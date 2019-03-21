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Минфин отменил комиссии по народным ОФЗ

Министерство финансов объявило о начале размещения во II квартале облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом говорится в сообщении ведомства.

При покупке ОФЗ-н нового выпуска не надо будет платить комиссию банкам-агентам, расходы банков будут покрыты из федерального бюджета, говорится в сообщении Минфина. Ранее комиссия составляла 0,5–1,5% в зависимости от стоимости купленных бумаг. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов, а минимальная сумма покупки будет снижена с 30 000 до 10 000 руб.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 г. Первоначально размер выпуска составил 15 млрд руб., он был размещен полностью менее чем за месяц. Потом был выпущен второй транш, также на 15 млрд руб. В сентябре 2017 г. Сбербанк и ВТБ начали продавать народные ОФЗ второго выпуска, в марте 2018 г. – третьего. В июле прошлого года ОФЗ-н стали продавать еще два банка – Промсвязьбанк и Почта-банк.

Осенью прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила допустить к продаже ОФЗ для населения все финансовые компании, у которых есть соответствующая лицензия. Служба и Минфин обсуждают условия привлечения агентов по продаже ОФЗ для населения, по результатам примут нормативный акт, определяющий их работу, говорила заместитель руководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Однако не называла точных сроков.