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В США закрыли финансовую пирамиду на $345 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США получила судебный приказ для закрытия финансовой пирамиды, создатели которой привлекли более $345 млн у 230 инвесторов. Об этом говорится в сообщении SEC.

Прокуратура Мэриленда предъявила обвинения создателям пирамиды Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски. Они обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу портфелей потребительских кредитов, однако на самом деле использовали средства новых участников пирамиды для выплат предыдущим инвесторам, а также обращали деньги в свою пользу, чтобы вести роскошный образ жизни, указывает SEC.

Меррилл и Ледфорд украли у инвесторов не менее $85 млн. На них они приобрели не менее 25 дорогих автомобилей, недвижимость и драгоценности, а также вложили часть денег в фитнес-клуб.

Крупнейшей в истории США считается финансовая пирамида, созданная Бернардом Мейдоффом. Инвесторы вложили в нее $18 млрд. В 2009 г. 71-летний мошенник признал вину и был приговорен к 150 годам тюрьмы.