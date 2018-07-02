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Росфинмониторинг рассказал о роли биткойна в незаконном обороте наркотиков

Криптовалюты могут использоваться на разных этапах незаконного оборота наркотиков: например, при оплате за товар или при легализации преступного дохода. Об этом говорится в отчете о национальной оценке рисков легализации преступных доходов, который опубликован на сайте Росфинмониторинга.

Служба отмечает, что в 2017 г. биткойн использовался при незаконном обороте наркотиков в 23 регионах России. В каких именно – Росфинмониторинг не уточняет. Популярность использования криптовалют при совершении преступлений объясняется анонимностью расчетов, которая усложняет процесс расследования, говорится в отчете.

Сейчас в России никак не регулируется оборот криптовалют. В конце мая в Госдуме первое чтение прошли два законопроекта – «О цифровых финансовых активах» (подготовил Минфин) и «О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ» (готовила рабочая группа при Госдуме). В первом законопроекте речь идет о цифровых финансовых активах, во втором законопроекте – о цифровых правах и цифровых деньгах.

Биткойн – самая популярная криптовалюта мира. В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, когда перешагнул отметку в $20 000. Однако затем его цена резко упала. На момент написания материала биткойн стоил $6371, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

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