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Стоимость нефти марки Brent превысила $58 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник продолжают расти, наблюдается самое длительное ралли за последние 17 месяцев на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании результатов китайско-американских переговоров в Пекине, которые должны внести ясность в торговые отношения между двумя странами, сообщает Bloomberg.

Участники нефтяного рынка также надеются, что в США замедлится наращивание коммерческих запасов нефти.

На 14.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,68% до $58,31 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,85% и составила $49,42 за баррель.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,75 млн баррелей.

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