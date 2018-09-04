Финансы

Новости

ЦБ предложил обязать банки реструктуризировать ипотеку при потере работы заемщиком

Банк России считает нужным законодательно закрепить право физлица в трудном финансовом положении на реструктуризацию ипотечного кредита на определенных условиях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор обсуждает «право реструктуризации кредита в случае потери работы, может быть, один раз в жизни» применительно к ипотечным заемщикам.

«Существуют сложности, связанные с невозможностью для заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, осуществить реструктуризацию ипотечного кредита (займа) на время, необходимое ему для восстановления платежеспособности, например, поиска новой работы или выздоровления», - пояснила пресс-служба ЦБ. Интересы заемщика можно защитить, дав ему время восстановить платежеспособность и установив период сниженных платежей на понятных ему условиях, считает ЦБ.

«Защита интересов кредитора может быть обеспечена путем установления ограниченного количества случаев, при наступлении которых у заемщика возникает право на реструктуризацию», - отметили в пресс-службе. ЦБ уточнил, что вопрос о праве заемщика на реструктуризацию ипотеки, включая параметры реструктуризации, требует дополнительного обсуждения с учетом оценки его влияния на банковскую систему.

ЦБ считает, что международный опыт - в частности, Португалии, - показывает целесообразность такой системы.