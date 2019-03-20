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В рейтинге Forbes самых надежных банков России сменился лидер

Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков. Первое место в нем занял Unicredit, обошедший прошлогоднего лидера рейтинга – Росбанк, который в этом году лишь на третьем месте.

Список основан на оценках крупнейших российских и международных рейтинговых агентств («Эксперт РА», АКРА, Fitch, S&P, Moody's). Он разбит на пять групп. В первую вошли самые надежные кредитные организации с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch). Как и в 2018 г., лидирующие позиции удерживают «дочки» иностранных банков и крупнейшие госбанки. В топ-5, кроме Unicredit и Росбанка, вошли также Райффайзенбанк, Сбербанк и ВТБ.

В десятку самых надежных Forbes включил Ситибанк, «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа», HSBC и Credit Agricole. Из 100 крупнейших банков наименее надежны, по его оценке, «НС банк», Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк. Forbes отмечает, что «зачистка» сделала банковскую систему более прозрачной. «Оставшиеся в живых банки готовы показывать рынку, что у них нет скелетов в шкафу, и стали больше сотрудничать с рейтинговыми агентствами», – заключает издание.

Forbes уточняет, что отказ банков сотрудничать с рейтинговым агентством часто свидетельствует о попытках скрыть проблемы и становится звонком для его клиентов. На начало года лишь 10 банков из топ-100 не работали с рейтинговыми агентствами. Среди банков из топ-100 по активам рейтингов нет у некоторых санируемых банков («Траст», Мособлбанк, Инвестторгбанк, Генбанк, Газэнергобанк и «Таврический»). Без оценок рейтинговых агентств также банки госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех» – Фондсервисбанк и «Тимер».