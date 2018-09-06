Гендиректор Госзнака заявил о необходимости модернизации купюры в 5000 рублей
Концепция российских банкнот устарела, разработанная в середине 1990-х, устарела. Об этом заявил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук, передает «Прайм».
«Банкнота номиналом 5000 рублей — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», – сказал Трачук.
При этом гендиректор Госзнака отметил, что банкноты неоднократно проходили модернизацию и им добавляли защитные элементы. «Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела», – отметил он.
В начале сентября некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей. Производитель одних из самых популярных банкоматов в России – американский NCR – предупредил банки о массовом вбросе фальшивых банкнот именно этого номинала. В течение недели компания пообещала предоставить российским банкам новую прошивку для банкоматов.
Это не первый подобный случай, похожий был в 2013 г.: из-за появления большого числа фальшивых 5000-рублевых купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.
Банкнота 5000 рублей появилась в обращении в 2006 г. Это купюра самого крупного номинала в России.
Как в России уничтожают деньги
В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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