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Финансы
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Сбербанк рассказал о самых крупных расходах россиян за границей

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В июне – августе россияне в среднем тратили во время поездки за границу 67 000 руб. Сбербанк проанализировал расходы по банковским картам граждан России за рубежом в течение трех летних месяцев. Всего в отчетном периоде россияне потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов). «Из них 34,7 млрд руб. пришлось на снятие наличных. Из безналичных расходов (106,5 млрд руб.) почти половина ушла на проживание», – отмечается в сообщении банка.

Самый крупный чек (8,1 млн руб.) за проживание в гостинице был оплачен в Индонезии, на острове Мойо. Чаще всего россияне тратили деньги за границей на покупку одежды (14,3%), товаров в супермаркетах (6,2%). Около 5,8% граждан предпочитали тратить денежные средства в ресторанах. Максимальная покупка (на 7,3 млн руб.) с использованием карты банка была совершена в торговом центре на Гавайях. Счет за самый дорогой ужин (3,1 млн руб.) был выставлен клиенту Сбербанка этим летом во Франции. «Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах», – говорится в сообщении банка.

Больше всего денег россияне оставили в Италии (8,55 млрд руб.), Турции (8,4 млрд руб.) и Испании (6,75 млрд руб.). В Италии и Турции туристы из России предпочитают тратить деньги на покупку одежды и обуви (52,3% и 38,8% от совокупных трат соответственно). В Финляндии и Эстонии россияне активно покупают продукты питания (41,2% и 31,1% от расходов в стране соответственно). В Южную Корею, Израиль и Германию летят в основном за лечебными процедурами (43,5%, 28,2%, 15% от общих трат), в Монако россияне предпочитают совершать траты в основном в казино (28,8%). «Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте. 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн руб.», – отметили в Сбербанке.

10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег

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Бизнес
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«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в «черный список» пассажиров

Ведомости
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«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в «черный список» за дебош на борту. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о двух пассажирах, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата и в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении, а также о пассажире рейса Москва — Уфа, против которого было возбуждено дело по ст. 213 УК («Хулиганство»). Последний, сообщил гендиректор авиакомпании, «не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж».

Внесение в «черный список» еще четверых пассажиров находится на рассмотрении, рассказал Савельев.

Все фигуранты «черного списка» не смогут летать год только авиакомпанией «Аэрофлота». На остальные компании группы, отметил гендиректор, это не распространяется — закона об объединении «черных списков» перевозчиков нет.

Российские авиакомпании с 4 июня 2018 г. получили право составлять «черные списки» пассажиров, фигурантам которых запрещено год летать ее рейсами. Основанием для внесения в этот перечень является невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 КоАП), хулиганство на борту (ст. 213 УК), совершение действий, угрожающих безопасности эксплуатации воздушного судна (ст. 267.1 УК).

Авиакомпания не может отказать в перелете, если ее рейсы являются единственным способом, которым пассажир может вернуться на родину. Также исключением из правила являются случаи, когда пассажиру необходимо выехать на лечение, или на похороны родственника, или для сопровождения пассажира-инвалида.

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Бизнес
Новости

Michael Kors возьмет другое имя после покупки Versace

Ведомости
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Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors подтвердил покупку итальянского дома моды Versace за 1,83 млрд евро и объявил о смене названия после закрытия сделки на Capri Holdings Limited. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Michael Kors профинансирует сделку за счет имеющихся и заемных средств.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол назвал покупку Versace «важной вехой» для группы. «Versace был основан в 1978 г. и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте», – отметил он. Айдол добавил, что компания планирует вкладываться в развитие бренда Versace и намерена вывести его на годовую выручку в $2 млрд и выше.

Креативный директор Versace Донателла Версаче, сестра покойного основателя модного дома Джанни Версаче, после сделки продолжит занимать свой пост. Во главе Versace также останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд. Согласно договоренностям члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited на 150 млн евро.

О готовящейся сделке накануне, 24 сентября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Эту информацию позже подтвердили источники Reuters и Financial Times и других изданий. Источники Reuters говорили, что по итогам сделки прежний владелец модного дома – инвестфонд Blackstone, купивший 20%-ную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 г., полностью выйдет из итальянской компании.

Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 г. в Милане. Компания специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса люкс – от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Сеть модного дома включает более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1500 оптовых дистрибутеров.

Какая одежда будет модной следующей весной

Политика
Новости

Госдума установила срок уведомления властей об отказе от митингов

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому организатор согласованного митинга обязан уведомить власти об отказе от мероприятия не позднее, чем за один день. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект предполагает, что организатор должен будет «принять меры по информированию граждан» об отказе от митинга. Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Инициаторы отмечают в пояснительной записке, что для обеспечения безопасности и медицинской помощи на согласованном мероприятии нужно тратить бюджетные деньги. В то же время, по мнению авторов проекта, в последнее время «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий»: власти принимают меры, требующие денег, а мероприятие не проводится.

Параллельно с этим законопроектом в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за то, что организатор не уведомил власти об отказе от митинга. Этот документ принят только в первом чтении.

По нему в КоАП появится ст. 20.2.3 («Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия»). Гражданину по ней будет грозить от 5000 до 20 000 руб. штрафа, должностному лицу — от 10 000 до 30 000 руб., юридическому лицу — от 20 000 до 100 000 руб.

Политика
Новости

Голикова раскритиковала идею жесткого запрета на гаджеты в школе

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Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала жесткий запрет на использование мобильных телефонов в школе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление чиновницы. Однако регламентировать их использование все-таки нужно, считает она.

«Тема сложная. Она не должна звучать как однозначно запретительная. Но надо подумать, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался», — пояснила Голикова свою позицию. По ее словам, с одной стороны, такие устройства отвлекают школьников от учебы, с другой стороны, дают возможность родителям быть на связи со своими детьми.

Голикова отметила, что сама гаджеты на рабочие совещания не берет, чтобы не отвлекаться. «Ну, а ребенок — тем более — он сидит в этом гаджете: то поиграет, то еще чего-нибудь», — добавила она. Вице-премьер заметила, что идея об условной коробке, в которую школьники на входе в учебное заведение складывают свои гаджеты, не может быть универсальной. Кроме того, не все школы готовы к таким мерам, поскольку один из важных вопросов — ответственность за сохранность смартфонов учащихся.

Ранее за ограничение использования мобильных гаджетов в стенах школы высказалась министр просвещения Ольга Васильева. В конце августа она говорила, что «очень многие школы пошли по такому пути», и власти готовы поощрять этот подход. «Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому же, что и французские наши коллеги», — указывала она. «Возникает вопрос, зачем [школьникам гаджеты]? Если все есть, если есть полностью оборудование в классе, планшеты в классе есть?» — задавалась вопросом министр.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
Новости

Экс-участница Pussy Riot рассказала о слежке за окружением Верзилова

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Экс-участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сегодня заявила, что полиция Берлина расследует связи людей, организовавших слежку за приближенными находящегося в больнице участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, и «теми, кто, вероятно, мог заказать отравление Пети». Об этом она написала в Facebook.

По словам Толоконниковой, наружное наблюдение отмечалось с субботы 22 сентября: его якобы вели сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (центр «Э»). «В воскресенье друг и коллега Пети по расследованию в ЦАР Хантер Хини выходил из больницы и заметил следующую за ним машину. Хантер резко развернулся и пошел в обратном направлении. Машина развернулась и поехала за ним. В одном из пассажиров Хантер узнал субботнего эшника. Хантер вернутся обратно в больницу и вызвал полицию», – пишет активистка.

Накануне Толоконникова сообщила Deutsche Welle, что полиция выставила охрану у палаты Верзилова. По ее словам, врачи больницы, признавая нетипичной длительность восстановления Верзилова после отравления, выдвигают версии о «специально разработанном военном яде».

Во вторник Верзилов впервые после отравления написал пост в Twitter. Он рассказал, что находится в «относительном сознании» только последние три дня, и пошутил, что проводит дни «в дружной компании чудесных ядов. Но не полоний-210, не "Новичок", а что-то новое и удивительное!»

Верзилов попал в реанимацию в Москве в ночь на 12 сентября прямо с суда, на котором рассматривалось административное дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной. 15 сентября его перевезли в берлинскую больницу Charite. На минувшей неделе представитель клиники профессор Кай-Уве Эккардт заявил, что речь с высокой степенью вероятности идет об отравлении.

На этой неделе адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе отправил в СКР заявление о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления Верзилова. Динзе назвал три версии произошедшего. Первая – отравление в связи с расследованием убийства журналистов в ЦАР. Вторая – отравление за перфомансы и акции, в частности акцию на финале чемпионата мира по футболу. Третья – отравление «сотрудниками специальных служб за общественную деятельность или в рамках мести за такую деятельность».

Верзилов вел расследование гибели группы российских журналистов во главе с Орханом Джемалем в Центральноафриканской Республике. По словам Толоконниковой, за день до госпитализации Верзилов получил отчет о расследовании убийства журналистов. 15 июля Верзилов, а также еще три участницы Pussy Riot выбежали в полицейской форме на футбольное поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Всем им дали по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Бизнес
Новости

H&M начал тестировать новый формат магазинов

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Сеть магазинов одежды H&M начала тестировать новый формат торговых точек. Об этом сообщает Reuters.

Первый магазин нового формата открылся в Стокгольме, где находится штаб-квартира компании. Он расположен в престижном районе Карлаплан. В этом магазине более узкий выбор одежды, более широкие полки, а также все товары рассортированы по цветовой гамме, отмечает Reuters. Кроме того, посетителям предлагают эспрессо и проводят закрытые мероприятия по приглашениям, добавляет агентство.

«Мы должны повысить общий уровень качества: меньше товаров в магазине, более приятное его представление», – цитирует Reuters внука основателя H&M Карла-Йохана Перссона. Компания решила создать более теплую и персональную обстановку, добавляет глава инновационного аналитического центра H&M Анна Тиллберг, которая занимается разработкой новой концепции.

H&M – шведская компания, основанная в 1947 г. Это второй ритейлер одежды по числу магазинов в мире после испанской Inditex (Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear и др.). В группу H&M входит не только одноименная сеть, а также бренды Monki, COS, Other Stories, Arket и др. Продажи H&M замедляются уже не один год. Ритейлер испытывает проблемы с запасами нераспроданной одежды, они достигли рекордного уровня в $4 млрд.

Какая одежда будет модной следующей весной

Бизнес
Новости

Цена нефти Brent превысила $82 впервые с осени 2014 года

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Цена нефти марки Brent превысила $82 за баррель впервые с осени 2014 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ноябрьский фьючерс на Brent к 14:30 мск вырос на $0,47 (+0,58%) до $81,86 за баррель. Ранее в ходе торгов котировка достигала $82,20 за баррель. 24 сентября нефть этой марки впервые с ноября того же года превысила $80,60 за баррель.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожала на $0,33 (0,46%) до $72,40 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь 24 сентября росли на 2,14% до $72,33 за баррель.

В воскресенье, 23 сентября, участники соглашения ОПЕК+ провели саммит в Алжире. Они решили не повышать добычу нефти. Договоренности об ограничении нефтедобычи действуют с начала 2017 г. В соглашении принимают участие как страны ОПЕК, так и не входящие в альянс государства. Ключевую роль в соглашении играют Россия (не входит в ОПЕК) и Саудовская Аравия (член ОПЕК). Эти две страны суммарно производят около 21 млн баррелей в сутки, что составляет одну пятую мирового предложения нефти.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Бывший чиновник мэрии Москвы возглавил «Аэроэкспресс»

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Бывший заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева стала гендиректором «Аэроэкспресса». Об этом говорится в сообщении компании.

На своем прежнем месте работы она эффективно реализовала ряд проектов, отмечается в сообщении «Аэроэкспресса». Среди них – развитие карты «Тройка», автобусные маршруты «Магистраль» и др. До прихода в правительство Бисембаева работала в разное время в банке ВТБ, Procter & Gamble и McKinsey & Company.

Предыдущий гендиректор Алексей Криворучко покинул компанию в мае. Через несколько дней президент России Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны по вооружениям. С переходом на госслужбу Криворучко также избавился от доли в «Аэроэкспрессе».

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍

Бизнес
Новости

LetterOne и Airborne Capital создали компанию для лизинга самолетов

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Инвестиционная компания LetterOne Михаила Фридмана и ирландская компания Airborne Capital создали совместное предприятие (СП) в области авиационного лизинга. Об этом говорится в сообщении LetterOne.

Созданная компания AltitudeOne Aviation будет сдавать в лизинг воздушные суда коммерческим авиакомпаниям. Портфель узко- и широкофюзеляжных самолетов уже сформирован. LetterOne и Airborne Capital инвестировали в капитал AltitudeOne Aviation $250 млн. В будущем капитал совместного предприятия планируется увеличить за счет привлечения заемных средств.

Управлять активами AltitudeOne Aviation будет Airborne Capital, в свою очередь LetterOne будет оказывать финансовую поддержку, уточняется в сообщении.

LetterOne была основана владельцами «Альфа-групп» после продажи ТНК-BP в 2013 г. Airborne Capital в 2017 г. учредили инвестиционные фонды FEXCO Group и Natixis. Штаб-квартира компании расположена в Дублине.

Выбор редактора
Политика
Новости

Госдума одобрила законопроект о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому изъятые у коррупционеров деньги будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР). Это следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

По этому законопроекту будет расширен предусмотренный Бюджетным кодексом перечень доходов, зачисляемых в ПФР. В нем появится положение, по которому в фонд будут направляться конфискованные деньги, полученные в результате коррупционных правонарушений, а также деньги от продажи конфискованного имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по расчетам Казначейства России, в ПФР таким образом в 2019–2024 гг. поступит 1,8 млрд руб.

О том, что этот законопроект внесен в Госдуму, сообщил 6 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он отметил, что за последние шесть лет в бюджет в результате конфискации у коррупционеров поступило 1,2 млрд руб.

В первом чтении законопроект приняли 20 сентября. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2019 г.

В июне правительство объявило о пенсионной реформе и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Предполагалось, что пенсионный возраст будет повышен с 55 до 63 лет к 2034 г. для женщин, для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. 19 июля нижняя палата приняла его в первом чтении. В конце августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить условия реформы, в частности повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60.

В декабре 2017 г. суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в доход государства имущества, принадлежавшего родственникам и знакомым полковника Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с экономической преступностью. Общая сумма имущества, подлежавшего взысканию, составила примерно 9 млрд руб. – это 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля. Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки, позже ему вменили еще два эпизода.

Во время обыска в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 млрд руб. в разной валюте и золоте. В июне это имущество утратило статус вещественного доказательства.

Экономика
Новости

Российские суды научились закрывать лазейку в антиотмывочном законе

Ведомости
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Российские суды научились закрывать лазейку в антиотмывочном законе, позволяющую выводить капитал без проверки его происхождения, рассказала сегодня судья Верховного суда (ВС) Татьяна Завьялова: к участию в судебных процессах все чаще привлекается Росфинмониторинг.

«Формируется судебная практика, когда суды признают необходимость исследования обстоятельств заключаемых сторонами сделок в целях исключения ситуаций, при которых судебные решения и исполнительные листы используются исключительно для легализации противоправных действий», – передал «Интерфакс» фрагмент выступления Завьяловой на международном юридическом форуме по Владивостоке.

Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки блокировать сомнительные операции клиента, если тот не подтвердил происхождение средств. Однако такие операции можно легализовать за счет фиктивных судебных споров по мнимым сделкам: банк обязан списать деньги со счета по вступившему в силу решению суда и исполнительному документу. «Возникает ситуация, при которой формально иск подлежит удовлетворению с проведением процедуры исполнительного производства, без проверки со стороны кредитной организации легальности капитала», – констатировала Завьялова.

Однако суды нашли решение: они стали привлекать Росфинмониторинг к участию в подобных процессах, сказала судья ВС.

«В отсутствие иных законодательных барьеров для недобросовестных участников гражданского оборота такая процессуальная форма участия уполномоченного органа не противоречит действующему законодательству и позволяет установить все обстоятельства заключаемых сделок, подтвердить либо опровергнуть наличие признаков сомнительности финансовых операций», – отметила Завьялова. По ее словам, уже сам факт привлечения Росфинмониторинга «приводит к отказу истца от иска либо влечет оставление иска без рассмотрения ввиду неявки истца в судебное заседание».

Такие действия, по ее мнению, допустимы с учетом «всей важности рассматриваемой проблемы и несовершенства соответствующей правовой базы», но не исключают необходимости обновления законодательства.

Банкиры давно жаловались в Росфинмониторинг на лазейку в антиотмывочном законе, предлагая дать им возможность останавливать сомнительные операции по судебным решениям. В прошлом году надзорный орган постановил, что исполнение судебных решений остается обязательным, но рекомендовал банкам сообщать в финансовую разведку о сомнительных случаях.

ЦБ оценивал объем операций клиентов на основании судебных решений в 16 млрд руб. в год и рекомендовал банкам относиться к ним с повышенным вниманием. ЦБ назвал два критерия сомнительности: расходные операции по счетам «должников» не проводятся или же носят нерегулярный характер, а кроме того, на уплату налогов и других платежей в бюджет приходится менее 0,5% от оборота по счету.

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