Новости
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о перестановках в руководстве инвестиционного блока Альфа-банка

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Корпоративно-инвестиционный блок — CIB Альфа-банка возглавит экс-руководитель инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank в России и СНГ Андрей Чулак, тогда как один из прежних руководителей покинет компанию, пишет «Коммерсантъ».

Чулак станет руководить блоком с ноября. Он будет отвечать за развитие инвестиционного бизнеса и отношения с крупными корпорациями.

В настоящее время у CIB Альфа-банка два равнозначных соруководителя — куратор инвестиционного банковского бизнеса Саймон Вайн и куратор корпоративного бизнеса Максим Першин. 4 октября, как рассказали источники, близкие к банку, «на внутреннем уровне» было объявлено, что Вайн, проработавший в компании 20 лет, покинет ее.

Першин сохранит пост члена правления и продолжит отвечать за работу с крупнейшими корпоративными клиентами, однако станет подчиненным Чулака. Последний, таким образом, будет единственным руководителем всего блока.

Пресс-служба банка подтвердила эти кадровые перестановки. От дальнейших комментариев она воздержалась.

Бизнес
Новости

Украина пригрозила «Газпрому» новым иском на $12 млрд в случае запуска «Северного потока-2»

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Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о наличии у компании плана «Б» на случай запуска проекта «Северный поток-2». «Мы подали соответствующий иск в арбитраж на $12 мдрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба Украины, если будет построен «Северный поток-2» и мощности украинской ГТС не будут использоваться», - рассказал он в эфире «Пятого канала».

Витренко подчеркнул, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или неиспользования ее после 2019 г.». О каких именно правилах идет речь он не уточнил, пояснив лишь, что в данном случае речь идет «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не о пересмотре действующего тарифа. Действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 г.

Ранее «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» компенсации за несоблюдение условий по минимальным объемом прокачки газа через украинские мощности – не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафттогазу» $2,56 млрд, но оставил неизменным требование о минимальном транзите и отказал в ретроспективном пересмотре тарифа.

В июле «Нафтогаз» подал иск на $11,58 млрд против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 г.

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Политика
Новости

Южная Корея запретила судам попавшей под санкции США компании из России заходить в порты

Ведомости
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Власти Южной Кореи запретили судам приморской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом сообщил гендиректор компании Геннадий Кононенко, передает «Интерфакс».

«У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход судам компании в порт», — сказал он, добавив, что причина этого — санкции США.

К берегам Южной Кореи подходит одно из судов «Гудзона» — «Богатырь» — и власти не дают разрешение на вход в порт, рассказал Кононенко.

Он подчеркнул также, что компания никогда не работала с КНДР, назвав внесение ее в санкционный список необоснованным. «Суда компании не были там никогда. Санкции в отношении нашей компании никаким образом не обоснованы. А корейцы на основании этих санкций в одностороннем порядке нас внесли в свой список», — заключил Кононенко.

21 августа компания «Гудзон» попала под санкции США. Американские власти подозревают ее — наряду с компанией Primorye Maritime Logistics Co Ltd. — в сотрудничестве с КНДР, в частности, в осуществлении поставок продукции, импорт которой запретили как американские власти, так и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».

На прошлой неделе Южная Корея задержала в порту судно «Севастополь». Оно прибыло в страну еще до введения санкций и встало на ремонт, а после ремонта должно было отправиться в рейс, рассказывал Кононенко. МИД России в связи с произошедшим вызвал южнокорейского посла и сделал ему представление. 2 октября стало известно, что власти Южной Кореи отменили ограничение на выход судна из порта.

Политика
Новости

Китай отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США

Ведомости
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МИД Китая отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США, которые накануне озвучил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. «В выступлении были высказаны необоснованные обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая», - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте министерства.

Выступая в Гудзонском институте, вице-президент США заявил о беспрецедентном вмешательстве Китая в американские внутриполитические процессы – от промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре этого года, до попыток повлиять на общественное мнение и бизнес-сообщество в преддверии президентских выборов 2020 г. «Если честно, администрация президента [США Дональда] Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки», - приводит слова Пенса The Guardian. Пекин, заявил он, «мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая». На фоне активности Китая «меркнет» и российское вмешательство, уточнил он.

«Для США крайне странно описывать… сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами как вмешательство Китая во внутренние дела и выборы в США», - говорится в заявлении представителя китайского МИДа. В нем подчеркивается, что Пекин «всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела» и не собирается изменять ему, а «любая злонамеренная клевета на Китай напрасна».

Пекин «настоятельно призывает США исправить свои ошибки, прекратить необоснованные обвинения и клевету на Китай, прекратить наносить ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям и принять практические меры для поддержания здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», - говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что власти Китая «полны решимости сотрудничать с США в достижении бесконфликтного, неконфронтационного, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».

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Бизнес
Новости

Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США после заключения с ней сделки

Ведомости
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Гендиректор Tesla сыронизировал в Twitter над финансовым регулятором США — Комиссией по ценным бумагам и биржам (Security and Exchange Commission, SEC) — спустя несколько дней после того, как достиг с ней сделки по делу о мошенничестве.

В сообщении он назвал ее «комиссией по обогащению тех, кто играет на понижение» (Shortseller Enrichment Commission), отметив, что она делает «невероятную работу». «И такое изменение названия — прямо в точку», — добавил он. 

Как пишет BBC, регулятор комментировать сообщение Маска отказался. 

27 сентября SEC подала в суд на Маска, обвинив его в мошенничестве. Основанием стали его сообщения в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Игроки на понижение жаловались, что из-за заявление Маска потеряли «миллионы», отмечает BBC. 

30 сентября Маск достиг с SEC соглашения. Он должен, в частности, покинуть пост председателя совета директоров Tesla и будет отстранен от этой должности на три года Tesla. 

Бизнес
Новости

Медведев поддержал субсидирование цен на бензин и рост налогов для нефтяников

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Медведев поддержал схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании в последнее время спорили с Минфином. Об этом сообщили РБК два источника — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний; они знакомы с текстом протокола по итогам совещания 18 сентября, который был подписан на днях.

О подписании протокола сообщили и «Коммерсанту» источники в отрасли, а также подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от комментариев по содержанию.

Премьер одобрил увеличение бюджетных субсидий на топливо при помощи механизма демпфирующей надбавки, который должен заработать с 2019 г., но также одобрил и предложение профинансировать часть субсидии за счет роста НДПИ для всей отрасли, рассказали собеседники РБК.

Как пишет «Коммерсантъ», по оценке Минфина, снижение базовой цены на бензин и дизельное топливо — до 50,4 тыс. руб. и 45 тыс. руб. на тонну соответственно — должно было увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год и именно такие уровни зафиксированы в протоколе по итогам совещания. Также в протоколе говорится, что половину дополнительных расходов бюджетной системы, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов, должны компенсироваться за счет роста НДПИ на нефть, сообщает издание. 

Источники газеты говорят, что основная причина того, что выход протокола задерживался — это недовольство «Роснефти». Как отмечает «Коммерсантъ», для отрасли решение правительства выгодно, однако оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой, в частности для «Роснефти». Ряд источников газета в Белом доме не исключили, что компании еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ. 

В «Роснефть» на запрос «Коммерсанта» не ответили. 

Бизнес
Новости

Туроператоры сообщили о планах «РоссТура» прекратить работу

Ведомости
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Компания «РоссТур» объявит об остановке работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По ее словам, гендиректор «РоссТура» Александр Недополз сделает объявление «в ближайшее время». Причина, отметила она, заключается в том, что у него нет денег, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те в свою очередь не готовы дать ему отсрочку.

О каком количестве туристов может идти речь, пока неясно, добавила Тюрина. «РоссТур» позиционировал себя как центр бронирования — через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства, пояснила она.

6 октября запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства «РоссТура» и туроператоров, заключила пресс-секретарь РСТ.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Недополза, «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.

Ранее АТОР писал о том, что 2 октября «РоссТур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист».

В реестр туроператоров внесены сведения о трех юрлицах «РоссТура»: ООО «Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма» (ООО «РоссТур»), ООО «Туроператор РТ-Центр» и ООО «Туроператор Р-Тур». Финансовые гарантии на 50 млн руб. предоставила компания ERV.

Политика
Новости

Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций США

Ведомости
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Поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на человека, близкого к аппарату правительства, и топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. По словам источников, контракт на поставку 11 истребителей все еще действителен, однако сроки поставки неизвестны.

Переговоры с Джакартой о возможной поставке истребителей начались в 2015 г. Тогда индонезийские военные заявили о прямом указании президента закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger. Закупаемые истребители должны войти в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси). Контракт на российскую поставку стоимостью $1,154 млрд Индонезия подписала в феврале этого года, став вторым иностранным заказчиком истребителя этого типа. Впервые соглашение с Россией подписал Китай в 2015 г., заказав 24 истребителя общей стоимостью свыше $2 млрд.

Незадолго до подписания визит в Индонезию делегации из России совпал с приездом министра обороны США Джеймса Мэттиса. Тогда он пригрозил прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении американским самолетам. В случае отказа от контракта с Россией министр пообещал организовать поставки истребителей F-16. По словам источника, несмотря на то что решение о закупке истребителей было принято задолго до введения санкций, власти США до сих пор не высказали четкую позицию по этому вопросу.

Проблемы с контрактом возникли также из-за поиска банка для проведения сделки. Часть контракта должна быть покрыта российским коммерческим кредитом, однако банки также опасаются санкций США и не хотят участвовать в сделке с «Рособоронэкспортом». Как сообщил один из источников «Коммерсанта», российские власти рассматривали в качестве кредитора ВТБ, однако представители банка опровергли эту информацию.

Политика
Новости

МИД назвал «пропагандистской акцией» высылку россиян из Нидерландов

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Российский МИД назвал высылку четверых россиян из Нидерландов очередной «срежиссированной пропагандистской акцией». Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Нидерландские власти заподозрили их в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), попытке получить данные о расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 г., а также в связях с ГРУ.

МИД России обратил внимание на то, что Нидерланды обнародовали данные об этом лишь сейчас, спустя полгода после самих событий. По мнению российского ведомства, Амстердам пытается повлиять на повестку перед сессией ОЗХО, запланированной на 9 октября. Дипломатов удивили обвинения в попытках получить данные о расследовании крушения над Донбассом в 2014 г. «Как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», — заявил российский МИД.

О том, что нидерландские власти выслали в апреле четверых россиян, стало известно в четверг, 4 октября. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм сообщил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у них были дипломатические паспорта. Как считают нидерландские спецслужбы, целью россиян была ОЗХО, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля подозреваемые начали активную часть своей операции в Гааге, недалеко от штаб-квартиры ОЗХО, когда и были задержаны, а затем высланы из страны.

Позже минюст США сообщил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, обвиняемые россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру». Мишенями кибератак могли стать 34 организации — в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация футбола (FIFA), компания Westinghouse Electric Company, лаборатория химического оружия в Гааге и атомная станция в США. ФБР объявило семерых россиян в розыск, отметив, что пока не может их задержать, поскольку фигуранты находятся в России. Великобритания пригрозила России новыми санкциями из-за этого инцидента.

Выбор редактора
Политика
Новости

Вице-президент США обвинил Китай в беспрецедентном вмешательстве в выборы

Ведомости
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Китай вмешивается в американскую демократию и пытается влиять на общественное мнение в США, заявил вице-президент США Майк Пенс. Выдержка из речи американского политика опубликована в его официальном Twitter.

По словам Пенса, действия России меркнут на фоне того, что делает Китай на территории США. Китай «хочет видеть другого американского президента», уверен Пенс. Пекин, по его словам, предпринимает беспрецедентные шаги для вмешательства в выборы в конгресс США и президентские выборы 2020 г. Вице-президент США обвинил Китай в использовании политических, экономических и военных инструментов, а также пропаганды и «долговой дипломатии» для наращивания влияния в мире. Стремясь укрепить свои позиции в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке, страна раздает многомиллиардные кредиты государствам в этих регионах. «Пекин продлил жизнь коррумпированному и некомпетентному режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро в Венесуэле, пообещав стране $5 млрд сомнительных кредитов, которые будут гаситься нефтью», – завил Пенс.

Пенс надеется, что вскоре Китай докажет делами, а не словами уважение к США. Однако Вашингтон не намерен смягчать свою позицию в отношении этой страны, пока отношения между странами не будут основаны на «справедливости, взаимности и уважении суверенитета». Он также пригрозил Пекину расширением торговых пошлин, если не будет достигнута «честная и взаимная торговая сделка».

Ранее о том, что Пенс обвинит Китай во вмешательстве в дела США, сообщила газета The Wall Street Journal. Издание ссылалось на выдержки из речи американского политика, которые оказались в распоряжении журналистов. Газета отмечала, что речь вице-президента США основана на замечаниях президента страны Дональда Трампа, озвученных на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций (ООН). Трамп в ходе своей речи обвинил Китай в подготовке вмешательства в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс, а также в попытках сорвать жесткую торговую политику президентской администрации в отношении КНР.

Бизнес
Новости

Сроки строительства трассы М11 могут сдвинуть из-за археологических находок

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Госкомпания «Автодор» сообщила на своем сайте о возможном изменении сроков завершения строительства двух участок новой скоростной дороги между Москвой и Петербургом из-за археологических находок. При подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет, эпохи раннего железного века. В результате было остановлено строительство 7-го и 8-го участков трассы М11 – от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу.

Как сообщает «Автодор», первоначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода археологических ценностей. Однако весной этого года, когда подрядчик приступил к работам, были найдены остатки древнего очага. В сообщении госкомпании сказано, что «Поселение Войскорово» занимает площадь 7168 кв. м и на сегодняшний день уже найдено более 400 хозяйственных и столбовых ям. В них обнаружили несколько очагов, кварцевые отщепы, фрагмент шлифовального топора и керамических сосудов штрихованной керамики. Также были найдены керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения примерно XIV-XV вв. В северной части поселения было найдено много вещей более позднего периода – XVI-XIX вв.

Решение о приостановке строительства будет отменено после завершения археологических работ, пишет «Автодор», не уточняя, когда это может произойти. Ранее строительство обоих участков планировалось завершить в 2018 г.

М11 – это платная скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург, протяженность которой составит 684 км. Первый участок был открыт в декабре 2014 г. Министр транспорта Евгений Дитрих говорил в сентябре, что трасса будет полностью запущена в середине 2019 г. Общий инвестиционный бюджет проекта – 83 млрд руб.

Технологии
Новости

«Мегафон» завершил делистинг с Лондонской биржи

Ведомости
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«Мегафон» завершил делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров компании принял решение выкупить обыкновенные акции и GDR, а также аннулировать листинг GDR на Лондонской бирже в июле. Программа выкупа акций проводилась «дочкой» оператора — Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — с 16 июля по 22 августа. Решение было принято единогласно, говорил представитель крупнейшего (56,3%) акционера «Мегафона» – USM Group Алишера Усманова. «Мегафон» пришел к выводу, что сохранение статуса публичной компании не является ее стратегическим приоритетом. 6 сентября оператор направил соответствующие заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу.

Позже «Мегафон» сообщил, что его дочерняя компания завершила программу, выкупив 18,6% акций оператора. Таким образом, доля MICL в уставном капитале «Мегафона» выросла до 22,52% с 3,92%.

«Мегафон» — один из крупнейших по числу абонентов операторов сотовой связи в России. На конец II квартала компания обслуживала 75,9 млн абонентов. Кроме Усманова оператором владеют Gazprombank Group (18,969%) и «дочка» оператора — Megafon Investments (22,52%), 2,2% акций — в свободном обращении. «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2012 г. Решения о делистинге с Московской биржи компания пока не приняла.

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