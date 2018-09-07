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ФАС выступила против ограничений при выборе продавцов «народных» облигаций

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила допустить к продаже ОФЗ для населения (народные облигации, ОФЗ-н) все финансовые компании, у которых есть соответствующая лицензия. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Мы считаем необходимым либо выработать минимальные критерии отбора, либо допустить до работа с ОФЗ для населения все финансовые организации, у которых есть специальные лицензии», – заявила Беляева. По ее словам, ФАС и Минфин обсуждают условия привлечения агентов по продаже ОФЗ для населения, по результатом которого примут нормативный акт, определяющий их работу.

Народные облигации можно купить только в Сбербанке или ВТБ, недавно стало известно, что их можно будет приобрести еще в Промсвязьбанке и Почта-банке. Минфин планирует разрешить им продавать ОФЗ-н до конца 2018 г. Кроме того, в июле ведомство также объявило, что собирается изменить условия продажи народных облигаций. В частности, покупатели ОФЗ-н освободятся от комиссии банкам-продавцам, которая сейчас составляет 0,5-1,5% в зависимости от стоимости купленных бумаг. Минфин планирует взять на себя оплату услуг агентов по размещению этих бумаг, говорил директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Если условия останутся прежними, развитие рынка народных ОФЗ невозможно, тогда как предлагаемые меры должны повысить спрос на бумаги, объяснял ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак: «Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда».

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