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Цена на нефть превысила $86 впервые за четыре года

Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 г., свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в декабре выросла на 1,56% и по состоянию на 21:15 мск составила $86,41 за баррель. В последний раз цена нефти Brent была выше $86 за баррель 3 ноября 2014 г. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь увелилась до $76,47 за баррель.

Главным фактором роста цен на нефть являются остаются опасения дефицита сырья из-за санкций США против Ирана, писало агентство Reuters. Санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступают в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, уточняло агентство. Министр экономического развития России Максим Орешкин среди причин роста цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.

Президент России Владимир Путин назвал ответственным за рост стоимости нефти американского коллегу Дональда Трампа. «Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин. По словам российского президента, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Страна в случае необходимости может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки от текущего уровня, уточнил он.

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