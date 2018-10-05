Финансы

Новости

Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля

На курс рубля влияет глобальная волатильность, однако речь идет о краткосрочном влиянии. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство не меняет свои долгосрочные валютные прогнозы.

Чиновник связал глобальную волатильность с обострением ситуации на финансовом рынке. «Если вы посмотрите: доходности 10-летних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил министр. Он добавил, что влияние на поведение российской валюты оказывает в том числе ситуация в Турции, где инфляция выросла до 24,5% и превысила ключевую ставку, установленную в этой стране.

«Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда оказывает краткосрочное влияние на курс», — отметил Орешкин. Он подчеркнул, что ведомство не меняет свои долгосрочные валютные прогнозы. В базовом варианте прогноза ведомства средний курс рубля 63,9 руб. за доллар в 2019 г., 63,8 руб. за доллар в 2020 г. и 64 руб. за доллар в 2021 г.

Курс доллара к рублю на Московской бирже 4 октября увеличился на 1,19 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов до 67,05 руб.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики