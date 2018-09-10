У Совкомбанка появился новый акционер
Японская компания SBI Holdings стала участником консорциума инвесторов, вложивших деньги в Совкомбанк. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент «Ведомостей». Размер доли Дмитриев не раскрыл.
Расширение консорциума позволит Совкомбанку направить дополнительные средства на развитие бизнеса в России, говорится в сообщении банка и РФПИ. Кроме того, это «станет очередным шагом» к проведению IPO банка, уточняется там же.
В мае 2018 г. SBI Holdings и РФПИ подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий.
В июне стало известно, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corp., планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка. Подробности сделки – размер доли РКИФа и сумма инвестиций – не раскрывались. До этого единственным акционером Совкомбанка была Sovco Capital Partners, основные бенефициары которой – братья Сергей и Дмитрий Хотимские.