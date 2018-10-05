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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР». Об этом говорится в соответствующих приказах Центробанка. Оба банка участники системы страхования вкладов.

ЦБ следил за работой банка «Флора-Москва» в течение длительного времени. Вопросы у регулятора вызвали сомнительные операции банка, связанные с выводом денег за рубеж и обналичиванием. Регулятор шесть раз за последний год применял к банку меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение средств населения.

В пресс-релизе ЦБ уточняется, что банк «Кор» в основном занимался обслуживанием интересов своего основного акционера и связанных лиц. «Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — говорится в сообщении. Регулятор увидел в деятельности банка многочисленные нарушения законодательства и требований ЦБ.

«Кроме того, во II квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — отметил регулятор. В банк введена временная администрация.

По данным Банка России, на 1 сентября по величине активов банк «Флора-Москва» занимал 450-е место в банковской системе России. Банк «КОР» на этот же период — 390-е место.

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