизнес
Новости

После выброса вредных веществ в Крыму возбуждено уголовное дело

Ведомости
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Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб., либо ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы до двух лет.

«Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки по факту выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в районе города Армянск Республики Крым», - говорится в сообщении.

Жители Армянска с 24 августа массово жаловались в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, окисление металлических поверхностей и опадение листвы. Некоторые сообщали о сыпи и рвоте у детей, першении и болях в горле.

Сегодня, 4 сентября, власти Крыма объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова и остановили на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске. В городе на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников «в профилактических целях» отправляют на отдых в крымские санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший сегодня Армянск, заявил, что оснований для введения чрезвычайного положения нет.

Аксенов назвал и источник выбросов - кислотонакопитель титанового предприятия, в который с 1971 г. сбрасываются отходы от производства диоксида титана. Из-за засухи в накопителе осталось всего 1,6 млн куб. м воды из 30 млн куб. м. «Процесс заполнения начнется через полтора-два месяца, нужно проложить трубу», - сказал он во вторник.

Украинские СМИ называют случившееся «экологической катастрофой». Так, ресурс 112.ua написал, что загрязнение воздуха выбросами химзавода фиксировалось и в пограничной Херсонской области Украины. 

Бизнес
Новости

Росздравнадзор нашел нарушения в большинстве проверенных клиник пластической хирургии

Ведомости
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Росздравнадзор нашел нарушения в 67% из 540 проверенных клиник пластической хирургии, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника контрольного управления ведомства Анатолия Шаронова. «То есть две из трех проверенных медицинских организаций работали не по правилам», - пояснил Шаронов. Пока проверены только 45% клиник из намеченных к проверке, отметил он.

При проверках выявлены 70 специалистов, уровень образования которых не соответствовал профессиональному стандарту пластической хирургии. «Помощь людям оказывали специалисты, непонятно что знающие и непонятно чего умеющие», - подчеркнул он. В списке типичных нарушений Росздравнадзор указывал применение незарегистрированных лекарственных средств в большинстве клиник, пластическую хирургию при иных диагнозах и присутствие в лицензии только хирургической косметологии - без пластической хирургии.

Поручение Росздравнадзору о внеплановых проверках клиник пластической хирургии в начале июня дала вице-премьер России Татьяна Голикова. По данным секретариата вице-премьера, только в текущем году зафиксировано шесть летальных случаев после пластических оперативных вмешательств.

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Финансы
Новости

Bloomberg рассказал о рекордном росте зарплат управляющих капиталами в Азии

Ведомости
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Растущая армия миллионеров в Азии привела к рекордному за последние десятилетия росту зарплаты управляющих капиталами в регионе, сообщает Bloomberg. По словам опрошенных агентством банкиров и рекрутеров, согласившиеся переехать в Сингапур и Гонконг менеджеры могут рассчитывать на прибавку к зарплате в 30%.

По данным Credit Suisse, сейчас на два крупнейших банковских центра региона приходится менее 10 000 лицензированных управляющих. Это недостаточно для огромного азиатского рынка, констатирует руководитель Ассоциации управления частным капиталом Гонконга Эми Ло. В связи с этим азиатские банки переманивают управляющих. И в случае прибавки в 20-30% сотрудников тяжело удержать от переезда в Азию, указывает Ло.

Прибавка к базовому окладу для «перебежчиков» в Азии может составить даже 30-45%, отмечает Джеффри Биван из рекрутингового агентства Asia Carbon Search.

В среднем специалист в крупном банке управлял в прошлом году активами в размере $341 млн, согласно данным Asian Private Banker. Те, кто меняют место работы, обычно сохраняют за собой до половины управляемого капитала, отмечает Bloomberg.

Азиатский рынок очень голоден, подчеркивает руководитель направления Китая и Северной Азии в Банке Сингапура Деррик Тан. Наибольший спрос наблюдается на специалистов со знанием китайского языка. Bloomberg обращает внимание, что в Китае количество миллионеров составляет около 1,2 млн, причем большинство из них являются новичками в сфере персонального банкинга.

Бизнес
Новости

РЖД прокомментировала планы создания Южного вокзала в Москве

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ОАО «Российские железные дороги» не будет строить в Москве новый Южный вокзал, но не отказывается от развития этого направления. Об этом железнодорожная монополия сообщила во вторник.

«Компания активно развивает сообщение с югом России, растущее год от года. Для этого рассматриваются различные варианты ускорения поездов южного направления, что потребует развития инфраструктуры и может привести к изменению станций прибытия и отправления ряда поездов. В частности, поезда южного направления могут быть перераспределены между московскими вокзалами», - сообщил представитель РЖД.

Сегодня РБК написало о планах РЖД до 2025 г. создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все поезда этих направлений, включая Крым. Но для этого понадобится электрифицировать два участка железных дорог, что обойдется в 100 млрд руб. Издание также напомнило о планах РЖД реконструировать Павелецкий вокзал, которые оценивались в сумму до 1,6 млрд руб.

Представитель РЖД уточнил, что в технико-экономическом обосновании (ТЭО) шла речь о переводе направления Москва – Ожерелье – Елец – Грязи на преимущественно пассажирское сообщение. Это позволит при минимальных вложениях увеличить скорость движения поездов, сократить время в пути, увеличить пропускную способность линии. Именно для этого необходима электрификация участков Ожерелье – Узловая – Елец и Ртищево – Кочетовка. «В перспективе на период до 2030 г. объем движения пассажирских поездов на этом участке может увеличиться с 17 до 65 пар поездов в сутки», – сказал представитель компании.

«Вопросы развития вокзальных комплексов Москвы не оценивались в рамках данного ТЭО, решения по конкретным проектам будут приниматься по итогам обсуждения в рамках совместной рабочей группы с правительством Москвы», – отметил он.

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Бизнес
Новости

Ликсутов: первый регулярный речной рейс появится в Москве через три года

Ведомости
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Через три года в Москве появится первый речной регулярный рейс, сообщил сегодня заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, идеологическую часть проекта подготовила Высшая школа экономики. Маршрут протяженностью 10 км пройдет от Мневников до Киевского вокзала: будет семь остановок, путь туда и обратно займет 104 минуты. Провозная способность этого вида транспорта составит 1500 пассажиров в час. Сообщение планируется сделать регулярным - с интервалом в 4-6 минут.

Речные суда закажет правительство Москвы, экономику проекта еще предстоит просчитать, сообщил Ликсутов. Тарифы, сказал он, еще обсуждаются, но заплатить за проезд по Москве-реке можно будет транспортной картой «Тройка».

Представитель столичного департамента транспорта уточнил, что маршрут Мневники - Киевский вокзал через Москва-сити будет запущен в навигацию 2021 г. Запланированная вместимость судов - 100 человек, интервал - четыре минуты. «С его запуском получится создать новые транспортные связи – причалы находятся в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта. Маршрут проходит вдоль строящихся жилых комплексов и охватывает четыре района города: Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский, Дорогомилово», - сказал чиновник.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать проект регулярных речных пассажирских перевозок еще в 2011 г. Расчетный пассажиропоток этого вида транспорта, не подверженного пробкам, в столице должен был достигнуть 9 млн человек в год. Свои предложения тогда представили четыре компании, в числе которых оказалось ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Модернизация речного транспорта» (МРТ). 24% этой компании принадлежало Роману Путину - сыну двоюродного брата президента России Владимира Путина Игоря Путина.

Весной этого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что развитие регулярного речного транспорта в столице ограничится центром - между Мневниками и Коломенским. Причина - шлюзы, преодоление которых отнимает значительное время. Речь может идти о речном сообщении между центром Москвы и районами Москва-сити и ЗИЛ, отметил Кузнецов.

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Бизнес
Новости

Societe Generale оценил размер возможного штрафа за нарушение санкций США

Ведомости
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Один из крупнейших французских банков Societe Generale оценивает в 1,1 млрд евро ($1,27 млрд) размер возможного штрафа со стороны властей США за нарушение санкционного режима, передает Reuters со ссылкой на сообщение банка.

«Societe Generale ожидает, что размер штрафа, связанного с санкциями США, будет практически полностью покрыт резервами, выделенными на урегулирование претензий», – указывают в банке. В общей сложности кредитная организация зарезервировала на покрытие возможных штрафов 1,43 млрд евро.

В сообщении уточняется, что речь идет о расследовании США в отношении некоторых долларовых операций банка, в которых участвовали находящиеся под санкциями США страны. Конкретные страны банк не называет.

В июне Societe Generale согласился выплатить $1,3 млрд регуляторам в США и Франции, чтобы прекратить споры, касающиеся транзакций через Ливию и предполагаемого мошенничества с лондонской межбанковской ставкой Libor.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Против сотрудника Центра «Э» возбудили дело о пытках

Ведомости
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В отношении 34-летнего замначальника второго отдела Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает Следственный комитет по Карачаево-Черкесской республике.

Дело возбуждено на основании заявления 38-летнего жителя республики о пытках, примененных в отношении него сотрудниками Центра «Э». «Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции Центра по противодействию экстремизму склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током», – отмечается в сообщении.

Судебно-медицинское обследование выявило у потерпевшего поверхностную рану кисти, которая могла возникнуть при контакте с электрическим током, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.

Сейчас следователи устанавливают круг свидетелей, запросили характеристики на сотрудников Центра «Э» и проводят оперативные мероприятия.

Бизнес
Новости

Шохин предостерег от наказания бизнеса за увольнение людей накануне пенсии

Ведомости
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Чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, заявил журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста предложил президент Владимир Путин в числе других мер, призванных смягчить пенсионную реформу и ее последствия для населения.

По действующему законодательству предпенсионным считается возраст, наступающий за два года до пенсионного. Путин также предложил увеличить предпенсионный возраст до пяти лет на переходный период (завершится в 2028 г.).

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Она добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

РСПП среди прочих предложений выступил за снижение тарифа страховых взносов (в Пенсионный фонд работодатели отчисляют 22% от каждой зарплаты +10% от годовых зарплат свыше от 1 021 000 руб. ) в 1,5-2 раза.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Сирийская оппозиция сообщила о начале российских бомбардировок в Идлибе

Ведомости
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Российские ВКС во вторник 4 сентября начали бомбардировки целей в сирийской провинции Идлиб, утверждают представители сирийской оппозиции. Речь идет о нескольких десятках ударов, сообщает BBC. Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях, отмечает агентство.

По данным The Guardian, ссылающейся на сообщения оппозиции, не менее 23 ударов были нанесены сегодня по позициям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») и запрещенной в России Исламской партии Туркестана в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. В аккаунтах террористов в соцсетях приводятся фото взрывов, но нет фото самолетов, якобы наносивших удары.

Проправительственное информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о «массированном воздушном наступлении» на Идлиб ВВС Сирии в районах Джиср-эш-Шугур и Джадарии, высказав предположение, что начало наземного наступления ВС Сирии - дело нескольких дней.

Российское Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в Идлибе. Он также ответил на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». Он указал, что простое предупреждение без учета «очень опасного негативного потенциала для всей ситуации в Сирии» является «неполным и невсеобъемлющим подходом».

ООН предупреждало, что активные боевые действия в Идлибе приведут к появлению до 800 000 беженцев и гуманитарной катастрофе.

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