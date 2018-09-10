У Совкомбанка появился новый акционер

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Кремль оценил действия полиции на акциях против пенсионной реформы

Полиция действовала строго в соответствии с законодательством на акциях против повышения пенсионного возраста, прошедших 9 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». При этом представитель Кремля напомнил, что акции в большинстве городов, включая Москву и Петербург, были несанкционированными.

Песков отметил, что на прошедших акциях «в очередной раз» несовершеннолетних провоцировали на участие в подобных мероприятиях. По его словам, те, кто провоцировал, «прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов». «И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», – добавил Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать задержания журналистов во время этих же протестных акций. Он объяснил, что надо каждый случай разбирать отдельно. «Я не готов это делать, потому что я не знаю деталей», – сказал Песков.

В воскресенье, 9 сентября, в российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовали политик Алексей Навальный и его сторонники. Соратник Навального Леонид Волков писал, что акции прошли более чем в 80 городах. По его оценкам, всего в акциях могло принять участие от 60 000 до 80 000 человек. Во многих городах мероприятия были не согласованы с властями. В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах. Больше всего – в Екатеринбурге (129 человек), Краснодаре (60), Перми (48), Омске (32), Казани (22).

При задержаниях в некоторых городах полиция применяла силу. Митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице», сообщало «ОВД-инфо». При этом среди задержанных были несовершеннолетние. Кроме того, на акциях задерживали журналистов, против некоторых из них полиция применяла силу. Профсоюз журналистов и работников СМИ подсчитал, что таких 17 человек.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии