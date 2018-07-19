Минфин готов сам платить комиссионные банкам за продажу «народных» ОФЗ

Изменив механизм продаж, Минфин планирует сделать ОФЗ-н более популярными среди населения Максим Стулов / Ведомости

Минфин намерен к осени изменить механизм размещения ОФЗ для населения (так называемые «народные облигации»). «Концептуально для граждан он будет примерно тем же самым - то есть, прежде всего, это покупка через отделения банков-агентов. Но в наших планах упростить и удешевить эту процедуру. Например, комиссия с граждан больше взиматься не будет, ее на себя возьмет эмитент», - рассказал директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский в интервью «Интерфаксу».

Сейчас люди могут купить «народные» ОФЗ только через отделения двух банков – ВТБ и Сбербанка. За это банки берут комиссию 0,5-1,5% в зависимости от стоимости купленных бумаг.

Перенос комиссии на эмитента, безусловно, повысит привлекательность «народных» ОФЗ, считает старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Яков Яковлев, но важно, чтобы банки сообщили об этом клиентам. ОФЗ-н защищены от волатильности рынка, а купонные ставки по ним выше, чем по ОФЗ, говорит финансовый аналитик «БКС премьер» Александр Бахтин. Сейчас средняя доходность по ОФЗ-н составляет 8,5%, но ее снижает слишком высокая комиссия за покупку. Однако и отмена комиссии для покупателя вряд ли серьезно повысит привлекательность ОФЗ-н, сомневается Бахтин: для этого «нужно предлагать хорошую купонную ставку и увеличивать число каналов размещения – например, продавать бумаги через маркетплейс».

Именно об этом и раздумывает Минфин: ведомство хочет, чтобы люди могли купить облигации удаленно. «Идеально, когда вы можете просто зайти на сайт Минфина и, предварительно авторизовавшись, например, на сайте госуслуг, со своей пластиковой карточки купить ОФЗ-н, не потратив на это много времени. Это некий идеал, к которому мы стремимся», - сказал Вышковский. Минфин, по его словам, ведет переговоры по вопросу дистанционной продажи облигаций с ЦБ.

ОФЗ-н могут продаваться и через создаваемый ЦБ финансовый маркетплейс, говорил в мае первый зампред регулятора Сергей Швецов. «ОФЗ-н там будут по-другому структурированы, чем сейчас, там уже не будет посредников, там будут прямые продажи Минфина гражданам», - заявлял он (цитата по Reuters).

Изменив механизм продаж, Минфин планирует сделать ОФЗ-н более популярными среди населения. Этот инструмент ориентирован на людей, которые не являются профессиональными участниками финансовых рынков, напомнил Вышковский.

Появление новых каналов продажи ОФЗ-н позволит привлечь новую, молодую аудиторию, поскольку пока основными покупателями этих бумаг были пенсионеры, ожидает Бахтин. Сейчас у народных ОФЗ отсутствует ликвидность, сетует он: бумаги можно продать только банкам-агентам, а если погашать их досрочно в первые 12 месяцев, теряется весь инвестдоход.

В феврале министр финансов Антон Силуанов признавал, что спрос на ОФЗ-н снизился, а потому их привлекательность нужно увеличивать. Например, можно было бы установить «более интересные корректировки в действующем механизме выпуска облигаций для населения, в том числе снизить минимальный уровень стоимости такой облигации», говорил министр. Сейчас минимальные вложения составляют 30 000 руб. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Силуанову проработать вопрос об увеличении эмиссии ОФЗ-н с 45 млрд до 100 млрд руб. до конца 2018 г.

«Ведомости» ожидают комментариев Сбербанка, ВТБ и ЦБ.