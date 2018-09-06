Гендиректор Госзнака заявил о необходимости модернизации купюры в 5000 рублей

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МИД назвал инсинуациями обвинения Лондона против россиян в «деле Скрипалей»

МИД отвергает безапелляционные обвинения Лондона в адрес России и двух российских граждан по «делу Скрипалей», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Слова премьера Терезы Мэй, по мнению МИДа, выдержаны «в абсолютно неприемлемой тональности».

В частности, МИД не соглашается с заявлением Лондона о том, что только Россия имеет технические возможности и опыт применения нервно-паралитического вещества «Новичок». В докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) говорится, что примененный против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химикат в Солсбери был идентичен яду, которым позже отравились двое британцев в городе Эймсбери.

«Что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы», – указывают в МИДе. – Ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери».

По данным МИДа, работы над такого рода химическими соединениями не один десяток лет ведутся в целом ряде стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Швеции, Чехии, Нидерландов, о чем свидетельствуют сведения «из открытых источников по итогам независимых расследований». Этот вопрос требует тщательной проработки по линии ОЗХО, указывает МИД. Ведомство напоминает, что еще в мае представило документ с перечислением около 1000 новых типов отравляющих веществ, которые следует внести в приложение к Конвенции по запрещению химоружия.

«Понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами «привязать» эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения», – считает МИД.

«Попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг «дела Скрипалей» мы противопоставляли и будем противопоставлять факты», – обещает МИД. Ведомство напоминает, что британская сторона отказывается проводить консультации с Москвой по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

В среду британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй в парламенте.

В МИД сомневаются, что фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые показали британские правоохранительные органы, являются подлинными. Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на совпадение время съемки и места на двух снимках, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина. «Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях», – заявила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей