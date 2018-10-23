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Moody's улучшило прогноз по банковской системе России до «позитивного»

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» до «позитивного», говорится в релизе агентства. Эксперты Moody's отмечают, что «улучшающаяся конъюнктура рынка» выгодно скажется на качестве активов и достаточности капитала банков.

По прогнозу Moody's, темпы роста российской экономики составят в среднем 1,7% в 2018 и 2019 гг., инфляция останется на низком уровне. Темпы роста ВВП обусловлены растущими ценами на нефть, поддерживающими российский рубль, указывают эксперты агентства. «Совокупный объем проблемных кредитов России снизится до 9,6% в течение следующих 12–18 месяцев с 11% по состоянию на конец 2017 г.», – указывает вице-президент и старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова. Она добавила, что объем проблемных кредитов может снизиться еще сильнее, когда Банк России завершит передачу большей части проблемных кредитов и непрофильных активов с балансов нескольких санируемых крупных банков в фонд плохих долгов.

Господдержка российских банков усилилась, отмечает Moody's, что свидетельствует о том, что у правительства и Центрального банка России «есть стремление и возможности для поддержки крупнейших и системно важных банков».

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