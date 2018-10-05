Финансы

Новости

«Коммерсантъ» рассказал о перестановках в руководстве инвестиционного блока Альфа-банка

Корпоративно-инвестиционный блок — CIB Альфа-банка возглавит экс-руководитель инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank в России и СНГ Андрей Чулак, тогда как один из прежних руководителей покинет компанию, пишет «Коммерсантъ».

Чулак станет руководить блоком с ноября. Он будет отвечать за развитие инвестиционного бизнеса и отношения с крупными корпорациями.

В настоящее время у CIB Альфа-банка два равнозначных соруководителя — куратор инвестиционного банковского бизнеса Саймон Вайн и куратор корпоративного бизнеса Максим Першин. 4 октября, как рассказали источники, близкие к банку, «на внутреннем уровне» было объявлено, что Вайн, проработавший в компании 20 лет, покинет ее.

Першин сохранит пост члена правления и продолжит отвечать за работу с крупнейшими корпоративными клиентами, однако станет подчиненным Чулака. Последний, таким образом, будет единственным руководителем всего блока.

Пресс-служба банка подтвердила эти кадровые перестановки. От дальнейших комментариев она воздержалась.