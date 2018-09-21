ЦБ увидел признаки вывода активов из НПФ «Муниципальный»
Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». ЦБ направил информацию о подозрительных сделках в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и СКР, говорится в сообщении регулятора. В пресс-релизе не уточняется, о каких сделках идет речь и когда именно они были совершены.
ЦБ аннулировал лицензию НПФ «Муниципальный» в апреле 2018 г. Регулятор указывал, что фонд неоднократно нарушал требования пенсионного законодательства, а также не исполнял предписания ЦБ.
В августе 2017 г. стало известно, что фонд купил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на источники, покупку подтверждал ТАСС и сам Илюмжинов. На сайте «Муниципального» Илюмжинов был указан как председатель совета директоров фонда.
«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и Илюмжинова.