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Минфин увеличит привлекательность «народных облигаций»

В связи со снижением спроса на гособлигации для населения (ОФЗ-Н) Минфин планирует увеличить привлекательность этого продукта, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Сочинского инвестфорума.

«Спрос на наши облигации несколько снизился среди населения. У нас стоит задача, чтобы посмотреть, проанализировать, что нужно, какие бумаги были бы интересны для наших граждан и, соответственно, принять решение, которое сделало бы этот инструмент более интересным», - сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Например, можно было бы установить «более интересные корректировки в действующем механизме выпуска облигаций для населения, в том числе снизить минимальный уровень стоимости такой облигации», отметил министр.

На инвестфоруме премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в ОФЗ-Н в 2018 г. до 100 млрд руб.

Начиная с 26 апреля 2017 г. Минфин через банки-агенты Сбербанк и ВТБ 24 осуществил два выпуска «народных облигаций» - на 30 млрд и 15 млрд руб., размещение второго выпуска завершится 14 марта 2018 г. Срок обращения облигаций составляет три года, средний купон по ним превышает среднюю ставку банковских депозитов.