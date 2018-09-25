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Курс аргентинского песо резко снизился после отставки руководителя ЦБ страны

Курс аргентинского песо к доллару во вторник снизился на 5% после новости о неожиданной отставке руководителя ЦБ страны Луиса Капуто, сообщило агентство Bloomberg. Капуто проработал в этой должности всего три месяца.

В своем заявлении Капуто, бывший министр финансов Аргентины, объяснил отставку причинами личного характера. «Решение об отставке связано с личными причинами при наличии уверенности в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам», — говорится в заявлении регулятора.

Аргентина переживает самый тяжелый с начала века валютный кризис: курс песо в этом году рухнул на 50%. ЦБ страны 30 августа поднял ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов — до 60% годовых с 45%. Сейчас ставка аргентинского ЦБ — самая высокая в мире. «Отставка (Капуто) произошла в худший момент из возможных — всего через день после сообщений о том, что Аргентина ищет дополнительной финансовой помощи», — отмечает Financial Times.

На минувшей неделе источники различных СМИ сообщили, что Аргентина ведет переговоры с МВФ об увеличении размера кредитной линии. В частности, газета La Nacion писала, что обсуждается ее увеличение на $3-5 млрд с текущих $50 млрд.