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Производитель кетчупа Heinz создал венчурный фонд

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Производитель фасованных продуктов питания и кетчупов Kraft Heinz создал венчурный фонд Evolv Ventures объемом $100 млн для инвестиций в прорывные технологии в пищевой промышленности, пишет Bloomberg. Первый фонд Kraft Heinz возглавит сооснователь инвестгруппы Peacock Equity Билл Пескателло.

«Evolv — последняя по времени попытка пищевых гигантов поднять вялые продажи, вскочив в уходящий поезд быстрорастущих стартапов в пищевой промышленности», — пишет Bloomberg. Так, в 2016 г. конкурент Kraft Heinz — снэковая компания Kellogg — вложил $100 млн в свой венчурный фонд. General Mills ранее инвестировала в стартапы Kite Hill (йогурты без молока) и Beyond Meat (бургеры без мяса).

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Экономика
Новости

Силуанов рассказал о планах принудить госкомпании к расчетам в рублях

Ведомости
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Правительство планирует с помощью директив перевести государственные компании на расчеты в рублях, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что государство может влиять на государственные компании через своих представителей в советах директоров. Какую часть расчетов государственные компании и банки должны будут проводить в рублях, министр не уточнил.

Согласно реестру федерального имущества государство владеет акциями в более чем 1500 компаний и банков. Крупнейшими из них, например «Газпромом», «Роснефтью», ВТБ , «Траснефтью» и «Аэрофлотом», правительство управляет напрямую через директивы, подписываемые премьером Дмитрием Медведевым или его заместителями. Директивы для мелких госкомпаний Росимущество готовит самостоятельно вместе с отраслевыми ведомствами.

Во вторник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Минфин и Минэкономразвития готовят план отказа от доллара. Однако на следующий день Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речь о запрете американской валюты для расчетов в России не идет. Силуанов тогда уточнял, что власти хотят лишь подтолкнуть бизнес к переходу на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

Президент ВТБ Андрей Костин назвал идею отказа от доллара утопической. По его словам, СМИ извращают идею правительства ради броского заголовка и запретить доллар невозможно. Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен заявил на лекции в МГИМО, что отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», – отметил Авен.

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Бизнес
Новости

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

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Российский Минфин предложил повысить в 2019 г. минимальную розничную цену (МРЦ) на водку (с 205 до 215 руб. за пол-литра напитка крепостью 40 градусов) и коньяк (с 322 до 388 руб. за пол-литра). Это следует из проекта изменений в приказ Минфина о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя. Минимальная цена на бренди повышается с 293 до 307 руб. за 0,5 л.

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь Минфин обосновывает необходимостью их индексации на уровень инфляции и борьбой с «алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке».

В начале года директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев предложил установить МРЦ на коньяк на уровне 500 руб. за пол-литра. По его словам, министерство просят об этом производители: при текущей МРЦ выгодно производство фальсификата, долю которого на рынке он оценил в 60%.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании президента Интерпола в Китае

Ведомости
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Считавшийся пропавшим без вести президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, 64-летний чиновник был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, собеседник газеты не уточнил.

Ранее Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщили, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

Официального подтверждения информации пока нет. Интерпол отказался комментировать газете South China Morning Post информацию об исчезновении и задержании президента организации. На звонки Reuters пресс-секретарь Интерпола не ответил.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост замминистра общественной безопасности КНР.

Бизнес
Новости

Футболисты «Анжи» пригрозили руководству клуба бойкотом матча премьер-лиги

Ведомости
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Футболисты махачкалинского «Анжи» написали письмо руководителям клуба, в котором предупредили о возможном бойкоте матча 11-го тура против московского ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги по зарплате, сообщил «РИА Новости» главный тренер команды Магомед Адиев. По его словам, в команде надеются, что ситуация разрешится благополучно и бойкота не будет.

О серьезных финансовых проблемах «Анжи» стало известно в июле, перед началом нового сезона в российской премьер-лиге. Гендиректор клуба Олег Флегонтов тогда сообщил, что задолженность перед футболистами с начала года составляет 250 млн руб. На этой неделе Флегонтов заявил, что долги выросли до 300 млн.

Клуб «Анжи» ранее принадлежал сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову (Forbes оценивает его состояние в $6,4 млрд). С 2014 г. основным источников доходов клуба был бюджета Дагестана, однако в прошлом году власти региона приняли решение сократить финансирование команды.

После девяти туров «Анжи» занимает в чемпионате России 12-е место (из 16 возможных) с 9 очками. В ближайшее воскресенье махачкалинцы сыграют в Грозном против «Ахмата». Домашняя игра против московских армейцев запланирована на 19 октября.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Бизнес
Новости

Спонсоров Роналду обеспокоили выдвинутые против него обвинения

Ведомости
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Сразу два спонсора португальского футболиста Криштиану Роналду заявили о беспокойстве по поводу его поведения, сообщает Associated Press (AP). Это производитель спортивных товаров Nike, а также создатель компьютерных игр EA.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», – говорится в письменном ответе Nike агентству. В EA также пообещали наблюдать за происходящим в ожидании, что «спортсмены и послы будут вести себя в соответствии с ценностями компании».

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обратилась в полицию. Она заявила, что Роналду ее изнасиловал в 2009 г. в Лас-Вегасе, сообщало CNN. Сам Роналду отрицает какие-либо обвинения. «Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, что я из себя представляю и во что верю», – написал он в своем Twitter.

Сейчас Роналду выступает за «Ювентус», в котором после обвинения заступились за футболиста. В официальном сообщении клуба спортсмен описан профессионалом. События, которые предположительно имеют 10-летнюю давность, не изменят этого, говорится в заявлении. Котировки «Ювентуса» упали в пятницу на 6,21% к 14.40 мск, свидетельствуют данные Итальянской фондовой биржи.

Роналду – один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира: он занимает третье место в рейтинге Forbes, который оценивает годовой доход футболиста в $108 млн. Одна из важных частей его дохода – это сделки со спонсорами. У футболиста есть пожизненный контракт с Nike. Кроме того, он рекламирует EA и Herbalife. За последний год Роналду заработал $47 млн на сделках со спонсорами, оценивал Forbes.

Как Криштиану Роналду встретили в России

Бизнес
Новости

«Газпром энергохолдинг» интересуется контрольной долей в «Т плюсе»

Ведомости
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«Газпром энергохолдинг», управляющий генерирующими активами «Газпрома», рассматривает получение контрольной доли в российской частной энергетической компании «Т плюс», сообщил сегодня гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. «Мы заходим всегда только в контрольный пакет. Нам в минорах сидеть неинтересно. Поэтому будем договариваться с новыми акционерами. Нам-то точно нужен контроль», – цитирует Федорова «Интерфакс».

В ФАС не поступало ходатайств о сделке, рассказал представитель ведомства. Представитель «Т плюса» отказался от комментариев.

В сентябре стало известно, что Виктор Вексельберг и группа «Ренова» снизили доли в «Т плюсе» с 57,1 до 39,59%. Таким образом, предприниматель и принадлежащие ему структуры утратили статус контролирующих эмитентов компании.

«Т плюс» – одна из крупнейших российских энергокомпаний. Ей принадлежит 61 электростанция общей мощностью 15,7 ГВт. В начале апреля Виктор Вексельберг попал в санкционный список минфина США, что угрожает аффилированным с ним компаниям и может быть распространено на их контрагентов. Одним из способов спасти «Т плюс» от санкций называли возможное слияние компании с «Газпром энергохолдингом». О том, что стороны ведут переговоры и обсуждают параметры сделки, сообщали в обеих компаниях.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ повысил официальный курс евро на 60 копеек

Ведомости
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Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На выходные и понедельник курс доллара установлен на уровне 66,63 руб./$, что на 42 коп. выше предыдущего значения (66,21 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 61 коп. до 76,66 руб./евро (предыдущее значение – 76,05 руб./евро).

На Московской бирже, по данным на 14.00 мск, курс доллара составлял 66,77 руб./$ (-25 коп.), евро стоил 76,77 руб., подешевев на 38 коп.

Цены на нефть изменялись разнонаправленно. По данным на 14.04 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $84,27 за баррель (-0,37%), нефти WTI – $74,38 (+0,07%).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Президент Интерпола пропал в Китае

Ведомости
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Правоохранительные органы Франции начали расследование после того, как супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя заявила о его пропаже. Об этом сообщают Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По словам жены Хунвэя, президент Интерпола в конце сентября отправился в Китай и с тех пор не выходит на связь. Семья проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира международной организации.

Официального подтверждения информации пока нет. Пресс-секретарь Интерпола не ответил на звонки Reuters.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

Недвижимость
Новости

Россияне вложили 155 млн евро в Греции для получения вида на жительство

Ведомости/Интерфакс
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За последние пять лет россияне купили недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ) на общую сумму 155,4 млн евро. Об этом рассказала журналистам генеральный директор управления по инвестициям Enterprise Greece Анджела Михалополу, передает «Интерфакс».

По ее словам, в 2017 г. наши сограждане вложили в покупку недвижимости по программе «Золотая виза» 29,8 млн евро. По данным на конец августа этого года, россияне инвестировали 10,1 млн евро.

Михалополу уточнила, что в Греции самыми популярными локациями у россиян являются Салоники, Аттика, Корфу. Для участия в программе в Греции общая стоимость активов должна быть 250 000 евро.

В прошлом году, по информации Enterprise Greece, зарубежные инвесторы в целом вложили в экономику Греции 4 млрд евро.

«Это самая высокая цифра за последние 15 лет. Движение вверх мы видим по разным видам инвестиций, и в том числе в сфере недвижимости», – рассказали в управлении по инвестициям.

Enterprise Greece является официальным агентством Греции, оказывающим помощь иностранным инвесторам в ведении бизнеса с Грецией. Агентство находится под непосредственным руководством министерства экономики и развития Греческой Республики.

Бизнес
Новости

Правительство предложило обязать нефтяников поставлять на российские НПЗ 17,5% нефти

Ведомости
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Правительство предложило обязать нефтяные компании поставлять не менее 17,5% добытой нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) внутри страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии нефтяной отрасли дал поручение Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 10 октября внести соответствующие предложения по корректировке параметров налогового маневра.

После изменений налоговый маневр должен предусматривать «обязательства по поставкам нефти на российские НПЗ, производящие моторные топлива, соответствующие техническому регламенту, для всех производителей нефти не ниже 17,5%», говорится в перечне поручений. Кроме того, параметры маневра должны включать в себя «обязательные требования о поставках нефтепродуктов нефтяными компаниями на внутренний рынок, включая биржу». При этом правительство хочет определять порядок установления индивидуальных обязательств для нефтяных компаний.

В июне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о предложении некоторых участников рынка обязать нефтяные компании поставлять до 17,5% добываемой нефти на российские НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на внутреннем рынке. Эту идею поддержал руководитель ФАС Игорь Артемьев. По его словам, «Роснефть» уже сейчас поставляет более 20%, остальные должны стремиться к этому.

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с Путиным отметил, что сейчас «это работает в виде договоренностей», и компании их выполняют. Он согласился, что можно закрепить норму в 17,5% на законодательном уровне, но отметил, что такой необходимости пока нет.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

Ведомости
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Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков (десяти дивизионов) системы ПВО С-400. Документ был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано еще два года назад.

Стоимость контракта Песков не уточнил. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил журналистам, что сумма контракта с Индией на поставку пяти полков С-400 «Триумф» составит около $5 млрд. Как сообщала ранее индийская газета The Times of India, она составит в пересчете на доллары $5,43 млрд, что сделает этот контракт самым крупным единичным контрактом на поставку средств ПВО в постсоветской истории.

Соглашение о поставке Индии четырех российских фрегатов проекта 11356 не подписано, сказал Песков. «Нет, работа будет продолжаться», – ответил он на вопрос журналистов.

Фрегаты проекта 11356 – крупные (3620 т водоизмещения) корабли дальней морской зоны, ВМС Индии уже эксплуатируют шесть таких кораблей. Соглашение о поставке еще четырех единиц на сумму около $2 млрд также было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад. Корабли этого проекта спроектированы в расчете на газотурбинные установки украинского производства. После запрета экспорта двигателей в Россию три спущенных на воду корабля проекта («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов») простаивают в ожидании отечественных ГТУ.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

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