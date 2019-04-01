Сбербанк купит сервис по поиску работы

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Стартапы привлекли почти в 60 раз меньше денег с помощью ICO

Стартапы привлекли с помощью первичного размещения криптовалют (ICO) лишь $118 млн в I квартале, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные TokenData. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее они привлекли $6,9 млрд. Это еще один признак снижения популярности криптовалют.

ICO позволяет стартапам привлекать финансирование, продавая клиентам собственную криптовалюту, или токены, связанные с их продуктами или услугами. Впервые они стали проводиться пять лет назад, но пик их популярности пришелся на конец 2017 г. – начало 2018 г., когда резко подорожали биткоин и другие криптовалюты. Это привлекло внимание регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила о высоком риске мошенничества и заявила, что приравнивает размещение токенов к первичным публичным размещениям акций (IPO).

Стартапы планировали провести 2500 ICO с 2017 г., но в 55% случаев они не смогли привлечь деньги, согласно TokenData. Причем из выпущенных за это время токенов только 15% сейчас стоят дороже, чем на момент ICO.

В марте чикагский биржевой оператор Cboe Global Markets, первым начавший торговать фьючерсами на биткойн, объявил трейдерам о планах отказаться от этого инструмента в июне, когда истечет срок действия последнего из обращающихся ныне контрактов. Таким образом, он прекратит торговлю ими спустя всего полтора года. Это произошло на фоне резкого снижения курса биткойна. Если в декабре 2017 г. он был около $20 000, то теперь – $4140, по данным Coinmarketcap.