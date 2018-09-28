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ЦБ отозвал лицензию у банка «БТФ»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Банк торгового финансирования» («БТФ»), который занимал 292 место в банковской системе России по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель этой кредитной организации в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, говорится в сообщении ЦБ. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля, отмечается там же. По данным ЦБ, «БТФ» систематически проводил непрозрачные для надзорного органа сделки.

В сентябре ЦБ отозвал лицензии у костромского Аксонбанка и у «Крымского страхового альянса». Кроме того, ранее суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению регулятора и открыл конкурсное производство сроком на один год.

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