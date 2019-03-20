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Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнеса

Специализирующийся на обслуживании крупных предприятий Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнеса – «Просто банк». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на банковском рынке. В Газпромбанке подтвердили эту информацию. Новый банк ориентирован на сегмент микробизнеса с выручкой до 100 млн руб. в год, но предполагается, что у 90% клиентов выручка не будет превышать 20 млн руб.

«Просто банк» построен с помощью технологической платформы APIBank. За три месяца на ней были собраны модули для автоматизации открытия счетов и выпуска карт, работы службы поддержки пользователей, процедур подтверждения надежности клиента, уточнил руководитель APIBank Алексей Петров. Банк создан на лицензии «Кредит Урал банка», входящего в группу Газпромбанка. «Новый банк будет отличаться от уже существующих своим форматом: это цифровой банк-лоукостер с простой и понятной системой ценообразования, удобством работы, удобным удаленным обслуживанием», – пояснил начальник департамента по управлению цифровыми активами Газпромбанка Владимир Начев.

Сейчас у банка есть один тариф – 199 руб. в месяц. За эти деньги клиент может рассчитывать на открытие и ведение расчетного счета, выпуск одной корпоративной карты и интернет-банк. Предполагается, что со временем услуги могут быть дополнены кредитными продуктами, торговым и интернет-эквайрингом для клиентов. Со II квартала 2019 г. банк должен работать во всех городах с населением более 1 млн человек.

Новый лоукостер – не первый на рынке виртуальных банков для предпринимателей. У банка «Открытие» здесь по его лицензии работает «Точка», у СКБ-банка — «Дело банк», у БКС-банка – проект «Сфера». Активно работает в этом сегменте и Тинькофф-банк.