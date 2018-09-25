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Сбербанк рассказал о самых крупных расходах россиян за границей

В июне – августе россияне в среднем тратили во время поездки за границу 67 000 руб. Сбербанк проанализировал расходы по банковским картам граждан России за рубежом в течение трех летних месяцев. Всего в отчетном периоде россияне потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов). «Из них 34,7 млрд руб. пришлось на снятие наличных. Из безналичных расходов (106,5 млрд руб.) почти половина ушла на проживание», – отмечается в сообщении банка.

Самый крупный чек (8,1 млн руб.) за проживание в гостинице был оплачен в Индонезии, на острове Мойо. Чаще всего россияне тратили деньги за границей на покупку одежды (14,3%), товаров в супермаркетах (6,2%). Около 5,8% граждан предпочитали тратить денежные средства в ресторанах. Максимальная покупка (на 7,3 млн руб.) с использованием карты банка была совершена в торговом центре на Гавайях. Счет за самый дорогой ужин (3,1 млн руб.) был выставлен клиенту Сбербанка этим летом во Франции. «Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах», – говорится в сообщении банка.

Больше всего денег россияне оставили в Италии (8,55 млрд руб.), Турции (8,4 млрд руб.) и Испании (6,75 млрд руб.). В Италии и Турции туристы из России предпочитают тратить деньги на покупку одежды и обуви (52,3% и 38,8% от совокупных трат соответственно). В Финляндии и Эстонии россияне активно покупают продукты питания (41,2% и 31,1% от расходов в стране соответственно). В Южную Корею, Израиль и Германию летят в основном за лечебными процедурами (43,5%, 28,2%, 15% от общих трат), в Монако россияне предпочитают совершать траты в основном в казино (28,8%). «Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте. 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн руб.», – отметили в Сбербанке.

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