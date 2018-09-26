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СМИ узнали о возможном слиянии Deutsche Bank и UBS

Крупнейшая в Германии банковская группа Deutsche Bank изучает возможность слияния с швейцарским конкурентом UBS, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По информации издания, возможность слияния с UBS или с немецким Commerzbank члены наблюдательного совета Deutsche Bank обсуждали на совещании в сентябре.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг опроверг слухи о возможном слиянии в краткосрочной перспективе. UBS и Commerzbank официально не комментируют информацию.

Слухи о возможном слиянии появились на фоне попыток крупнейшего банка Германии выйти в прибыль после трех лет убытков, отмечает Reuters.

Слияние с UBS выгоднее сделки с Commerzbank, так как Deutsche Bank и швейцарская группа будут лучше дополнять друг друга в инвестбанкинге и управлении капиталом, отметила Handelsblatt. В свою очередь слияние с Commerzbank может привести к увеличению расходов на реструктуризацию, поскольку их деятельность пересекается во многих финансовых сферах, отметило издание.

Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из них около 1780 находятся в Германии.