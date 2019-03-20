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«Коммерсантъ»: Пенсионный фонд задерживает передачу в НПФ информации о клиентах

Негосударственные пенсионные фонды до сих пор не получили от Пенсионного фонда России информацию об ушедших и пришедших в 2018 г. клиентах, сообщили «Коммерсанту» в 12 фондах, в частности, в НПФ Сбербанка, «Газфонд пенсионные накопления», «Сафмар».

Участники рынка сообщили изданию, что обычно уведомления приходят не позднее первой декады марта. В двух НПФ отметили, что получили «тестовые уведомления», данные в которых могут отличаться от официальных. В уведомлениях ПФР содержится информация об одобренных заявлениях по пришедшим и покинувшим Пенсионный фонд гражданам.

Пенсионный фонд объясняет НПФ задержку не работающей должным образом системой передачи данных, говорят участники рынка. По словам источников «Коммерсанта», отсрочка связана с тем, что руководство банка «ФК Открытие» ведет переговоры с руководством ПФР, чтобы минимизировать отток клиентов после переходной кампании прошлого года. Один из собеседников издания указывает, что ПФР дал «Открытию» время, чтобы собрать данные о возможном неправомерном характере перевода клиентов. В «ФК Открытие» отказались от комментариев, в НПФ «Открытие» не ответили на запрос издания, в ПФР не ответили по существу на заданные вопросы.

По нормативам ПФР должен отправить данные до 31 марта, но срок для передачи накоплений негосударственным фондом в ПФР и другие НПФ – также до 31 марта, отмечает гендиректор НПФ «Роствертол» Елена Хвостикова. В связи с этим фонд «стоит перед фактом невольного нарушения законодательного срока передачи накоплений», добавляет она. Топ-менеджер другого НПФ уточнил, что управляющие компании не знают, в каком объеме реализовывать активы для передачи НПФ средств другому страховщику, а в такой ситуации активы могут быть реализованы не в интересах застрахованных лиц.