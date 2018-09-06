Финансы

Новости

FATF разработает стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь – замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на Московском финансовом форуме.

Сейчас международные антиотмывочные стандарты для криптовалюты отсутствуют. «Соответствующие стандарты, по всей видимости, в самом скором времени появятся», – сказал Ливадный (его слова передал «Интерфакс»).

Организации, предоставляющие связанные с цифровыми активами услуги, будут признаны полноценным сегментом финансового рынка с точки зрения формата FATF, отметил Ливадный. В связи с этим возникнет необходимость их учета и придания им правового статуса в каждой стране. В результате на такие организации распространятся требования антиотмывочного законодательства, пояснил Ливадный. В частности, они должны будут идентифицировать своих клиентов.

«Перед нами на повестке дня стоит вопрос регулирования правового статуса организаций, предоставляющих услуги по цифровым активам, прежде всего это обменные площадки и провайдеры "кошельков", которые оперируют цифровыми финансовыми активами. Что за система это должна быть – просто учетная или разрешительная – это вопрос обсуждения», – добавил Ливадный.

Он обратил внимание, что сами по себе криптовалюты изначально создавались для обхода госрегулирования. «Безусловно, это инфраструктурные элементы, и сами цифровые активы используются в преступных целях достаточно часто, в особенности в обороте наркотиков», – подчеркнул Ливадный.

Ранее Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Поправки предусматривают запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства и разрешают обменные сделки с цифровыми деньгами только через специализированную площадку при условии идентификации пользователя.

Как регулируются криптовалюты в разных странах