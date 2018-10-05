Производитель кетчупа Heinz создал венчурный фонд

Экономика

Новости

Силуанов рассказал о планах принудить госкомпании к расчетам в рублях

Правительство планирует с помощью директив перевести государственные компании на расчеты в рублях, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что государство может влиять на государственные компании через своих представителей в советах директоров. Какую часть расчетов государственные компании и банки должны будут проводить в рублях, министр не уточнил.

Согласно реестру федерального имущества государство владеет акциями в более чем 1500 компаний и банков. Крупнейшими из них, например «Газпромом», «Роснефтью», ВТБ , «Траснефтью» и «Аэрофлотом», правительство управляет напрямую через директивы, подписываемые премьером Дмитрием Медведевым или его заместителями. Директивы для мелких госкомпаний Росимущество готовит самостоятельно вместе с отраслевыми ведомствами.

Во вторник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Минфин и Минэкономразвития готовят план отказа от доллара. Однако на следующий день Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речь о запрете американской валюты для расчетов в России не идет. Силуанов тогда уточнял, что власти хотят лишь подтолкнуть бизнес к переходу на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

Президент ВТБ Андрей Костин назвал идею отказа от доллара утопической. По его словам, СМИ извращают идею правительства ради броского заголовка и запретить доллар невозможно. Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен заявил на лекции в МГИМО, что отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», – отметил Авен.