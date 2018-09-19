Курс евро опустился ниже 78 рублей
Курс евро в среду на торгах Московской биржи опускался ниже 78 руб. впервые с 27 августа 2018 г. Стоимость европейской валюты падала до 77,98 руб. (-60 коп., или -0,8% к закрытию предыдущих торгов). По состоянию на 15.30 мск евро торгуется по цене 78,03 руб. (-0,7%).
Курс доллара впервые с 17 августа опустился ниже 67 руб. Сейчас американская валюта стоит на бирже 66,87 руб. (-51 коп., или -0,8%). Российский рынок акций начал день с роста и достиг исторического максимума.
Укрепление рубля выглядит как закономерная коррекция после паники, кроме того, российский рынок укрепляется вслед за мировыми рынками, причем опережающими темпами, объясняет директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Поддержку рынку акций оказывают рост цен на нефть и укрепление рубля благодаря началу налогового периода, добавляет трейдер BCS Global Markets Марк Клири.