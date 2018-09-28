ЦБ отозвал лицензию у банка «БТФ»

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Центробанк отозвал лицензию у банка «Банк торгового финансирования» («БТФ»), который занимал 292 место в банковской системе России по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Бизнес-модель этой кредитной организации в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, говорится в сообщении ЦБ. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля, отмечается там же. По данным ЦБ, «БТФ» систематически проводил непрозрачные для надзорного органа сделки.
В сентябре ЦБ отозвал лицензии у костромского Аксонбанка и у «Крымского страхового альянса». Кроме того, ранее суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению регулятора и открыл конкурсное производство сроком на один год.
10 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер – 3 место
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Сбербанка» Герман Греф – 2 место
9/10
Alexander Zemlianichenko / Reuters
Президент России Владимир Путин – 1 место. На первом месте он оказался «автоматически» – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу
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Бывший владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин задержан Службой безопасности Украины по запросу российской стороны. Об этом сообщает издание Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.
Задержание, как уточняет издание, произошло еще 9 августа на 79-м километре автодороги «Киев – Одесса». «В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений», – говорится в материалах суда. В связи с этим прокуратура попросила арестовать подсудимого. Суд принял решение о так называемом экстрадиционном аресте до вынесения Генпрокуратурой Украины решения о его выдаче и фактической передаче России, но не более чем на 12 месяцев – до 15 сентября 2019 г.
Алякин был заочно арестован постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 г. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Лицензия банка «Пушкино» была отозвана осенью 2013 г. из-за потери платежеспособности, позже организация была признана банкротом. Несоответствия между активами и обязательствами банка составляли 14,5 млрд руб.
В том же 2013 г. году Алякин получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 г. оно было аннулировано. Защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на необходимость стационарного лечения и тот факт, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе. Она утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», в связи с чем может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.
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Эксперты Deutsche Bank признали рубль одной из самых недооцененных валют мира. Об этом пишетРБК со ссылкой на исследование, основанное на методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), по которой валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле. Экономист банка Кристиан Ветошка отмечает, что нынешний курс рубля отстает от «справедливого» на 15% и прогнозирует его укрепление до 60 за доллар. На этом уровне рубль торговался до начала апреля, когда было объявлено о новых санкциях США.
В числе максимально недооцененных валют банк назвал также турецкую лиру ( на 46,2%) и колумбийский песо (на 22,2%).Переоцененными эксперты сочли чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар – на 7% – и швейцарский франк.
Важную роль в укреплении рубля сыграло решение Центробанка о повышении ставки до 7,5%, а также отказ ЦБ от закупки валют по бюджетному правилу до конца 2018 г. и макроэкономическая стабильность. Против рубля играет санкционная риторика, которая называется чуть ли не единственной угрозой российской валюте. «Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets», — отмечает Ветошка. Конгресс скорее всего не успеет принять новые санкции, включая ограничения в отношении ОФЗ, до промежуточных выборов 6 ноября, сообщал ранее Bloomberg. В конце этой недели Палата представителей США должна уйти на каникулы, а до этого законопроекты по антироссийским санкциям не стоят в плане голосования.
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Предоставлению российским гражданам услуг на основе биометрических данных может помешать ряд сложностей, пишет «Коммерсантъ». Они связаны с ограниченной возможностью использования мобильных устройств для верификации клиента, главным образом из-за необходимости применения средств криптографической защиты.
Мобильное приложение для верификации банками клиентов и дистанционного предоставления им услуг сейчас разрабатывает «Ростелеком». Представить его планируется в середине октября. Однако как выяснило издание, с размещением приложения в PlayMarket и AppStore есть проблемы. «Приложение защищено криптографией, то есть Apple и Google должны дать согласие на внедрение черного ящика в свои магазины приложений», — поясняет близкий к «Ростелекому» эксперт. Google такое согласие уже дал, но с Apple «переговоры все еще ведутся». Их факт подтвердил замруководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Если стороны не придут к согласию, владельцы iPhone вынуждены будут при обращении в банки проходить верификацию с компьютеров или планшетов через веб-приложения.
Еще одна сложность связана с тем, что срок сертификации средств шифрования в ФСБ – около года – обычно длиннее времени жизни пользовательского и банковского ПО, отмечает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий. Следствием этого может стать использование или устаревшей, или несертифицированной, но самой последней версии ПО. Также эксперт указывает на нормативные требования ФСБ для средств криптозащиты, выполнить которые практически невозможно на платформах Macbook и iOS.
«Когда человек сдает биометрию, он рассчитывает с ее помощью оперативно получать доступ к банковским услугам. И о том, что приложение не будет функционировать на его телефоне, он должен быть проинформирован в момент сдачи биометрии, а не постфактум», — подчеркивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Бывший временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, отказавшийся по рекомендации Москвы от участия в очередных выборах, рассказал о своей новой работе. «Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами», — приводит «Интерфакс» его слова после церемонии представления нового врио губернатора края Олега Кожемяко.
Ранее источник «Ведомостей», близкий к руководству Приморского края, сообщал, что Тарасенко может стать замминистра транспорта. Это место стало вакантным после ухода Алана Лушникова, курировавшего в Минтрансе железнодорожную отрасль. Собеседник утверждал, что последние несколько дней перед своей отставкой Тарасенко провел в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.
Тарасенко также рассказал, что покидает свой пост с «очень приятными чувствами» и признался, что такой работы у него «не было даже на подводных лодках». «Я здесь год пахал просто без отдыха. Работал очень много. Нужно было сделать быстро и очень много», — рассказал он о времени своей работы во главе региона с октября прошлого года по сентябрь нынешнего.
С 26 сентября исполнять обязанности губернатора Приморского края начал Олег Кожемяко. Он намерен баллотироваться на эту должность на новых выборах как самовыдвиженец.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
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Американская компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает The Wall Street Journal. Условия контракта не раскрываются, но, как отмечает газета, двигатель — одна из самых дорогих составляющих ракеты.
WSJ напоминает, что первый запуск ракеты Vulcan запланирован на 2020 г. Этот носитель, как рассчитывают американские власти, к 2022-2023 гг. заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V. На последние устанавливаются российские двигатели РД-180.
Reuters называет эту победу компании Безоса в этом конкурсе важной вехой для аэрокосмической компании, которая стремится в будущем сотрудничать с американскими властями в сфере запуска космических аппаратов. «United Launch Alliance — главный поставщик услуг для запуска миссий в области национальной безопасности, и мы очень рады, что мы являемся частью их команды и этой миссии», — приводит агентство заявление генерального директора Blue Origin Боба Смита.
Ракетные двигатели РД-180 в США поставляет НПО «Энергомаш». Сейчас эти двигатели используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение на их поставку было заключено в 1997 г. и предусматривало поставку 101 двигателя. Сделка оценивалась примерно в $1 млрд. В 2014 г. Конгресс США ввел запрет на использование этих двигателей, но в 2015 г. отменил его. В 2016 г. США заказали у российского предприятия 18 таких двигателей, в конце июля этого года «Энергомаш» сообщал, что заключил контракт на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 г.
Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Kin Cheung / AP
На первом месте рейтинга самых влиятельных в мире людей по версии Forbes председатель КНР Си Цзиньпин
1/10
Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
На втором месте рейтинга – президент России Владимир Путин
2/10
Manuel Balce Ceneta / AP
На третьем месте – американский президент Дональд Трамп
3/10
Kay Nietfeld/dpa via AP
Четвертую строчку рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель
4/10
Ted S. Warren / AP
Топ-5 рейтинга замыкает основатель Amazon Джефф Безос
5/10
Andrew Medichini / AP
На шестом месте рейтинга – папа римский Франциск
6/10
Rick Wilking / Reuters
На седьмом месте рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс
7/10
Christophe Ena / AP
На восьмом месте рейтинга – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
8/10
Jonathan Brady / Reuters
На девятом месте рейтинга – премьер-министр Индии Нарендра Моди
9/10
Elijah Nouvelage / Reuters
Замыкает топ-10 самых влиятельных людей в мире основатель Google Ларри Пейдж
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Бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По решению Мосгорсуда, отставной подполковник, ветеран боевых действий в Чечне Андрей Кулаков находится в спецблоке СИЗО «Медведь».
«Милицейская волна» является крупнейшей ведомственной радиостанцией, вещающей в 101 городе 27 регионов. Вместе с газетой «Щит и меч» она входит в ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ», деятельность которой ранее напрямую курировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам внутриведомственной проверки, Кулаков подозревается в необоснованном снижении утвержденных МВД тарифов на рекламу в 2015-2017 гг. По версии следствия, это привело к потере как минимум 23,5 млн руб. Следствие полагает, что деньги могли быть похищены (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо Кулакова, по делу проходят также работавший на радиостанции бухгалтер и некий рекламщик
Основанием для ареста Кулакова стали имеющиеся у него навыки оперативной работы и предполагаемое наличие недвижимость в Германии у его родственников. Следствие считает, что Кулаков пытался скрыться от правосудия, поскольку был задержан дома у его бывшей супруги, с которой они много лет живут раздельно.
Экс-главред радиостанции отрицает свою причастность к хищениям. Снижение тарифов он объяснил вынужденной мерой, поскольку после кризиса 2014 г. поток рекламодателей значительно сократился. Причину своих проблем он видит в давнем конфликте с коллегой по МВД, который позже пошел на повышение.
Политика
Новости
Telegraph сообщила о третьем подозреваемом из ГРУ в отравлении Скрипалей
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Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.
Как считают британские власти, агент ГРУ посетил Солсбери для разработки плана атаки перед тем, как его коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество. Газета отмечает, что британские следователи знают, как зовут третьего подозреваемого, но его имя пока держится в секрете.
Ранее Лондон назвал подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиян под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британские спецслужбы считают их сотрудниками ГРУ. Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их информации, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Русская служба BBC уточняла, что подтвердила эту информацию, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала вбросом эту информацию. По ее мнению, публикация является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. The Telegraph, в свою очередь, отмечает, что Петрова действительно зовут Александр, а псевдонимом является только его фамилия.
Экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены в тяжелом состоянии в британском городке Солсбери в начале марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва обвинения отвергает.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю и гендиректору Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве за несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter о намерении сделать компанию непубличной. Об этом говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.
SEC заподозрила Маска в желании произвести впечатление на свою подругу, которую якобы должно было привести в восторг его сообщение о планах выкупа акций Tesla из расчета $420 за ценную бумагу «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны», сообщает Bloomberg со ссылкой на содиректора отдела безопасности комиссии Стивена Пейкина. Сам Маск рассказал агентству, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов.
Сообщения, вызвавшие претензии SEC, были опубликованы Маском 7 августа. Федеральная комиссия указывает, что Маск даже не обсудил заранее ключевое соглашение и в «недостаточной степени» подтвердил его условия, в том числе цены и потенциальный источник финансирования. Законы США запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.
В документе говорится, что твиты Маска привели к тому, что 7 августа цена акций Tesla выросла более чем на 6% и привела к значительным нарушениям в работе рынка. Ранее министерство юстиции США также начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями бизнесмена. Компания заверяла, что будет сотрудничать с властями.
Маск в августе написал в Twitter, что изучает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу. Он подчеркивал, что «финансирование обеспечено». Позднее бизнесмен, доля которого в Tesla составляет около 20%, уточнил, что здесь есть возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа гендиректор Tesla сообщил, что компания продолжит быть публичной. Он добавил, что отказался от планов выкупа ее акций.
Как выглядят грузовик и спорткар Tesla
Alexandria Sage / Reuters
Гендиректор Tesla Motor Илон Маск представил в Калифорнии электрический седельный тягач Tesla Semi, который будет выпущен в 2019 г. Пробег на одной зарядке обещан до 500 миль (805 км), аккумуляторы и двигатели рассчитаны на ресурс 1 млн миль (1,6 млн км)
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Tesla
Компания пообещала общие эксплуатационные расходы электрогрузовика на 20% меньше, чем у дизельных тягачей, с учетом всех затрат на арендные платежи, страхование и техническое обслуживание, пишет The Wall Street Journal. На фото версии с высокой и стандартной кабиной, в высокой водитель может встать в полный рост
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Alexandria Sage / Reuters
Стоимость Semi пока не называется. Компания сообщила, что начала принимать депозиты по $5000 за грузовик
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Кабина Tesla Semi отличается от традиционных тягачей — кресло водителя расположено по центру, боковые зеркала заменяют 15-дюймовые экраны, полукруглое ветровое стекло ударопрочное
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Tesla
Грузовик частично унифицирован c первой массовой моделью Tesla Model 3 – у него выдвижные ручки дверей от седана, он приводится в движение четырьмя двигателями от Model 3, экраны также применяются в седане
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Alexandria Sage / Reuters
Сюрпризом стала одновременная с тягачом премьера второго поколения модели родстера Tesla. Родстер был первым серийным автомобилем Tesla, выпущенным в 2008 г.
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Alexandria Sage / Reuters
По словам гендиректора Tesla, второе поколение родстера появится через год после грузовика и станет самым быстрым серийным автомобилем с разгоном 1,9 с до 60 миль/ч (96 км/ч) и запасом хода 620 миль (998 км)
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Tesla
«Вождение спортивного автомобиля с бензиновым мотором покажется после нового родстера Tesla управлением куском яичного пирога с паровым двигателем», - пообещал Маск
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Alexandria Sage / Reuters
Максимальная скорость машины будет превышать 250 миль/ч (402 км/ч)
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Alexandria Sage / Reuters
Tesla скоро начнет принимать заказы на спорткар, базовая версия кторого будет стоить $200 000, а депозит составит $50 000
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Alexandria Sage / Reuters
Компания собирается выпустить первую партию новых родестеров в версии Founders Series ограниченным тиражом 1000 штук с ценой $250 000. Чтобы получить такой электромобиль, нужно внести залог $5000, а остаток перечислить в течение следующих 10 дней, т. е. сделать полную предоплату
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Правоохранительные органы Нидерландов задержали семь человек по подозрению в подготовке крупного теракта на территории страны. Как сообщается на сайте голландской прокуратуры, подозреваемые были задержаны в Арнеме и Верте. Возраст задержанных колеблется от 21 до 34 лет.
Несколько месяцев назад полиция получила данные о том, что группа террористов под руководством 34-летнего гражданина Ирака, проживающего в Арнеме, планирует устроить теракт на общественном мероприятии в Нидерландах, говорится в сообщении прокуратуры. Лидер группы и еще двое подозреваемых ранее были осуждены за попытку присоединиться к запрещенной террористической организации «Исламское государство», добавила прокуратура.
По данным правоохранительных органов, террористы планировали устроить двойной теракт: в одном месте они собирались напасть на людей с автоматами Калашникова, в другом – взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.
Когда и где именно террористы планировали устроить теракты, не уточняется. Отмечается, что задержание подозреваемых позволило предотвратить атаку, однако расследование будет продолжено.
Политика
Новости
CNN сообщил о первом авиаударе новейшего американского истребителя
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Новейший американский истребитель пятого поколения F-35B совершил первый авиаудар в Афганистане. Об этом сообщили три источника CNN в сфере обороны.
По их словам, удар был произведен в последние 24 часа по цели, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России).
F35-B – одна из трех моделей истребителей F-35. Она была разработана для Корпуса морской пехоты США и способна садиться вертикально, как вертолет.
Также она требует меньшую для разбега дистанцию. Этим обусловлено то, что для ее доставки используются авианосцы класса USS Essex – они вдвое меньше других авианосцев в американском флоте.
Истребители F35 разработаны корпорацией Lockheed Martin. Истребители позиционируются как «будущее военной авиации», они сочетают сверхзвуковую скорость и маневренность. Как отмечает CNN, ранее их подвергали критике за различные проблемы – в частности, с программным обеспечением, двигателями и системой вооружения.
Бизнес
Новости
Государство выделит в 2019 году на достройку объектов Urban Group 6 млрд рублей
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Государство выделит в следующем году на достройку домов обанкротившейся строительной компании Urban Group около 6 млрд руб. Об этом на совещании с дольщиками компании заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «РИА Новости».
«Это не закрытая информация. В будущем году из федерального бюджета планируется выделить порядка 6 млрд руб. и, соответственно, столько же с Московской области», – сказал он, напомнив, что администрация Московской области полностью оплатит возведение инфраструктуры.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить Минстрою из резервного фонда правительства 3 млрд руб. на достройку объектов Urban Group. Еще 3 млрд руб. пообещала предоставить Московская область. Дома и объекты инфраструктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 г. В начале сентября правительство приняло решение дополнительно выделить еще 7,8 млрд руб. на достройку объектов.
В августе Минстрой сообщил, что правительство в общей сложности предоставит на достройку объектов Urban Group 14,6 млрд руб. Всего, чтобы завершить строительство домов, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.