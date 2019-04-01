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Финансы
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Сбербанк купит сервис по поиску работы

Ведомости
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Сбербанк покупает 100% акций интернет-портала по поиску работы Rabota.ru, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Документы уже подписаны, сделка закроется в мае 2019 г.

На сервисе Rabota.ru размещено около 200 000 вакансий и более 10 000 000 резюме, говорится в сообщении банка. Ежемесячная аудитория портала – 4 млн человек, он был создан в 2002 г. Для сравнения: крупнейший рекрутинговый интернет-портал Headhunter (hh.ru) размещает сейчас более 585 000 вакансий и более 38 000 резюме. По данным сервиса статистики интернет-трафика SimilarWeb, сейчас посещаемость Rabota.ru в 9 раз ниже hh.ru.

Сбербанк сообщил, что планирует сделать из Rabota.ru крупнейшего игрока на рынке. Для этого будут модернизированы продуктовая и технологическая платформа, планируется выйти в новые бизнес-сегменты и предложить индивидуальные решения для частных лиц и для HR-специалистов.

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Бизнес
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ОВК реструктурировала часть кредитов «ФК Открытие»

Ведомости
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Крупнейший в России производитель грузовых вагонов — «Объединенная вагонная компания» (ОВК) — реструктурировала часть кредитов, выданных банком «ФК Открытие», говорится в сообщении компании.

«Реструктуризация предполагает изменение условий по кредитам ОВК, ООО "Торговый дом "ОВК", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "Завод "Тяжмаш" и АО "ТСЗ "Титран-Экспресс" на общую сумму 39 млрд руб. (остаток задолженности по состоянию на 28 февраля)», — отмечается в пресс-релизе. По условиям дополнительных соглашений к договорам, ставка по кредитам снижается до 9,55%, а срок ближайших погашений задолженности и процентов переносится на конец июня.

В начале февраля акционеры «Открытие холдинга» одобрили выход из капитала ОВК. На конец января холдингу принадлежала доля в размере 7,9% ОВК. По словам представителя «Открытие холдинга», пакет акций ОВК будет передан ключевому кредитору – банку «ФК Открытие». Подробности сделки он не раскрыл.

На конец сентября 2018 г. «Открытие холдинг» был должен банку «ФК Открытие» около 70 млрд руб., свидетельствуют данные отчета холдинга за III квартал.

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Финансы
Новости

Стартапы привлекли почти в 60 раз меньше денег с помощью ICO

Ведомости
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Стартапы привлекли с помощью первичного размещения криптовалют (ICO) лишь $118 млн в I квартале, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные TokenData. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее они привлекли $6,9 млрд. Это еще один признак снижения популярности криптовалют.

ICO позволяет стартапам привлекать финансирование, продавая клиентам собственную криптовалюту, или токены, связанные с их продуктами или услугами. Впервые они стали проводиться пять лет назад, но пик их популярности пришелся на конец 2017 г. – начало 2018 г., когда резко подорожали биткоин и другие криптовалюты. Это привлекло внимание регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила о высоком риске мошенничества и заявила, что приравнивает размещение токенов к первичным публичным размещениям акций (IPO).

Стартапы планировали провести 2500 ICO с 2017 г., но в 55% случаев они не смогли привлечь деньги, согласно TokenData. Причем из выпущенных за это время токенов только 15% сейчас стоят дороже, чем на момент ICO.

В марте чикагский биржевой оператор Cboe Global Markets, первым начавший торговать фьючерсами на биткойн, объявил трейдерам о планах отказаться от этого инструмента в июне, когда истечет срок действия последнего из обращающихся ныне контрактов. Таким образом, он прекратит торговлю ими спустя всего полтора года. Это произошло на фоне резкого снижения курса биткойна. Если в декабре 2017 г. он был около $20 000, то теперь – $4140, по данным Coinmarketcap.

Бизнес
Новости

Сечин назвал «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком России

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал нефтяную компанию «налогоплательщиком номер один» в России (расшифровку их встречи опубликовала пресс-служба Кремля). В 2018 г. «Роснефть», по его словам, заплатила налоги в консолидированный бюджет в размере 4 трлн руб.

Сумма инвестиций по сравнению с 2017 г. выросла на 1,5% и достигла 936 млрд руб., добавил Сечин. Он рассказал президенту, что чистая прибыль «Роснефти» увеличилась за год в 2,5 раза и составила почти 550 млрд руб. «Акционерам было перечислено 225 млрд руб. чистой прибыли», — уточнил Сечин. «Таким образом, «Роснефть» вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли. Это единственная российская компания, которая в этом рейтинге сейчас находится», — заключил он.

Ранее Сечин неоднократно называл «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком в России, в том числе на встречах с руководством страны. Сам президент также отмечал высокие налоговые поступления в бюджет со стороны компании. В феврале на встрече с премьером Дмитрием Медведевым Сечин сообщил, что компания подтвердила статус, заплатив почти в полтора раза больше налогов по результатам 2018 г., чем годом ранее, и достигла рекорда по этому показателю за свою историю.

Руководитель «Роснефти» также подчеркивал, что «Роснефть» платит намного больше налогов, чем «Газпром», объясняя это несправедливой разницей в налогообложении нефтяной и газовой отраслей страны. В 2013 г. Сечин «поспорил» на эту тему с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Последний говорил, что крупнейший налогоплательщик в России — «Газпром». По итогам 2012 г. общая сумма налоговых платежей газовой монополии составила 1,9 трлн руб., а «Роснефти» — всего 1,7 трлн руб., уточнял Миллер. Сечин же заявлял, что именно его компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране.

Политика
Новости

Навальный рассказал об иске компании Пригожина к нему и ФБК

Ведомости
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Компания «Московский школьник» подала иск к оппозиционеру Алексею Навальному, Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), юристу ФБК Любови Соболь и Наталье Шиловой, говорится в карточке дела. Иск был подан еще 28 марта. Других подробностей нет.

На видеоролике, размещенном в Telegram-канале Навального, утверждается, что Наталья Шилова является «бывшей сотрудницей Пригожина» и ранее она рассказала ФБК об антисанитарии, которая якобы наблюдается на предприятиях бизнесмена. Иск «Московского школьника» связан с деятельностью ФБК по расследованию бизнеса Евгения Пригожина, считают в ФБК. Бизнесмен через суд «потребует удалить из интернета любую информацию о том, что он кормит детей некачественными продуктами», уверены в фонде.

«Мы, конечно, не прекратим заниматься расследованием деятельности Пригожина, и, если он поставляет гнилые продукты <...> в детские сады и школы по всей стране, мы будем об этом говорить прямым текстом», — сообщил Навальный в Instagram.

В конце прошлого года Роспотребнадзор выявил 127 случаев заражения кишечной инфекцией (в том числе дизентерией) в дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы из-за некачественных продуктов. Среди поставщиков питания в детсады была компания Пригожина – «предприятие питания «Конкорд», говорилось в расследовании ФБК. Источником заражения детей стала загрязненная продукция, производимая на одном из молочных предприятий Липецкой области, сообщал, в свою очередь, «Конкорд». В компании подчеркивали, что являются лишь поставщиком, а не производителем продукции. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за заражения детей. Позже «Конкорд» сообщил, что выплатит компенсации пострадавшим от кишечной инфекции.

«Московский школьник» и «Конкорд» Евгения Пригожина могут быть связаны друг с другом, ранее писал РБК. Бенефициаром «Московского школьника» до лета 2015 г. был Павел Панфилов, затем компания перешла под контроль «Конкорда», сообщал РБК. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Московский школьник» принадлежит ООО «Макслайф», в котором по 50% принадлежит Кириллу Рулеву и Андрею Юшину. В мае – июне 2017 г. «Московский школьник» заключил контракты на 11 млрд руб. на организацию пятиразового питания в детских садах и трехразового – в школах.

Выбор редактора
Политика
Новости

Корабли НАТО зашли в порты Грузии и Украины для совместных учений

Ведомости
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Канадский фрегат Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria 1 апреля вошли в акваторию Одесского морского порта, сообщает администрация порта.

Корабли входят в состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. В ней также состоят эсминец ВМС Нидерландов Evertsen, турецкий TCG Yidirim, болгарский BGS Drazki и румынский ROS Regele Ferdinand, которые 1 апреля зашли в грузинский порт Поти, сообщает пограничная полиция МВД Грузии. Они будут находиться там до 4 апреля.

«В связи с агрессивными действиями России руководство НАТО приняло решение расширить свое присутствие в Черном море. Наша цель – углубить отношения с Грузией в регионе Черного моря», – сказал журналистам в Поти командующий группой Будевейн Бутс (цитата по «Интерфаксу»).

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями ВМС Украины и Грузии.

Бизнес
Новости

Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

Ведомости
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Гендиректором «Росгеологии» назначен заместитель министра экономического развития и бывший председатель правления ВЭБа Сергей Горьков, сообщает пресс-служба Минприроды. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин назвал Горькова «авторитетным, профессиональным» человеком и «опытным российским управленцем».

Кобылкин подчеркнул, что новому руководителю «Росгеологии» предстоит решить проблемы с неисполнением обязательств по важным государственным заданиям и принять меры, чтобы не допустить таких срывов в будущем. 

Горьков руководил ВЭБом до мая 2018 г. (на этой должности его сменил бывший вице-премьер Игорь Шувалов). В июле того же года он занял пост заместителя министра экономического развития, где курировал блок внешнеэкономических вопросов – тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС. 30 марта источники «Ведомостей» сообщили, что он покинул пост заместителя министра экономического развития. Источники РБК уточнили, что вскоре Горьков возглавит «Росгеологию».

Предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта. Свою отставку он связал с «плановой ротацией кадров». Увольнению Панова предшествовал скандал, связанный с его первым заместителем Русланом Горрингом, которого уволили за нарушение этического кодекса компании. Позднее в отношении Горринга было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 7 мая.

Политика
Новости

СМИ узнали об отставке главы МВД Ингушетии из-за беспорядков в Магасе

Ведомости
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Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе», – пояснил «Интерфаксу» источник.

По информации источника ТАСС, Кава написал «заявление на отпуск с последующим увольнением». Исполняющим обязанности руководителя МВД Ингушетии может стать нынешний замминистра – начальник следственного управления Юрий Муравьев, отмечает ТАСС.

В пресс-службе МВД по республике сообщили, что Кава сейчас находится в отпуске. На сайте МВД Ингушетии говорится, что он является действующим главой ведомства республики. Кава был назначен министром внутренних дел по Ингушетии в мае 2017 г.

В столице Ингушетии – Магасе – 26 марта прошел митинг против утверждения закона «О референдуме республики Ингушетия». Местные власти согласовали акцию протеста, она должна была завершиться в 18-00. Однако этого не произошло, митинг перерос в беспорядки. Митингующие кидали стулья и палки в сотрудников правоохранительных органов и разошлись только к утру следующего дня. В результате беспорядков никто не пострадал, задержанных нет.

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Бизнес
Новости

«Газпром» объявил о назначении новых топ-менеджеров

Ведомости
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В «Газпроме» назначили двух новых заместителей председателя правления, сообщает компания. Вопросами внешнеэкономической деятельности займется гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Курировать стратегическое развитие компании и инвестиционную программу будет Олег Аксютин.

Кроме того, зампред Виталий Маркелов теперь будет курировать производственный блок, сбыт на внутреннем рынке и вопросы взаимодействия с органами власти.

«Газпром инвесту» передадут функции управления капитальным строительством и капитальным ремонтом. Управляющим директором GAZPROM Germania GmbH стал бывший член правления «Газпрома» Игорь Федоров.

Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что он перейдет в Минфин.

В конце февраля совет директоров «Газпрома» одобрил освобождение от должностей двух зампредов правления – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за внешний рынок. Круглов заявил, что они ушли в связи с выходом на пенсию.

Бизнес
Новости

«Победа» начала продавать туристические туры

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» начала продажи туристических пакетов, включающих в себя перелет и проживание, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя лоукостера. «Проект запущен пока в тестовом режиме, но мы уверены в высочайшей востребованности нового сервиса у наших клиентов», – пояснила агентству представитель компании.

Согласно информации сервиса «Победа трэвел», «Победа» предлагает туры в Сочи, Анталью, Аланью, Даламан, Стамбул и Бодрум, Римини, Бари и Кальяри и Варну.

О том, что «Победа» собирается начать продавать туры (авиабилеты + проживание в гостинице), сообщалось еще в начале 2018 г.

«Победа» – низкобюджетная дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот». Компания была учреждена в сентябре 2014 г. Сейчас в парке лоукостера 24 самолета Boeing 737 NG, еще шесть лайнеров должны пополнить авиапарк до лета. Согласно стратегии «Аэрофлота», концу 2021 г. число судов увеличится до 50. В 2018 г. «Победа» перевезла 7,2 млн человек.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Saudi Aramco получает самую высокую прибыль в мире

Ведомости
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Рейтинговые агентства Moody’s и Fitch присвоили кредитные рейтинги государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, которая готовится впервые разместить международные облигации. Из проспекта эмиссии впервые стали известны некоторые данные о финансовых показателях Saudi Aramco.

Чистая прибыль крупнейшего производителя нефти (на Saudi Aramco приходится более 10% мировой добычи) составила в 2018 г. $111,1 млрд, сообщает Financial Times. Это рекордная прибыль среди мировых компаний. Для сравнения: чистая прибыль Apple в прошлом году составила $59,53 млрд.

Moody’s присвоило компании рейтинг А1, а Fitch – А+; такие же рейтинги у правительства Саудовской Аравии. Уровень рейтингов ограничен тесной связью между компанией и государством, которое контролирует ее деятельность, добычу, налогообложение, дивиденды, отметили оба агентства. Будь Saudi Aramco независимой компанией, ее рейтинг был бы выше, считают в Moody’s и Fitch.

Технологии
Новости

ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Ведомости
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Почти 60% россиян по-прежнему любят проводить досуг за просмотром юмористической программы, причем каждый четвертый житель страны смотрит такие телешоу несколько раз в неделю, еще 22% – несколько раз в месяц, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самыми преданными зрителями юмористических программ являются люди старшего поколения: среди респондентов старше 60 лет таких 69%.

По данным ВЦИОМа, комики нового поколения уступили эстрадным артистам, начинавшим свою карьеру еще в советские годы. Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%). На втором месте комик Евгений Петросян, которого выбрала 20% россиян, в том числе 28% среди респондентов старше 60 лет. В тройку лидеров вошел Михаил Жванецкий с 9% голосов (14% среди зрителей старше 60 лет). По 5% голосов респондентов получили Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефима Шифрин .

Самым популярным комиком у молодежной аудитории был назван Павел Воля: его выбрали 20% зрителей в возрасте 18–24 года (и 7% от общего числа респондентов). Гарика «Бульдога» Харламова поддержало 14% телезрителей этой возрастной категории (6% от общего числа респондентов).

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